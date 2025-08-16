Что добавить в тарелку сегодня, чтобы снизить риск опасных болезней завтра

Сохранить здоровье клеток и снизить риск опасных заболеваний можно не только с помощью медицины, но и с помощью правильного питания. Об этом рассказал врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов в интервью kp.ru.

Почему это важно

По словам специалиста, ключевым фактором в развитии онкологии часто становится повреждение ДНК клеток. Именно в ДНК хранится информация, необходимая для их правильного деления. Когда этот механизм нарушается, клетки могут начать делиться неконтролируемо, что и приводит к образованию опухолей.

Мнение эксперта

"Важно понимать, что ни один продукт питания не может на 100% предотвратить или, тем более, вылечить рак. Однако есть некоторые продукты, которые потенциально могут помочь предотвратить онкологию", — подчеркнул Семирядов.

Что стоит добавить в рацион

Среди полезных для клеточного здоровья продуктов специалист выделил:

морковь;

фасоль;

ягоды (черника, малина, смородина);

чеснок;

различные виды лука.

Эти продукты богаты антиоксидантами и другими полезными веществами, которые помогают защищать клетки от повреждений и поддерживать их нормальное функционирование.