Что добавить в тарелку сегодня, чтобы снизить риск опасных болезней завтра
Сохранить здоровье клеток и снизить риск опасных заболеваний можно не только с помощью медицины, но и с помощью правильного питания. Об этом рассказал врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов в интервью kp.ru.
Почему это важно
По словам специалиста, ключевым фактором в развитии онкологии часто становится повреждение ДНК клеток. Именно в ДНК хранится информация, необходимая для их правильного деления. Когда этот механизм нарушается, клетки могут начать делиться неконтролируемо, что и приводит к образованию опухолей.
Мнение эксперта
"Важно понимать, что ни один продукт питания не может на 100% предотвратить или, тем более, вылечить рак. Однако есть некоторые продукты, которые потенциально могут помочь предотвратить онкологию", — подчеркнул Семирядов.
Что стоит добавить в рацион
Среди полезных для клеточного здоровья продуктов специалист выделил:
- морковь;
- фасоль;
- ягоды (черника, малина, смородина);
- чеснок;
- различные виды лука.
Эти продукты богаты антиоксидантами и другими полезными веществами, которые помогают защищать клетки от повреждений и поддерживать их нормальное функционирование.
