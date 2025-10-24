Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тост с авокадо и яйцом пашот
Тост с авокадо и яйцом пашот
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:16

Заряд на весь день без кофе: диетологи раскрыли гарвардскую формулу идеального утра

Диетолог Екатерина Кашух рассказала, каким должен быть идеальный завтрак по принципу гарвардской тарелки

Правильный завтрак — это не просто начало дня, а важный инструмент для поддержания стабильного уровня энергии и хорошего самочувствия. По словам врача-эксперта лаборатории "Гемотест" Екатерины Кашух, сбалансированный утренний приём пищи помогает сохранить концентрацию, поддерживать нормальный уровень сахара в крови и предотвратить переедание в течение дня. Об этом сообщает RT.

Гарвардская тарелка: идеальная формула завтрака

"Идеальный утренний приём пищи должен соответствовать принципу гарвардской тарелки, в которой сочетаются сложные углеводы, белки и полезные жиры", — отметила диетолог Екатерина Кашух.

Концепция "гарвардской тарелки" предполагает, что каждый приём пищи состоит из трёх обязательных компонентов:

  • сложные углеводы - источник энергии;

  • белки - строительный материал для клеток;

  • полезные жиры - поддерживают обмен веществ и работу мозга.

Такое сочетание обеспечивает плавное поступление глюкозы в кровь, предотвращает резкие скачки сахара и даёт длительное чувство сытости.

Что включить в утреннее меню

"Цельнозерновые продукты, богатые сложными углеводами, служат основным источником энергии", — пояснила Кашух.

  1. Сложные углеводы: овсянка, цельнозерновой хлеб, киноа, гречка. Они обеспечивают медленное высвобождение энергии и поддерживают тонус до обеда.

  2. Белки: яйца, творог, йогурт без сахара, рыба или отварная курица. Эти продукты помогают сохранить мышечную массу и стабилизировать уровень сахара.

  3. Полезные жиры: авокадо, орехи, семена льна, оливковое масло. Они способствуют усвоению витаминов A, D, E и K, а также укрепляют иммунную систему.

"Авокадо или орехи способствуют усвоению витаминов, укрепляют иммунную систему и защищают клетки от вредного воздействия свободных радикалов", — добавила Кашух.

Таблица: сбалансированные сочетания для завтрака

Компоненты Примеры блюд Эффект
Цельнозерновые + белок Овсянка с яйцом-пашот Энергия + сытость
Молочные белки + фрукты Творог с ягодами и орехами Баланс белков и витаминов
Хлеб + полезные жиры Цельнозерновой тост с авокадо и семенами Поддержка мозга и сосудов
Злаки + йогурт Греческий йогурт с овсяными хлопьями Здоровая микрофлора кишечника

Почему завтрак стоит разделить на два этапа

Многие люди интуитивно предпочитают легкий перекус утром и основной завтрак позже - например, спустя 1-2 часа после пробуждения. Это, по словам Кашух, полностью соответствует физиологическим особенностям организма.

"Многие люди инстинктивно делят свой утренний приём пищи на два этапа: сначала лёгкий перекус, а затем более основательный завтрак", — отметила эксперт.

Первый перекус — стакан кефира, банан или горсть орехов — помогает мягко запустить обмен веществ, а основной завтрак даёт энергию для активной работы мозга и мышц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пропуск завтрака.
    Последствие: Усталость, раздражительность, переедание в обед.
    Альтернатива: Даже лёгкий приём пищи утром лучше, чем полный отказ от еды.

  • Ошибка: Завтрак из быстрых углеводов (булочки, сладкие хлопья).
    Последствие: Резкий скачок сахара в крови, упадок сил через час.
    Альтернатива: Сложные углеводы в сочетании с белком и жирами.

  • Ошибка: Есть на бегу или в спешке.
    Последствие: Нарушение пищеварения, плохое усвоение питательных веществ.
    Альтернатива: Планировать завтрак заранее и выделять хотя бы 10 минут для спокойного приёма пищи.

А что если нет аппетита по утрам?

Если утром есть не хочется, организм просто не готов к приёму пищи сразу после пробуждения. В этом случае можно начать день с тёплой воды или травяного чая, а через 1-2 часа перекусить йогуртом, творогом или фруктом. Постепенно режим наладится, и аппетит восстановится.

FAQ

Какой завтрак лучше для офиса?
Тост с авокадо, яйцом и йогурт без сахара — легко упаковать и съесть быстро, не теряя пользы.

Можно ли пить кофе натощак?
Лучше после еды: кофе стимулирует выработку кислоты в желудке и может вызвать дискомфорт при пустом желудке.

Подходит ли овсянка на воде?
Да, если добавить орехи, ягоды или ложку йогурта — получится полноценный баланс питательных веществ.

