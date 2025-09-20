Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчины и женщины, чтобы похудеть, должны завтракать по-разному
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breakfast_Platter.jpg by Sumitsurai
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:56

Посудомойка работает против вас: как налёт превращается в рассадник бактерий

Хозяйки перечислили лучшие гаджеты для идеального завтрака

Завтрак — это фундамент всего дня. Нутрициологи напоминают: если пропускать утренний приём пищи, снижается концентрация и работоспособность. Но в реальности у большинства утро начинается в спешке, и приготовить что-то полезное бывает сложно. Именно здесь на помощь приходит современная техника для кухни, которая берёт на себя рутину.

Тостер

Для любителей хрустящих тёплых тостов этот прибор незаменим. Достаточно пары минут — и ломтики хлеба готовы. Современные модели позволяют регулировать степень обжарки и даже готовить одновременно несколько кусочков.

Яйцеварка

Приготовить яйца "всмятку" или "вкрутую" вручную — задача не из простых. Яйцеварка справляется с этим автоматически: нужно только налить воду и нажать кнопку. Такой прибор подходит тем, кто хочет стабильный результат без лишних хлопот.

Ломтерезка

Ровные кусочки колбасы, сыра или хлеба делают завтрак аккуратным и красивым. Ломтерезка позволяет задавать толщину нарезки и быстро справляется с задачей, заменяя нож.

Бутербродница

Сытный горячий сэндвич — прекрасный вариант завтрака. Бутербродница поджаривает хлеб и начинку так, чтобы они стали золотистыми и хрустящими. Это решение для тех, кто не хочет тратить время на сковородку.

Вафельница

Домашние вафли — это не только вкусно, но и полезно, если использовать правильное тесто. Вафельница за считанные минуты создаёт румяные вафли, которые можно подать с фруктами, йогуртом или орехами.

Соковыжималка

Свежевыжатый сок — источник витаминов. Соковыжималка помогает быстро приготовить напиток из апельсинов, яблок или моркови. Это гораздо полезнее, чем пакетированный вариант из магазина.

Кофеварка

Для многих утро начинается именно с чашки кофе. Кофеварка позволяет приготовить эспрессо или американо дома, экономя походы в кофейню. Многие модели оборудованы функцией программирования: можно проснуться уже под аромат свежесваренного напитка.

Капучинатор

Любители латте и капучино знают: правильная молочная пенка решает всё. Капучинатор взбивает молоко до воздушной текстуры, благодаря чему даже дома можно почувствовать атмосферу кафе.

Чайник

Классический прибор, который есть почти на каждой кухне. Электрический чайник быстро кипятит воду, а современные модели с терморегулятором позволяют заваривать разные сорта чая в правильном режиме.

Интересные факты

Вафельницы впервые появились в средневековой Европе — их использовали монахи для выпекания тонких лепёшек. Первые тостеры в начале XX века обжаривали хлеб только с одной стороны. А привычная нам электрическая кофеварка стала массовым прибором в домах лишь в 1970-х годах.

