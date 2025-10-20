Пропускаете завтрак? Учёные предупреждают: риск ожирения и гипертонии растёт на десятки процентов

Многие привыкли начинать утро с чашки кофе и мысли "позавтракаю позже". Однако врачи всё чаще предупреждают: отказ от утреннего приёма пищи — не безобидная привычка, а фактор риска для обмена веществ и сердца. Эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале рассказала о результатах нового крупного исследования, доказывающего, что регулярный завтрак — залог здоровья и долголетия.

"Завтрак — не просто красивая привычка, а важный щит для обмена веществ. Учёные проанализировали данные девяти исследований и выяснили: те, кто регулярно пропускают завтрак, имеют на 10% выше риск метаболического синдрома — набора признаков, ведущих к диабету и сердечно-сосудистым болезням", — предупредила эндокринолог Зухра Павлова.

Завтрак и метаболическое здоровье

По словам специалиста, систематический отказ от завтрака нарушает работу обмена веществ и провоцирует развитие метаболического синдрома - состояния, при котором в организме одновременно повышаются давление, уровень сахара и жиров в крови.

Исследование, на которое ссылается Павлова, показало, что у тех, кто пропускает первый приём пищи:

риск абдоминального ожирения выше на 17%;

вероятность развития гипертонии - на 21%;

липидных нарушений - на 13%;

а уровень сахара в крови повышается на 26%.

По сути, пропуская завтрак, человек ежедневно подвергает себя риску заболеваний, связанных с сердцем, сосудами и эндокринной системой.

Что происходит, если не завтракать

Когда организм не получает пищу утром, уровень кортизола - гормона стресса — повышается. Это заставляет печень выбрасывать глюкозу в кровь, чтобы обеспечить энергией мозг и мышцы. В ответ поджелудочная железа вынуждена выделять больше инсулина.

Если такое происходит регулярно, развивается инсулинорезистентность - клетки перестают реагировать на инсулин, и глюкоза остаётся в крови. Со временем это может привести к диабету 2 типа и набору веса.

"Утренний кофе без еды — это не "лёгкий старт", а реальный стресс для обмена веществ", — подчёркивает Зухра Павлова.

Почему завтрак так важен

Завтрак запускает работу пищеварительной системы, регулирует уровень сахара и влияет на аппетит в течение дня. Люди, которые завтракают, реже переедают вечером и реже страдают от скачков энергии и раздражительности.

Кроме того, утренний приём пищи помогает поддерживать нормальный вес и улучшает когнитивные функции — внимание, память и скорость реакции.