Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Правильное питание и интервальное голодание
Правильное питание и интервальное голодание
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:33

Пропускаете завтрак? Учёные предупреждают: риск ожирения и гипертонии растёт на десятки процентов

Эндокринолог Зухра Павлова: пропуск завтрака повышает риск диабета и гипертонии

Многие привыкли начинать утро с чашки кофе и мысли "позавтракаю позже". Однако врачи всё чаще предупреждают: отказ от утреннего приёма пищи — не безобидная привычка, а фактор риска для обмена веществ и сердца. Эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале рассказала о результатах нового крупного исследования, доказывающего, что регулярный завтрак — залог здоровья и долголетия.

"Завтрак — не просто красивая привычка, а важный щит для обмена веществ. Учёные проанализировали данные девяти исследований и выяснили: те, кто регулярно пропускают завтрак, имеют на 10% выше риск метаболического синдрома — набора признаков, ведущих к диабету и сердечно-сосудистым болезням", — предупредила эндокринолог Зухра Павлова.

Завтрак и метаболическое здоровье

По словам специалиста, систематический отказ от завтрака нарушает работу обмена веществ и провоцирует развитие метаболического синдрома - состояния, при котором в организме одновременно повышаются давление, уровень сахара и жиров в крови.

Исследование, на которое ссылается Павлова, показало, что у тех, кто пропускает первый приём пищи:

  • риск абдоминального ожирения выше на 17%;

  • вероятность развития гипертонии - на 21%;

  • липидных нарушений - на 13%;

  • а уровень сахара в крови повышается на 26%.

По сути, пропуская завтрак, человек ежедневно подвергает себя риску заболеваний, связанных с сердцем, сосудами и эндокринной системой.

Что происходит, если не завтракать

Когда организм не получает пищу утром, уровень кортизола - гормона стресса — повышается. Это заставляет печень выбрасывать глюкозу в кровь, чтобы обеспечить энергией мозг и мышцы. В ответ поджелудочная железа вынуждена выделять больше инсулина.

Если такое происходит регулярно, развивается инсулинорезистентность - клетки перестают реагировать на инсулин, и глюкоза остаётся в крови. Со временем это может привести к диабету 2 типа и набору веса.

"Утренний кофе без еды — это не "лёгкий старт", а реальный стресс для обмена веществ", — подчёркивает Зухра Павлова.

Почему завтрак так важен

Завтрак запускает работу пищеварительной системы, регулирует уровень сахара и влияет на аппетит в течение дня. Люди, которые завтракают, реже переедают вечером и реже страдают от скачков энергии и раздражительности.

Кроме того, утренний приём пищи помогает поддерживать нормальный вес и улучшает когнитивные функции — внимание, память и скорость реакции.

Параметр При регулярном завтраке При отказе от завтрака
Энергия Ровный уровень в течение дня Резкие спады и сонливость
Аппетит Контролируется естественно Повышен, возможны переедания
Обмен веществ Активный, сбалансированный Замедляется
Сахар в крови В норме Повышен
Настроение Стабильное Раздражительность, тревожность

Что есть на завтрак

Главное правило — завтрак должен быть сбалансированным, то есть содержать белки, сложные углеводы, клетчатку и немного жиров.

Идеальные варианты:

  • овсяная или гречневая каша на воде или молоке;

  • омлет с овощами;

  • цельнозерновой тост с авокадо и яйцом;

  • творог с ягодами и орехами;

  • несладкий йогурт с семенами льна.

Важно: сладкие булочки, конфеты и газированные напитки не считаются полноценным завтраком. Они быстро повышают уровень сахара и вызывают "гормональные качели" в течение дня.

Советы шаг за шагом: как приучить себя к завтраку

  1. Начните с малого. Даже стакан кефира или фрукт — уже лучше, чем ничего.

  2. Завтракайте в одно и то же время. Организм привыкнет к утреннему приёму пищи и начнёт "просить" еду.

  3. Не спешите. Создайте спокойную атмосферу, ешьте без гаджетов и телевизора.

  4. Выбирайте питательные продукты. Завтрак должен давать энергию, а не вызывать усталость.

  5. Не заменяйте еду кофе. Напиток можно оставить, но только после полноценного приёма пищи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выпивать кофе натощак.
    Последствие: Повышается кислотность желудка и уровень кортизола.
    Альтернатива: Сначала завтрак, потом кофе.

  • Ошибка: Перекусывать сладостями вместо завтрака.
    Последствие: Быстрый скачок сахара и упадок сил через 2 часа.
    Альтернатива: Каша или белковое блюдо с фруктом.

  • Ошибка: Пропускать завтрак ради похудения.
    Последствие: Замедление метаболизма и переедание вечером.
    Альтернатива: Лёгкий, но полноценный завтрак до 10:00.

А что если нет аппетита утром?

Многие жалуются, что просто не хотят есть после пробуждения. Это часто связано с поздним ужином или низкой активностью утром. Решение простое:

  • ужинайте за 3-4 часа до сна;

  • выпивайте стакан воды сразу после пробуждения;

  • делайте лёгкую разминку или прогулку — это активизирует обмен веществ.

Через несколько дней организм сам начнёт "требовать" утренний приём пищи.

FAQ

Можно ли завтракать только фруктами?
Нет, фрукты дают быстрые углеводы, но без белков и жиров чувство голода вернётся через час.

А если я занимаюсь спортом по утрам?
Перед тренировкой подойдёт лёгкий перекус — банан, йогурт или тост. Основной завтрак лучше съесть после занятий.

Когда лучше завтракать — сразу после пробуждения или позже?
Оптимально — в течение первого часа после пробуждения. Это помогает стабилизировать уровень сахара и обмен веществ.

Мифы и правда

Миф: Завтрак можно пропустить, если обед плотный.
Правда: Отсутствие завтрака замедляет метаболизм и повышает уровень кортизола.

Миф: Кофе с сахаром заменяет еду.
Правда: Кофеин возбуждает нервную систему, но не даёт питательных веществ.

Миф: Завтрак утром мешает похудению.
Правда: Наоборот, он помогает контролировать аппетит и уровень сахара.

Сон и психология

Завтрак влияет не только на физическое, но и на эмоциональное состояние. Люди, начинающие день с еды, меньше подвержены стрессу и перепадам настроения. Уровень глюкозы в крови стабилен, мозг получает энергию, а значит, легче концентрироваться и сохранять спокойствие.

Психологи добавляют: утренний приём пищи формирует ощущение контроля и структурирует день — это особенно важно для людей, склонных к тревожности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Педиатр Евгения Грибанова объяснила, почему дети срыгивают после кормления сегодня в 4:47
Малыш срыгивает после кормления? Врачи рассказали, когда это норма, а когда повод к врачу

Когда срыгивания у грудничка — естественная реакция организма, а когда тревожный симптом? Педиатр объясняет, как отличить норму от патологии.

Читать полностью » Эндокринолог объяснила, как избыток сахара мешает детям расти здоровыми сегодня в 4:32
Сладости превращают детей в заложников сахара: врачи предупредили о скрытой опасности

Эндокринолог объяснила, почему избыток сладостей опасен для детского организма и как родителям помочь ребёнку сформировать здоровые привычки.

Читать полностью » Телеведущая Оксана Фёдорова проходит курс лечебного голодания сегодня в 4:17
Оксана Фёдорова решилась на лечебное голодание: врачи рассказали, когда это действительно полезно

Оксана Фёдорова рассказала о начале курса лечебного голодания. Врачи объясняют, кому такая практика действительно полезна и как избежать опасных ошибок.

Читать полностью » Врач Елена Алексенцева объяснила, как грецкие орехи поддерживают здоровье нервной системы сегодня в 3:53
Грецкий орех работает как природный витамин для мозга: врачи объяснили, почему его стоит есть каждый день

Грецкие орехи называют «пищей ума», но насколько это правда? Врач объяснила, как они влияют на мозг, кому полезны и кто должен есть их с осторожностью.

Читать полностью » Врач рассказала, как стресс на ОГЭ и ЕГЭ приводит к ожирению у школьников сегодня в 3:29
Ожирение после экзаменов: врачи рассказали, как стресс ломает обмен веществ у школьников

Почему подростки начинают набирать вес во время подготовки к экзаменам и как родителям помочь им справиться со стрессом без вреда для здоровья.

Читать полностью » Врач объяснил, как кофе и тепло влияют на головную боль сегодня в 3:14
Головная боль без таблеток: врачи рассказали, как снять спазм простыми способами

Как избавиться от головной боли без таблеток: невролог рассказал, почему кофе, холодный компресс и физическая активность помогают не хуже лекарств.

Читать полностью » Современная медицина признала лечение банками неэффективным сегодня в 2:49
Когда-то лечили всех подряд: врачи объяснили, почему банкам больше не место в аптечке

Почему популярная процедура с банками ушла из медицины и чем современные методы эффективнее? Профессор объясняет, стоит ли возвращаться к старым привычкам.

Читать полностью » Специалисты Выборгского роддома рассказали о пользе компрессионных чулок при родах сегодня в 2:26
Не просто чулки: как один элемент гардероба спасает женщин от тромбоза после родов

Почему врачи настаивают на компрессионных чулках во время родов и как выбрать правильные — объясняем, чем они спасают от тромбоза.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автоэксперт: при отказе ABS водитель теряет контроль на скользкой дороге
Наука
Вулкан Тафтан в Иране проявляет активность впервые за тысячелетия — Пабло Гонсалес
Культура и шоу-бизнес
Daily Mail: Эмма Уотсон встречается с предпринимателем Остином Кевичем — бывшим бойфрендом Камилы Кабельо
Красота и здоровье
Эксперты предупредили: дефицит врачей в России приближается к 150 тысячам человек
Спорт и фитнес
Точность формулы Ригеля для прогнозирования времени марафона подтвердили учёные из Memorial Sloan Kettering
Туризм
Эксперты объяснили, что делать, если авиакомпания потеряла багаж при перелёте
Еда
Торт Мужской идеал с медовым бисквитом и кремом из сгущенного молока получается сочным
Питомцы
Ветеринары США доказали безопасность веганской диеты для собак
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet