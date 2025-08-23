Почему кривые яблоки полезнее глянцевых
Яркие, ровные яблоки без единого пятнышка выглядят аппетитно, но именно такие плоды чаще всего далеки от натуральности. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, на что стоит обращать внимание при покупке, чтобы получить максимум пользы, а не просто красивую картинку.
На что обратить внимание
1. Избегайте "идеальных" яблок
Если все плоды одинакового размера, с гладкой кожурой и без единого изъяна — скорее всего, они обрабатывались химическими веществами.
"Неровные, даже корявые яблоки обычно самые полезные", — отмечает Соломатина.
2. Не берите сморщенные или подгнившие
Мягкая кожура, сморщенные участки или следы гнили — признак того, что яблоко уже потеряло часть витаминов.
3. Выбирайте местные сорта
Чем меньше яблоко "путешествовало”, тем больше в нем сохранилось полезных веществ. Лучше отдать предпочтение плодам, выращенным в вашем регионе.
4. Обращайте внимание на цвет
Разнообразие — это плюс. Разные оттенки кожуры означают разные антиоксиданты, которые поддерживают иммунитет и защищают клетки от стресса.
Итого — полезные яблоки те, которые:
- не идеальны по форме;
- имеют упругую, но не блестящую кожуру;
- выращены не далеко от места продажи;
- разнообразны по окраске.
