Почему стареют раньше срока: главные ошибки образа жизни, которые сокращают годы

Многие уверены, что старение неизбежно связано с болезнями, слабостью и потерей радости жизни. Однако современная медицина и опыт специалистов доказывают: качество жизни в пожилом возрасте во многом зависит от самого человека. Главный врач клиники "Медскан I Golden Care" Анастасия Гольцман рассказала, что продлить активное долголетие можно, если уделять внимание здоровью и привычкам каждый день.

Роль активности в жизни пожилых людей

Одним из важнейших факторов долголетия врач называет движение.

"Даже 20 минут ежедневной умеренной физической активности способны снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с костями и суставами, а также помочь в борьбе с тревожностью", — отметила Анастасия Гольцман.

Речь идет не обязательно о спортивных тренировках. Прогулки на свежем воздухе, работа в саду, плавание, танцы или даже простые домашние дела дают телу нагрузку, необходимую для поддержания здоровья.

Средиземноморская диета как основа питания

Гольцман рекомендует пожилым людям обратить внимание на принципы средиземноморской диеты. Она считается одной из самых полезных систем питания: много овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых продуктов и оливкового масла. В отличие от строгих диет, этот рацион не предполагает жестких ограничений, но помогает укреплять сердце, сосуды и поддерживать нормальный вес.

Сравнение стиля жизни: пассивный и активный