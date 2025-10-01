Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:15

Почему стареют раньше срока: главные ошибки образа жизни, которые сокращают годы

Врач Анастасия Гольцман: 20 минут активности в день снижают риск болезней сердца и суставов

Многие уверены, что старение неизбежно связано с болезнями, слабостью и потерей радости жизни. Однако современная медицина и опыт специалистов доказывают: качество жизни в пожилом возрасте во многом зависит от самого человека. Главный врач клиники "Медскан I Golden Care" Анастасия Гольцман рассказала, что продлить активное долголетие можно, если уделять внимание здоровью и привычкам каждый день.

Роль активности в жизни пожилых людей

Одним из важнейших факторов долголетия врач называет движение.

"Даже 20 минут ежедневной умеренной физической активности способны снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с костями и суставами, а также помочь в борьбе с тревожностью", — отметила Анастасия Гольцман.

Речь идет не обязательно о спортивных тренировках. Прогулки на свежем воздухе, работа в саду, плавание, танцы или даже простые домашние дела дают телу нагрузку, необходимую для поддержания здоровья.

Средиземноморская диета как основа питания

Гольцман рекомендует пожилым людям обратить внимание на принципы средиземноморской диеты. Она считается одной из самых полезных систем питания: много овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых продуктов и оливкового масла. В отличие от строгих диет, этот рацион не предполагает жестких ограничений, но помогает укреплять сердце, сосуды и поддерживать нормальный вес.

Сравнение стиля жизни: пассивный и активный

Параметр Пассивный образ жизни Активный образ жизни
Риск болезней сердца Высокий Снижен
Подвижность суставов Ограничена Сохраняется
Настроение Снижение, апатия Оптимизм, энергия
Продолжительность жизни Ниже среднего Выше среднего

Советы шаг за шагом: как укрепить здоровье после 60

  1. Начинайте день с легкой гимнастики или прогулки.

  2. Планируйте социальные встречи: общение так же важно, как и спорт.

  3. Добавьте в меню рыбу минимум 2 раза в неделю, используйте оливковое масло вместо сливочного.

  4. Контролируйте вес и давление — раз в год проходите обследования.

  5. Поддерживайте когнитивную активность: читайте, решайте кроссворды, осваивайте новые навыки.

  6. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время — сон не менее 7 часов укрепляет здоровье.

  7. Откажитесь от курения и ограничьте алкоголь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование физической активности → остеопороз, ожирение → ежедневные прогулки и упражнения для суставов.

  • Замена полноценного питания быстрыми углеводами → набор веса, диабет → средиземноморская диета.

  • Социальная изоляция → депрессия, ускоренное старение → регулярное общение с друзьями и близкими.

А что если нет сил заниматься спортом?

Даже минимальная активность полезна. Если трудно ходить долго, подойдут упражнения на стуле, растяжка или дыхательная гимнастика. Важно помнить: движение должно быть регулярным, пусть и в щадящей форме.

