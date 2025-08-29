Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:26

Простые привычки, которые снижают риск болезней на 30%

Регулярный спорт после 40–50 лет снижает риск хронических заболеваний

Возраст — не повод отказываться от спорта. Наоборот, именно после 40–50 лет движение становится главным союзником здоровья. Регулярные тренировки помогают дольше оставаться энергичным, снижают риски хронических болезней и положительно влияют на настроение.

Почему важно заниматься спортом в зрелом возрасте

Фитнес уже давно перестал быть занятием исключительно для молодых. Всё больше людей среднего и старшего возраста приходят в тренажёрные залы, на групповые тренировки или просто выбирают активные прогулки.

«В последние годы фитнес обретает всё большую популярность. И если раньше в фитнес-клубах можно было увидеть преимущественно молодёжь, то сейчас эти возрастные рамки стерлись. И это отлично! Ведь чем старше мы становимся, тем больше должны двигаться, чтобы поддерживать своё здоровье», — сказала фитнес-тренер Ольга Дерендеева.

Медики и тренеры подчёркивают: движение не только поддерживает тело в форме, но и помогает сохранить ясность ума, предотвращает развитие опасных заболеваний и даже продлевает жизнь.

Что говорят исследования

Учёные подтверждают: спорт в любом возрасте работает как надёжный защитный фактор.

  1. Продление жизни
    Крупное исследование British Journal of Sports Medicine показало: физическая форма напрямую связана с продолжительностью жизни. Участие в беге снижало риск смерти от любых причин на 27%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 30%, от онкологии — на 23%. Причём интенсивность и скорость пробежки не имели решающего значения.

  2. Снижение риска деменции
    Исследование JAMA Network Open доказало: даже простая ежедневная прогулка может снизить вероятность когнитивных нарушений. Достаточно пройтись до магазина или выбрать лестницу вместо лифта — мелкие привычки складываются в серьёзную защиту.

  3. Профилактика сердечно-сосудистых болезней и диабета
    Регулярная ходьба всего 2,5 часа в неделю (около 21 минуты в день) уменьшает риск развития сердечных патологий на 30%. Дополнительно она помогает контролировать давление, уровень сахара и холестерина, а также снижает вероятность рака.

Движение как лекарство от стресса

Физическая активность улучшает не только работу сердца и сосудов, но и общее самочувствие.

«Для укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний регулярная физическая нагрузка необходима. И это может быть лёгкое кардио. Даже прогулка может иметь вес», — отметила мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Валерия Андреева.

По словам экспертов, тренировки помогают выглядеть более подтянуто, укрепляют уверенность в себе и повышают качество жизни. Общение с единомышленниками в спортзале или беговом клубе тоже играет большую роль: совместные занятия создают дополнительную мотивацию.

Как выстроить тренировки

Специалисты советуют не гнаться за рекордами. Для зрелого возраста идеально подходят:
• быстрая ходьба, лёгкий бег;
• плавание;
• йога и пилатес;
• тренировки с умеренными нагрузками.

Главное — регулярность. Даже короткие, но систематические занятия оказывают заметный эффект.

Итог

Спорт в зрелом возрасте — это не про марафонские дистанции и не про «молодость любой ценой». Это способ сохранить здоровье, ясный ум и хорошее настроение. Достаточно уделять физической активности немного времени каждый день, и результат не заставит себя ждать.

