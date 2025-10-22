Тур по all inclusive без последствий: как вернуться из отпуска без лишних килограммов

Никто не любит перевес — ни в багаже, ни на весах. Но отпуск — испытание даже для тех, кто обычно питается правильно: бесконечные "шведские столы", десерты на завтрак, национальные кухни и соблазн лежать под зонтиком целый день.

Рассказываем, как отдохнуть, попробовать всё и при этом не вернуться домой с плюс пятью килограммами.

1. Начните с простого: ешьте так же, как дома

Отпуск не повод менять привычный режим питания. Если вы привыкли завтракать овсянкой или овощами — делайте это и за границей. Даже на "шведском столе" всегда найдётся знакомая еда: йогурт, фрукты, яйца, зелень, цельнозерновой хлеб.

Питайтесь в привычное время. Это поможет не переедать и быстрее адаптироваться к новому часовому поясу.

Не стоит делать "голодные паузы" — потом они почти всегда заканчиваются перееданием.

2. Следуйте принципу 85/15

Этот метод помогает питаться осознанно и не испытывать чувство вины.

85% рациона - полезные продукты: овощи, белки, цельнозерновые.

- полезные продукты: овощи, белки, цельнозерновые. 15% - то, что приносит удовольствие: десерты, вино, мороженое.

Главное — баланс. Одно мороженое у моря не разрушит вашу форму, если завтра будет прогулка и полноценный обед.

3. Используйте "правило тарелки"

Оно помогает визуально контролировать порции — без подсчёта калорий.

Часть тарелки Что на ней должно быть ½ тарелки Овощи, зелень, фрукты ¼ тарелки Белок — рыба, мясо, бобовые, яйца ¼ тарелки Углеводы — крупы, картофель, макароны

Можно немного менять пропорции, но старайтесь, чтобы овощи всегда преобладали.

Такой подход подходит и для ресторана, и для "шведского стола".

4. Заранее выбирайте, где будете есть

Во время прогулок или экскурсий планируйте заранее, где перекусить. Когда вы устали и голодны, велик риск выбрать первое попавшееся кафе и заказать всё подряд.

Перед выходом проверьте кафе на карте - по отзывам и меню. Так вы сэкономите время и нервы.

Если день обещает быть длинным, возьмите с собой полезный перекус - орехи, фрукты или протеиновый батончик. Они помогут не набрасываться на еду вечером.

5. Контролируйте алкоголь

Алкоголь — главный саботажник стройности. В каждом бокале вина около 150 калорий, а в коктейле — до 400.

Кроме того, спиртное усиливает аппетит и снижает самоконтроль.

Если уж решили выпить, выбирайте:

сухое вино вместо ликёров;

закуску — белок или овощи, а не чипсы;

и не забывайте чередовать алкоголь с водой.

6. Пейте воду — много и регулярно

Наш мозг часто путает голод и жажду. Иногда хочется есть просто потому, что вы давно не пили.

Держите при себе бутылку воды, особенно в жарком климате.

Избегайте сладких напитков и соков: в них много сахара и почти нет пользы. Если скучно пить воду, добавьте туда дольку лимона, мяту или ягоды.

Кстати, питьевые фонтанчики можно искать через приложение Drinking Fountains - удобно и бесплатно.

7. Двигайтесь — даже если не планировали

Чтобы отдых не превратился в лежание, добавьте активности.

Ходите пешком, исследуйте город, купайтесь, катайтесь на велосипеде, гуляйте по набережным.

Даже 10 000 шагов в день помогут держать форму.

Если в отеле есть спортзал или бассейн — загляните хотя бы пару раз. А если вы у моря, попробуйте новые активности:

сёрфинг - тренирует всё тело;

- тренирует всё тело; сап-борд - идеален для баланса;

- идеален для баланса; хайкинг - отличный кардио-заменитель тренажёра.

8. Прислушивайтесь к телу

Ешьте, когда действительно голодны, и останавливайтесь, когда чувствуете насыщение.

Не доедайте "из вежливости" или "потому что уже заплатил".

Если хочется десерт — попробуйте пару ложек, и, возможно, этого будет достаточно.

Главное — не запрещайте себе вкусности, но и не делайте из еды утешение.

9. Не будьте к себе слишком строги

Даже если вы съели лишний кусок пиццы или пропустили тренировку — ничего страшного.

Отпуск — время удовольствий, и строгие запреты только добавят стресса.

Лучше сфокусироваться не на ограничениях, а на гибкости: съели больше — значит, завтра больше гуляете, пьёте воду, выбираете лёгкий ужин.

Таблица: баланс отпуска без вреда для фигуры

Ситуация Частая ошибка Альтернатива "Шведский стол" Накладывать всё сразу Сначала овощи, потом белок и углеводы Долгая экскурсия Есть фастфуд на бегу Взять перекус с собой Вечер у моря Много алкоголя и закусок Один бокал вина и закуска из рыбы Скука на пляже Мороженое и чипсы "от нечего делать" Фрукты или прохладная вода Желание попробовать всё Есть до переедания Делить порции или брать дегустационные блюда

