Тур по all inclusive без последствий: как вернуться из отпуска без лишних килограммов
Никто не любит перевес — ни в багаже, ни на весах. Но отпуск — испытание даже для тех, кто обычно питается правильно: бесконечные "шведские столы", десерты на завтрак, национальные кухни и соблазн лежать под зонтиком целый день.
Рассказываем, как отдохнуть, попробовать всё и при этом не вернуться домой с плюс пятью килограммами.
1. Начните с простого: ешьте так же, как дома
Отпуск не повод менять привычный режим питания. Если вы привыкли завтракать овсянкой или овощами — делайте это и за границей. Даже на "шведском столе" всегда найдётся знакомая еда: йогурт, фрукты, яйца, зелень, цельнозерновой хлеб.
Питайтесь в привычное время. Это поможет не переедать и быстрее адаптироваться к новому часовому поясу.
Не стоит делать "голодные паузы" — потом они почти всегда заканчиваются перееданием.
2. Следуйте принципу 85/15
Этот метод помогает питаться осознанно и не испытывать чувство вины.
- 85% рациона - полезные продукты: овощи, белки, цельнозерновые.
- 15% - то, что приносит удовольствие: десерты, вино, мороженое.
Главное — баланс. Одно мороженое у моря не разрушит вашу форму, если завтра будет прогулка и полноценный обед.
3. Используйте "правило тарелки"
Оно помогает визуально контролировать порции — без подсчёта калорий.
|Часть тарелки
|Что на ней должно быть
|½ тарелки
|Овощи, зелень, фрукты
|¼ тарелки
|Белок — рыба, мясо, бобовые, яйца
|¼ тарелки
|Углеводы — крупы, картофель, макароны
Можно немного менять пропорции, но старайтесь, чтобы овощи всегда преобладали.
Такой подход подходит и для ресторана, и для "шведского стола".
4. Заранее выбирайте, где будете есть
Во время прогулок или экскурсий планируйте заранее, где перекусить. Когда вы устали и голодны, велик риск выбрать первое попавшееся кафе и заказать всё подряд.
Перед выходом проверьте кафе на карте - по отзывам и меню. Так вы сэкономите время и нервы.
Если день обещает быть длинным, возьмите с собой полезный перекус - орехи, фрукты или протеиновый батончик. Они помогут не набрасываться на еду вечером.
5. Контролируйте алкоголь
Алкоголь — главный саботажник стройности. В каждом бокале вина около 150 калорий, а в коктейле — до 400.
Кроме того, спиртное усиливает аппетит и снижает самоконтроль.
Если уж решили выпить, выбирайте:
- сухое вино вместо ликёров;
- закуску — белок или овощи, а не чипсы;
- и не забывайте чередовать алкоголь с водой.
6. Пейте воду — много и регулярно
Наш мозг часто путает голод и жажду. Иногда хочется есть просто потому, что вы давно не пили.
Держите при себе бутылку воды, особенно в жарком климате.
Избегайте сладких напитков и соков: в них много сахара и почти нет пользы. Если скучно пить воду, добавьте туда дольку лимона, мяту или ягоды.
Кстати, питьевые фонтанчики можно искать через приложение Drinking Fountains - удобно и бесплатно.
7. Двигайтесь — даже если не планировали
Чтобы отдых не превратился в лежание, добавьте активности.
Ходите пешком, исследуйте город, купайтесь, катайтесь на велосипеде, гуляйте по набережным.
Даже 10 000 шагов в день помогут держать форму.
Если в отеле есть спортзал или бассейн — загляните хотя бы пару раз. А если вы у моря, попробуйте новые активности:
- сёрфинг - тренирует всё тело;
- сап-борд - идеален для баланса;
- хайкинг - отличный кардио-заменитель тренажёра.
8. Прислушивайтесь к телу
Ешьте, когда действительно голодны, и останавливайтесь, когда чувствуете насыщение.
Не доедайте "из вежливости" или "потому что уже заплатил".
Если хочется десерт — попробуйте пару ложек, и, возможно, этого будет достаточно.
Главное — не запрещайте себе вкусности, но и не делайте из еды утешение.
9. Не будьте к себе слишком строги
Даже если вы съели лишний кусок пиццы или пропустили тренировку — ничего страшного.
Отпуск — время удовольствий, и строгие запреты только добавят стресса.
Лучше сфокусироваться не на ограничениях, а на гибкости: съели больше — значит, завтра больше гуляете, пьёте воду, выбираете лёгкий ужин.
Таблица: баланс отпуска без вреда для фигуры
|Ситуация
|Частая ошибка
|Альтернатива
|"Шведский стол"
|Накладывать всё сразу
|Сначала овощи, потом белок и углеводы
|Долгая экскурсия
|Есть фастфуд на бегу
|Взять перекус с собой
|Вечер у моря
|Много алкоголя и закусок
|Один бокал вина и закуска из рыбы
|Скука на пляже
|Мороженое и чипсы "от нечего делать"
|Фрукты или прохладная вода
|Желание попробовать всё
|Есть до переедания
|Делить порции или брать дегустационные блюда
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: голодать утром, чтобы вечером "оторваться".
Последствие: переедание и тяжесть.
Альтернатива: плотный завтрак и лёгкий ужин.
-
Ошибка: пить соки и газировку вместо воды.
Последствие: скрытые калории и скачки сахара.
Альтернатива: обычная вода с лимоном.
-
Ошибка: считать каждый кусок и нервничать.
Последствие: стресс и срывы.
Альтернатива: принцип 85/15 и умеренность без фанатизма.
