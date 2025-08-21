Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:31

Лето закончилось — килограммы остались: вот как избавиться от них без диет

Диетологи назвали продукты для снижения веса: рыба, бобовые и цельнозерновые

После летних вечеринок, барбекю и десертов весы часто показывают пару лишних килограммов. Чтобы мягко вернуть форму и почувствовать себя легче, достаточно скорректировать питание и образ жизни. Вот что советуют специалисты.

1. Делайте ставку на нежирные белки

Доктор Жан-Мишель Коэн рекомендует чаще включать в рацион:

  • рыбу и морепродукты;

  • курицу и индейку.

Они содержат минимум насыщенных жиров и калорий. Для вегетарианцев подойдут сочетания бобовых и злаков (по 100 г каждого).

2. Больше овощей, меньше фруктов

Овощи низкокалорийны и богаты питательными веществами — ими можно наслаждаться без ограничений. А вот с фруктами важно не переборщить: это источник быстрых сахаров. Лучше приготовить рагу или овощи на пару, чем съесть целую миску фруктового салата.

3. Фокус на продукты с низким гликемическим индексом

Доктор Лоранс Плюме советует:

  • не превышать 100 г варёных злаков за раз;

  • выбирать чечевицу, фасоль, красные бобы;

  • использовать бурый рис и цельнозерновые макароны (варить al dente).

Так вы дольше сохраните чувство сытости и избежите резких скачков сахара в крови.

4. Будьте активны

Не обязательно изнурять себя марафонами. Регулярные прогулки, велосипед или лёгкий фитнес помогают сжигать калории и ускоряют обмен веществ. Главное — движение каждый день.

5. Не пропускайте приёмы пищи

Пропуск завтрака или ужина замедляет метаболизм и провоцирует переедание позже. Организм начинает "экономить" энергию и запасает жир. Регулярное питание — залог успеха.

6. Спите достаточно

Недосып усиливает выработку грелина (гормон голода) и снижает уровень лептина (гормон насыщения). В итоге рука тянется к сладкому и жирному. Старайтесь спать не меньше 7 часов.

7. Пейте больше воды

Около 2 литров жидкости в день поддерживают чувство сытости и помогают выводить токсины. Отличный вариант — несладкие травяные чаи. Вечером можно заварить тимьян: он обладает лёгким мочегонным и очищающим эффектом.

8. Ограничьте алкоголь

Алкоголь почти так же калориен, как жир: 1 г этанола ≈ 7 ккал. Если хотите выпить, выбирайте менее калорийные варианты: сидр, лёгкое пиво. Но лучший вариант — сократить потребление до минимума.

9. Выбирайте цельнозерновые продукты

Меняйте белый хлеб и рис на:

  • гречку;

  • булгур;

  • ржаной хлеб;

  • киноа;

  • овсяные хлопья.

Исследования показывают: цельнозерновые ускоряют метаболизм и способствуют снижению веса.

10. Ешьте медленнее

Приём пищи должен занимать 25-30 минут. Это время нужно мозгу, чтобы понять: вы сыты. Торопливое питание увеличивает калорийность рациона на 30% и перегружает пищеварение.

