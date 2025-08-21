Лето закончилось — килограммы остались: вот как избавиться от них без диет
После летних вечеринок, барбекю и десертов весы часто показывают пару лишних килограммов. Чтобы мягко вернуть форму и почувствовать себя легче, достаточно скорректировать питание и образ жизни. Вот что советуют специалисты.
1. Делайте ставку на нежирные белки
Доктор Жан-Мишель Коэн рекомендует чаще включать в рацион:
-
рыбу и морепродукты;
-
курицу и индейку.
Они содержат минимум насыщенных жиров и калорий. Для вегетарианцев подойдут сочетания бобовых и злаков (по 100 г каждого).
2. Больше овощей, меньше фруктов
Овощи низкокалорийны и богаты питательными веществами — ими можно наслаждаться без ограничений. А вот с фруктами важно не переборщить: это источник быстрых сахаров. Лучше приготовить рагу или овощи на пару, чем съесть целую миску фруктового салата.
3. Фокус на продукты с низким гликемическим индексом
Доктор Лоранс Плюме советует:
-
не превышать 100 г варёных злаков за раз;
-
выбирать чечевицу, фасоль, красные бобы;
-
использовать бурый рис и цельнозерновые макароны (варить al dente).
Так вы дольше сохраните чувство сытости и избежите резких скачков сахара в крови.
4. Будьте активны
Не обязательно изнурять себя марафонами. Регулярные прогулки, велосипед или лёгкий фитнес помогают сжигать калории и ускоряют обмен веществ. Главное — движение каждый день.
5. Не пропускайте приёмы пищи
Пропуск завтрака или ужина замедляет метаболизм и провоцирует переедание позже. Организм начинает "экономить" энергию и запасает жир. Регулярное питание — залог успеха.
6. Спите достаточно
Недосып усиливает выработку грелина (гормон голода) и снижает уровень лептина (гормон насыщения). В итоге рука тянется к сладкому и жирному. Старайтесь спать не меньше 7 часов.
7. Пейте больше воды
Около 2 литров жидкости в день поддерживают чувство сытости и помогают выводить токсины. Отличный вариант — несладкие травяные чаи. Вечером можно заварить тимьян: он обладает лёгким мочегонным и очищающим эффектом.
8. Ограничьте алкоголь
Алкоголь почти так же калориен, как жир: 1 г этанола ≈ 7 ккал. Если хотите выпить, выбирайте менее калорийные варианты: сидр, лёгкое пиво. Но лучший вариант — сократить потребление до минимума.
9. Выбирайте цельнозерновые продукты
Меняйте белый хлеб и рис на:
-
гречку;
-
булгур;
-
ржаной хлеб;
-
киноа;
-
овсяные хлопья.
Исследования показывают: цельнозерновые ускоряют метаболизм и способствуют снижению веса.
10. Ешьте медленнее
Приём пищи должен занимать 25-30 минут. Это время нужно мозгу, чтобы понять: вы сыты. Торопливое питание увеличивает калорийность рациона на 30% и перегружает пищеварение.
