Тайна стройных людей: почему цифра на весах обманывает и как понять настоящий результат

Процесс здорового снижения веса, как отмечают эксперты, начинается с пересмотра привычек питания, регулярной физической активности и при участии врачей или нутрициологов. Главная цель — добиться дефицита калорий, то есть расходовать больше энергии, чем поступает с пищей, при этом сохранив достаточное количество витаминов и минералов.

Когда человек переходит на сбалансированную, но менее калорийную диету, организм вынужден использовать собственные запасы энергии — в первую очередь жировые. Однако этот процесс запускается не сразу. На первых этапах снижение массы тела может происходить за счёт жидкости или даже мышц, если питание слишком жёсткое или отсутствует тренировка, поддерживающая мышечный тонус.

В этот период меняется и метаболизм. Специалисты поясняют, что организм способен замедлять обмен веществ, воспринимая дефицит калорий как сигнал возможного голодания. Поэтому врачи рекомендуют снижать вес постепенно и под контролем. Оптимальные темпы, по данным Бразильской ассоциации по изучению ожирения и метаболического синдрома (Abeso), составляют от 0,5 до 1 кг в неделю, а при избыточном весе первой степени и выше допустима потеря до 2 кг.

Что важнее: цифры на весах или состав тела

Врачи подчёркивают, что более значимым показателем, чем общее количество сброшенных килограммов, является то, за счёт какой ткани идёт снижение. Здоровое похудение предполагает уменьшение именно жировой массы при минимальных потерях мышц. Сохранение или даже рост мышечной массы, достигаемый с помощью физических нагрузок, напрямую влияет на метаболизм: мышцы помогают организму расходовать калории даже в состоянии покоя.

Регулярные тренировки — аэробные и силовые — не только поддерживают мышцы, но и улучшают чувствительность к инсулину, нормализуют гормональный фон и положительно сказываются на эмоциональном состоянии. Физическая активность способствует адаптации организма, что помогает удерживать вес в долгосрочной перспективе.

Эксперты обращают внимание, что цифра на весах не всегда объективна. Масса может оставаться прежней или даже увеличиваться из-за роста мышц при одновременном снижении жировой ткани. В качестве альтернативы врачи рекомендуют отслеживать окружность талии, обращать внимание на то, как сидит одежда, а также наблюдать за изменениями в зеркале.

Почему опасно худеть слишком быстро

Несмотря на желание многих людей получить быстрый результат, резкое похудение без медицинского контроля чревато негативными последствиями. Жёсткие диеты могут приводить к дефициту питательных веществ, выраженной потере мышечной массы, выпадению волос, усталости, снижению плотности костей и даже образованию камней в жёлчном пузыре. Кроме того, такие практики повышают риск эффекта "йо-йо" и нарушений метаболизма.

Гораздо полезнее формировать устойчивые привычки: пить больше воды, сокращать количество ультраобработанных продуктов, отдавать предпочтение овощам, фруктам и цельнозерновым продуктам. Даже небольшие шаги — дополнительные прогулки или выбор приятного вида физической активности — способствуют успеху.

Врачи считают реалистичной задачей снижение массы тела на 5-10% в течение полугода. Этого достаточно, чтобы улучшить показатели здоровья: уровень холестерина, сахара в крови и артериальное давление.

Если же вес уменьшается более чем на 10% за шесть месяцев без очевидных причин, специалисты рекомендуют обратиться к врачу: это может сигнализировать о скрытом заболевании.