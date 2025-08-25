Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:54

Худеешь — а заодно спасаешь печень и сон: секрет трёх овощей

Эндокринолог: брокколи, морковь и тыква помогают контролировать вес и снижать риски болезней

Эндокринолог Екатерина Янг в своём телеграм-канале назвала три ключевых продукта, которые стоит включить в рацион тем, кто хочет снизить вес и укрепить здоровье.

1. Брокколи — защита и детокс

  • активирует процессы детоксикации печени;
  • помогает сжигать жиры и предотвращать воспаление;
  • содержит хром, который стабилизирует уровень инсулина и повышает чувствительность клеток к нему;
  • доказано, что регулярное употребление снижает риск онкологических заболеваний.

"Воспаление — главная причина набора веса", — напоминает врач.

2. Морковь — антиоксидантная поддержка

  • богата фенольными соединениями;
  • защищает организм от окислительного стресса, который ускоряет старение и ослабляет иммунитет;
  • помогает поддерживать здоровье кожи и зрения.

3. Тыква — для сна и восстановления

  • содержит триптофан, аминокислоту, необходимую для синтеза мелатонина — гормона сна;
  • помогает наладить ночной отдых и восстановление организма;
  • низкий гликемический индекс улучшает усвоение триптофана и предотвращает резкие скачки сахара в крови.

Итог
Брокколи, морковь и тыква — три простых продукта, которые помогают контролировать вес, укрепляют здоровье и снижают риски хронических заболеваний.

