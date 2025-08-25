Худеешь — а заодно спасаешь печень и сон: секрет трёх овощей
Эндокринолог Екатерина Янг в своём телеграм-канале назвала три ключевых продукта, которые стоит включить в рацион тем, кто хочет снизить вес и укрепить здоровье.
1. Брокколи — защита и детокс
- активирует процессы детоксикации печени;
- помогает сжигать жиры и предотвращать воспаление;
- содержит хром, который стабилизирует уровень инсулина и повышает чувствительность клеток к нему;
- доказано, что регулярное употребление снижает риск онкологических заболеваний.
"Воспаление — главная причина набора веса", — напоминает врач.
2. Морковь — антиоксидантная поддержка
- богата фенольными соединениями;
- защищает организм от окислительного стресса, который ускоряет старение и ослабляет иммунитет;
- помогает поддерживать здоровье кожи и зрения.
3. Тыква — для сна и восстановления
- содержит триптофан, аминокислоту, необходимую для синтеза мелатонина — гормона сна;
- помогает наладить ночной отдых и восстановление организма;
- низкий гликемический индекс улучшает усвоение триптофана и предотвращает резкие скачки сахара в крови.
Итог
Брокколи, морковь и тыква — три простых продукта, которые помогают контролировать вес, укрепляют здоровье и снижают риски хронических заболеваний.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru