собака и овощи
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:19

Эти овощи полезны собакам, а другие могут навредить — проверьте миску прямо сейчас

Морковь, брокколи и тыква вошли в список полезных овощей для собак

Думаете, что вашей собаке достаточно только мяса и сухого корма? На самом деле свежие овощи могут стать настоящим суперфудом для питомца — укрепить иммунитет, улучшить пищеварение, поддержать здоровый вес и даже замедлить старение.

Ветеринары и опытные заводчики всё чаще советуют включать овощи в рацион собак — но важно знать, какие именно продукты полезны, а какие могут навредить. Мы собрали 11 безопасных, питательных и вкусных овощей, которые стоит добавить в миску вашему любимцу.

Почему овощи полезны для собак

  • Витамины и минералы (A, C, K, фолиевая кислота, кальций, калий) — для здоровья костей, зрения и обмена веществ.

  • Клетчатка — нормализует пищеварение, предотвращает запоры, контролирует аппетит.

  • Антиоксиданты — защищают клетки от повреждений, укрепляют иммунитет и замедляют старение.

Топ-11 овощей для собак

  1. Морковь — бета-каротин для зрения, витамин A для кожи и шерсти, клетчатка для ЖКТ. Можно давать сырой, варёной или запечённой.

  2. Брокколи — витамины C, K, A, антиоксиданты; поддерживает иммунитет и здоровье костей. Давать в отварном виде, маленькими порциями.

  3. Шпинат — железо, магний, витамины A, C, E; улучшает шерсть и зрение. Только в отваренном или припущенном виде, в малых количествах.

  4. Батат — медленные углеводы, клетчатка, антиоксиданты; полезен для энергии и пищеварения. Давать варёным или запечённым, без кожицы.

  5. Зелёная фасоль — низкокалорийный источник белка и клетчатки, поддерживает стройность. Лучше слегка отварить.

  6. Тыква — бета-каротин, калий, цинк; нормализует пищеварение и укрепляет иммунитет. Подходит в виде пюре без приправ.

  7. Кабачки — калий, антиоксиданты; мягко улучшают пищеварение, подходят для смешивания с мясом.

  8. Огурцы — увлажняют организм, выводят токсины, поддерживают почки. Давать очищенными, без соли.

  9. Свёкла — фолиевая кислота, железо, антиоксиданты; улучшает обмен веществ, полезна для печени. Подходит варёная или запечённая.

  10. Сельдерей — витамины A, C, K, клетчатка; помогает при стрессе и проблемах с ЖКТ. Давать отваренным, мелко нарезанным.

  11. Цветная капуста — витамин C, клетчатка, глюкозинолаты с противоопухолевым эффектом. Отваривать 5–7 минут, мелкими соцветиями.

Важные правила кормления

  • Все овощи тщательно мыть и очищать от кожуры/семян.

  • Не добавлять соль, масло и специи.

  • Давать небольшими порциями как добавку к основному рациону.

  • Следить за реакцией питомца на новый продукт.

Овощи — это не замена основного питания собаки, а ценное дополнение, которое помогает продлить активную и здоровую жизнь вашего питомца.

