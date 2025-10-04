Она кажется идеальной, но скрывает подвох: вся правда о гликемическом индексе тыквы

Осень — время ярких овощей, ароматных супов и запеканок. Но для людей с диабетом и нарушениями обмена углеводов сезонное меню требует особого внимания. Даже привычные овощи могут повлиять на уровень сахара, если их приготовить неправильно.

Диетологи уверены: важно не только то, что мы едим, но и как готовим продукты. Особенно это касается тыквы — королевы осеннего стола, которая при запекании превращается в настоящий десерт.

Почему гликемический индекс важнее калорий

Гликемический индекс (ГИ) — ключевой показатель для тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Он показывает, насколько быстро продукт повышает уровень глюкозы после употребления.

Если ГИ высокий, глюкоза в крови растёт стремительно. Для человека с диабетом это может обернуться скачками сахара, усталостью и головной болью. Но даже тем, кто не сталкивался с диабетом, стоит учитывать этот показатель — резкие колебания сахара влияют на настроение и аппетит.

Тыква: полезный овощ с характером

Тыква кажется идеальным выбором — она богата каротином, клетчаткой, витаминами группы B и калием. При этом в 100 г сырой мякоти всего около 22 ккал. Казалось бы, ешь сколько хочешь. Но у неё есть нюанс — гликемический индекс.