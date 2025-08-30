Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Роллы с курицей
Роллы с курицей
© Design by Freepick by stockking is licensed under Public Domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:52

Секрет стройности японок: эти роллы помогут похудеть без диет - запомните названия

Какие роллы выбрать, чтобы не поправиться: советы диетолога Румянцевой

Суши и роллы давно перестали быть экзотикой и заняли прочное место в рационе многих людей. Однако не все такие блюда одинаково полезны. Выбор ингредиентов и соусов напрямую влияет на их калорийность и пользу для организма.

"Каппа-маки": простота и польза

По словам пищевого технолога Людмилы Румянцевой, одним из самых лёгких и полезных вариантов считается "Каппа-маки". В его составе — огурец и авокадо. Огурец делает ролл низкокалорийным, а авокадо обогащает его полезными жирами. Эксперт советует готовить или заказывать такой ролл на тонком слое риса и дополнять вкус соусами с минимальным количеством сахара и жира.

"Калифорния": диетический вариант

Ещё один хороший выбор — "Калифорния". В его состав входят рис, нори, авокадо, огурец и краб. Эти продукты легко усваиваются и при этом насыщают организм белком, клетчаткой и полезными микроэлементами. Главное условие — отказаться от жирных соусов, которые моментально превращают диетический ролл в калорийную бомбу.

"Магуро": источник белка и омега-3

Отдельного внимания заслуживает ролл "Магуро".

"Слово "Магуро" в названии означает, что в составе ролла присутствует тунец. Всем известно, что эта рыба — самый лучший источник омега-3. Также в этом блюде много белка и почти отсутствует жир, как, например, в роллах с переизбытком соуса", — пояснила пищевой технолог Людмила Румянцева.

Таким образом, "Магуро" подходит для тех, кто следит за фигурой и хочет добавить в рацион больше полезных жирных кислот.

Какие роллы стоит избегать

Не все роллы одинаково безобидны. Эксперт предупреждает: если в названии встречается слово "хрустящий", скорее всего, в составе есть жареный лук или хлопья темпуры. Такие добавки повышают калорийность и содержание вредных жиров.

Опасность представляют и роллы с майонезными соусами, сливочным сыром или беконом. Они могут показаться вкусными, но для здоровья и фигуры принесут гораздо меньше пользы, чем классические варианты.

Выбирая суши, стоит отдавать предпочтение простым роллам с рыбой, овощами и минимальным количеством соуса. Такие блюда не только вкусные, но и полезные, ведь содержат белок, омега-3 и витамины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Педиатр Софья Олешкевич рассказала, что нельзя делать при отравлении грибами у детей сегодня в 10:02

Какие напитки можно давать при отравлении, а какие только ухудшат состояние

Рвота, диарея, боль в животе — первые признаки отравления грибами у ребёнка. Врач объяснила, что делать и чего категорически нельзя предпринимать.

Читать полностью » В чём подвох фитнес-хлеба: диетолог предупреждает о скрытой опасности для фигуры сегодня в 9:51

Хитрый ход маркетологов: почему фитнес-хлеб может испортить вашу диету – предостережение диетолога

Диетолог Юлия Чехонина предупреждает: фитнес-хлеб не всегда полезнее обычного! Узнайте, когда он оправдан и как не попасть в ловушку калорий.

Читать полностью » Ножницы вместо красоты: зачем подростки калечат губы и чем это грозит – мнение врача сегодня в 9:28

Цена красоты – шрамы на всю жизнь: почему опасен новый тренд с губами

В интернете набирает популярность опасный тренд, где подростки режут губы! Врачи предупреждают о риске заражения и необратимых последствиях. Берегите здоровье!

Читать полностью » Врач Тарасова: выгорание не проходит после отдыха и сна сегодня в 9:19

Усталость проходит, а выгорание остаётся: как распознать разницу

Кардиолог объяснила, как отличить обычную усталость от выгорания и почему последнее не проходит само по себе, а требует особого подхода.

Читать полностью » Витамин С: как не навредить здоровью – врачи предупреждают об опасных дозах сегодня в 8:39

Принимаете витамин C горстями: остановитесь, это может убить ваш кишечник

Врачи предупреждают: бесконтрольное употребление витамина C может навредить! Узнайте, как правильно принимать аскорбиновую кислоту, чтобы укрепить иммунитет и избежать опасных последствий передозировки.

Читать полностью » Врачи предостерегают: голодание опасно для здоровья и психики сегодня в 8:28

Молчание диетологов: почему краткосрочное голодание опасно для здоровья

Врачи бьют тревогу: краткосрочное голодание и разгрузочные дни, набирающие популярность, таят в себе скрытые опасности. Узнайте о негативных последствиях для здоровья и психики.

Читать полностью » Репродуктолог Ольга Белоусова назвала лучшие дни цикла для зачатия сегодня в 8:16

Почему 2–3 дня в месяце важнее остальных для будущей беременности

Репродуктолог объяснила, когда именно в цикле вероятность зачатия максимальна и какие факторы могут снизить шансы стать родителями.

Читать полностью » Опасность ожирения: врач Самойлов раскрыл секрет эффективного лечения сегодня в 7:39

Ожирение – это болезнь, а не лень: когда пора бежать к врачу

Ожирение - серьезная болезнь, а не эстетическая проблема. Врач рассказал, когда диеты бесполезны и нужна бариатрическая операция для снижения веса.

Читать полностью »

Новости
Дом

Запахи дома, которые помогают справляться со стрессом
Авто и мото

Удаление битума с автомобиля: какие средства использовать, а от каких лучше отказаться
Садоводство

Осенью в Татарстане жители выбирают морозоустойчивую подсветку для садов
Красота и здоровье

Врач Ольга Чиркова рассказала о пользе морской капусты для здоровья
Авто и мото

Автоэксперты назвали главные способы снизить расход топлива без затрат
Дом

Постельное бельё для аллергиков: советы по выбору
Наука и технологии

Веретенообразная извилина раскрывает секрет: как мозг отличает реальность от вымысла
Дом

Лучшие ткани для кухонных штор: практичность и уход
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru