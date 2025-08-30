Секрет стройности японок: эти роллы помогут похудеть без диет - запомните названия

Суши и роллы давно перестали быть экзотикой и заняли прочное место в рационе многих людей. Однако не все такие блюда одинаково полезны. Выбор ингредиентов и соусов напрямую влияет на их калорийность и пользу для организма.

"Каппа-маки": простота и польза

По словам пищевого технолога Людмилы Румянцевой, одним из самых лёгких и полезных вариантов считается "Каппа-маки". В его составе — огурец и авокадо. Огурец делает ролл низкокалорийным, а авокадо обогащает его полезными жирами. Эксперт советует готовить или заказывать такой ролл на тонком слое риса и дополнять вкус соусами с минимальным количеством сахара и жира.

"Калифорния": диетический вариант

Ещё один хороший выбор — "Калифорния". В его состав входят рис, нори, авокадо, огурец и краб. Эти продукты легко усваиваются и при этом насыщают организм белком, клетчаткой и полезными микроэлементами. Главное условие — отказаться от жирных соусов, которые моментально превращают диетический ролл в калорийную бомбу.

"Магуро": источник белка и омега-3

Отдельного внимания заслуживает ролл "Магуро".

"Слово "Магуро" в названии означает, что в составе ролла присутствует тунец. Всем известно, что эта рыба — самый лучший источник омега-3. Также в этом блюде много белка и почти отсутствует жир, как, например, в роллах с переизбытком соуса", — пояснила пищевой технолог Людмила Румянцева.

Таким образом, "Магуро" подходит для тех, кто следит за фигурой и хочет добавить в рацион больше полезных жирных кислот.

Какие роллы стоит избегать

Не все роллы одинаково безобидны. Эксперт предупреждает: если в названии встречается слово "хрустящий", скорее всего, в составе есть жареный лук или хлопья темпуры. Такие добавки повышают калорийность и содержание вредных жиров.

Опасность представляют и роллы с майонезными соусами, сливочным сыром или беконом. Они могут показаться вкусными, но для здоровья и фигуры принесут гораздо меньше пользы, чем классические варианты.

Выбирая суши, стоит отдавать предпочтение простым роллам с рыбой, овощами и минимальным количеством соуса. Такие блюда не только вкусные, но и полезные, ведь содержат белок, омега-3 и витамины.