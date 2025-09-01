Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:52

Лишний сахар и стресс убивают медленно — эти специи помогают держать удар

Медики: корица снижает гликемический индекс продуктов и уровень холестерина

Ароматные специи издавна ценились не только за вкус, но и за целебные свойства. Многие из них помогают организму мягко регулировать уровень сахара в крови, поддерживают пищеварение и улучшают настроение. Рассмотрим три пряности, которые могут стать верными помощниками в ежедневном рационе: корицу, мускатный орех и кардамон.

Корица — сладость без сахара

У этой специи мягкий сладковатый вкус, который позволяет сократить количество сахара в блюдах. Кроме того, корица помогает снижать гликемический индекс продуктов, с которыми её употребляют.

  • Она богата антиоксидантами и полифенолами, защищающими клетки от повреждений.
  • Регулярное употребление помогает нормализовать уровень сахара в крови натощак.
  • Корица улучшает чувствительность организма к инсулину.
  • Способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов.
  • Помогает удалять лишнюю слизь из дыхательных путей.

Как применять корицу в кулинарии

Эта пряность универсальна: её можно добавлять в супы, каши, запеканки и карри. Целые палочки часто кладут в рис или тушёные блюда, а молотую корицу легко использовать в выпечке и напитках. Попробуйте добавить щепотку в кофе или чай — напиток приобретёт особую глубину вкуса. Ещё один вариант — коричный настой: положите палочку в горячую воду и дайте ей немного настояться.

Мускатный орех — пряность для настроения

Эта специя особенно ценится за способность повышать уровень серотонина, а значит, уменьшать тягу к сладкому и углеводам. Мускат помогает справляться с "заеданием" стресса и эмоциональных перегрузок.

Среди полезных свойств мускатного ореха:

  • поддержка работы поджелудочной железы и регулирование сахара в крови;
  • выраженное противовоспалительное и антиоксидантное действие;
  • улучшение работы печени и выведение токсинов.

Как использовать мускат

Специя отлично раскрывает вкус мясных и овощных блюд. Щепотка муската сделает насыщеннее картофельное пюре, супы и соусы. В сладкой кухне он идеально подходит для пряников, кексов, маффинов и пирогов. Мускат также можно добавлять в каши и пудинги. В горячем молоке, кофе или какао эта пряность создаёт особую атмосферу уюта и согревает холодными вечерами.

Кардамон — восточная пряность для здоровья

Аромат кардамона напоминает смесь ванили и лимона, а вкус — мягкий и слегка сладковатый. Его нередко сравнивают с корицей, только более пряной и освежающей.

Кардамон полезен тем, что помогает снижать уровень сахара в крови, делает ткани организма более чувствительными к инсулину, а также уменьшает воспаление. Кроме того, он стимулирует пищеварение и ускоряет обмен веществ, что особенно важно при борьбе с лишним весом.

Применение кардамона на кухне

Эта специя занимает особое место в восточной кухне. Её добавляют в плов, карри, рагу и бобовые блюда. В выпечке кардамон раскрывает вкус кукурузных лепёшек, пирогов и булочек. Он хорошо сочетается и с напитками: пряный чай с кардамоном — классика индийской традиции, а добавка в кофе придаёт утреннему напитку особую свежесть.

Корица, мускатный орех и кардамон объединяют полезные свойства и удивительные вкусовые оттенки. Эти пряности помогают регулировать обмен веществ, поддерживать здоровье сердца и сосудов, улучшают пищеварение и даже влияют на настроение. Добавляя их в повседневное меню, можно не только разнообразить вкус блюд, но и укрепить здоровье.

