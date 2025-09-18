Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:43

Супы, которые тихо убивают фигуру: опасные варианты в каждой тарелке

Диетолог Ольга Ромашина: крем-супы на сливках и сыре перегружают рацион жирами

Супы традиционно считаются полезной частью рациона: тёплые, питательные, они насыщают и создают ощущение домашнего уюта. Но не каждый первый обеденный блюд можно смело отнести к категории "здоровое питание". Нередко под видом тарелки сытного супа мы получаем калорийную "бомбу", перегруженную жирами и простыми углеводами. Диетологи предупреждают: именно эти блюда становятся причиной набора лишнего веса, проблем с холестерином и даже рисков для сердца.

"Очевидно, что в этом супе будет повышенное содержание жиров, то есть калорийная основа", — сказала диетолог Ольга Ромашина в беседе с ecosever. ru.

По словам специалиста, особенно стоит насторожиться, если речь идёт о крем-супах на сливках, с сыром или маслом, а также о борщах и наваристых бульонах, куда добавляют сметану, майонез или обжарку на растительном жире. Всё это незаметно для человека повышает калорийность и делает пищу тяжёлой для пищеварения.

Какие супы вреднее всего

Диетологи выделяют несколько категорий первых блюд, которые чаще всего вредят фигуре и поджелудочной железе:

  1. Крем-супы на основе сливок и сыра.
  2. Борщи и щи с пережаркой и жирным мясом.
  3. Солянки и наваристые мясные супы.
  4. Рецепты с добавлением сала, майонеза или жирной сметаны.

Даже если основа кажется "диетической", топпинги и соусы резко меняют баланс в сторону избыточных калорий.

Сравнение популярных супов

Суп

Основной ингредиент

Калорийность (условно, ккал на 100 г)

Особенность

Крем-суп грибной

Сливки, сыр

120-150

Высокое содержание жиров

Борщ с мясом

Говядина, зажарка

90-110

Обилие жира в бульоне

Солянка

Колбасы, мясо, рассол

120-180

Перегруженность солью и жиром

Рассольник постный

Огурцы, картофель

40-50

Лёгкий, низкокалорийный

Суп-пюре овощной

Морковь, кабачок

35-45

Щадящий для ЖКТ

Эта таблица показывает: разница между "тяжёлыми" и лёгкими супами огромна. И если первые быстро насыщают, то вторые позволяют есть без риска для здоровья.

Советы шаг за шагом: как сделать суп полезным

  1. Выбирайте овощную основу вместо мясной жирной базы.
  2. Заменяйте сливки на молоко низкой жирности или кокосовое молоко.
  3. Вместо майонеза используйте йогуртовый соус или лимонный сок.
  4. Добавляйте специи и зелень для насыщенного вкуса без лишних калорий.
  5. Готовьте без пережарки: овощи можно тушить или запекать.

Так супы остаются вкусными, но становятся лёгкими и безопасными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Добавление пережарки на масле.
    Последствие: лишние жиры и канцерогены.
    Альтернатива: тушение овощей в собственном соку.
  • Ошибка: Использование майонеза и жирной сметаны.
    Последствие: резкий рост калорийности и холестерина.
    Альтернатива: нежирный йогурт или сметана 10%.
  • Ошибка: Приготовление на жирных костях и сале.
    Последствие: тяжесть в желудке и риск панкреатита.
    Альтернатива: куриная грудка или индейка.

А что если…

Что будет, если полностью отказаться от жирных супов? В рационе освободится место для более лёгких блюд — овощных супов, бульонов на индейке, супов-пюре из брокколи или кабачка. Поджелудочная железа "скажет спасибо", а вес начнёт снижаться без строгих диет. При этом удовольствие от еды никуда не исчезнет.

Плюсы и минусы супов

Плюсы

Минусы

Сытность и чувство тепла

Риск переизбытка жиров

Удобство приготовления на несколько дней

Излишняя калорийность некоторых рецептов

Возможность использовать овощи и крупы

Опасность для поджелудочной при жирной основе

Хорошо подходят для холодного климата

Высокое содержание соли и добавок

FAQ

Как выбрать самый полезный суп?
Ориентируйтесь на овощные рецепты без сливок и пережарки, с большим количеством зелени.

Сколько стоит приготовить лёгкий овощной суп?
Обычно дешевле мясного: базовые ингредиенты (морковь, капуста, кабачок) стоят недорого.

Что лучше: борщ или овощное пюре-суп?
Для здоровья предпочтителен овощной вариант, так как он легче и менее калориен.

Мифы и правда

  • Миф: супы всегда полезны.
    Правда: всё зависит от состава — жирные ингредиенты делают их вредными.
  • Миф: крем-супы — это "лёгкая кухня".
    Правда: они часто калорийнее борща.
  • Миф: суп без мяса не насыщает.
    Правда: овощи с клетчаткой отлично утоляют голод.

3 интересных факта

  1. В традиционной русской кухне супы занимали до половины всего рациона.
  2. В Европе крем-супы стали популярны только в XIX веке.
  3. В Азии супы почти всегда готовят без сливок и сметаны, зато с пряностями.

Исторический контекст

  • В Древней Руси борщи варили без мяса, в основном из свёклы и трав.
  • В начале XXI века моду на крем-супы в России привнесли рестораны европейской кухни.

