Супы, которые тихо убивают фигуру: опасные варианты в каждой тарелке

Супы традиционно считаются полезной частью рациона: тёплые, питательные, они насыщают и создают ощущение домашнего уюта. Но не каждый первый обеденный блюд можно смело отнести к категории "здоровое питание". Нередко под видом тарелки сытного супа мы получаем калорийную "бомбу", перегруженную жирами и простыми углеводами. Диетологи предупреждают: именно эти блюда становятся причиной набора лишнего веса, проблем с холестерином и даже рисков для сердца.

"Очевидно, что в этом супе будет повышенное содержание жиров, то есть калорийная основа", — сказала диетолог Ольга Ромашина в беседе с ecosever. ru.

По словам специалиста, особенно стоит насторожиться, если речь идёт о крем-супах на сливках, с сыром или маслом, а также о борщах и наваристых бульонах, куда добавляют сметану, майонез или обжарку на растительном жире. Всё это незаметно для человека повышает калорийность и делает пищу тяжёлой для пищеварения.

Какие супы вреднее всего

Диетологи выделяют несколько категорий первых блюд, которые чаще всего вредят фигуре и поджелудочной железе:

Крем-супы на основе сливок и сыра. Борщи и щи с пережаркой и жирным мясом. Солянки и наваристые мясные супы. Рецепты с добавлением сала, майонеза или жирной сметаны.

Даже если основа кажется "диетической", топпинги и соусы резко меняют баланс в сторону избыточных калорий.

Сравнение популярных супов

Суп Основной ингредиент Калорийность (условно, ккал на 100 г) Особенность Крем-суп грибной Сливки, сыр 120-150 Высокое содержание жиров Борщ с мясом Говядина, зажарка 90-110 Обилие жира в бульоне Солянка Колбасы, мясо, рассол 120-180 Перегруженность солью и жиром Рассольник постный Огурцы, картофель 40-50 Лёгкий, низкокалорийный Суп-пюре овощной Морковь, кабачок 35-45 Щадящий для ЖКТ

Эта таблица показывает: разница между "тяжёлыми" и лёгкими супами огромна. И если первые быстро насыщают, то вторые позволяют есть без риска для здоровья.

Советы шаг за шагом: как сделать суп полезным

Выбирайте овощную основу вместо мясной жирной базы. Заменяйте сливки на молоко низкой жирности или кокосовое молоко. Вместо майонеза используйте йогуртовый соус или лимонный сок. Добавляйте специи и зелень для насыщенного вкуса без лишних калорий. Готовьте без пережарки: овощи можно тушить или запекать.

Так супы остаются вкусными, но становятся лёгкими и безопасными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Добавление пережарки на масле.

Последствие: лишние жиры и канцерогены.

Альтернатива: тушение овощей в собственном соку.

Последствие: лишние жиры и канцерогены. Альтернатива: тушение овощей в собственном соку. Ошибка: Использование майонеза и жирной сметаны.

Последствие: резкий рост калорийности и холестерина.

Альтернатива: нежирный йогурт или сметана 10%.

Последствие: резкий рост калорийности и холестерина. Альтернатива: нежирный йогурт или сметана 10%. Ошибка: Приготовление на жирных костях и сале.

Последствие: тяжесть в желудке и риск панкреатита.

Альтернатива: куриная грудка или индейка.

А что если…

Что будет, если полностью отказаться от жирных супов? В рационе освободится место для более лёгких блюд — овощных супов, бульонов на индейке, супов-пюре из брокколи или кабачка. Поджелудочная железа "скажет спасибо", а вес начнёт снижаться без строгих диет. При этом удовольствие от еды никуда не исчезнет.

Плюсы и минусы супов

Плюсы Минусы Сытность и чувство тепла Риск переизбытка жиров Удобство приготовления на несколько дней Излишняя калорийность некоторых рецептов Возможность использовать овощи и крупы Опасность для поджелудочной при жирной основе Хорошо подходят для холодного климата Высокое содержание соли и добавок

FAQ

Как выбрать самый полезный суп?

Ориентируйтесь на овощные рецепты без сливок и пережарки, с большим количеством зелени.

Сколько стоит приготовить лёгкий овощной суп?

Обычно дешевле мясного: базовые ингредиенты (морковь, капуста, кабачок) стоят недорого.

Что лучше: борщ или овощное пюре-суп?

Для здоровья предпочтителен овощной вариант, так как он легче и менее калориен.

Мифы и правда

Миф: супы всегда полезны.

Правда: всё зависит от состава — жирные ингредиенты делают их вредными.

Правда: всё зависит от состава — жирные ингредиенты делают их вредными. Миф: крем-супы — это "лёгкая кухня".

Правда: они часто калорийнее борща.

Правда: они часто калорийнее борща. Миф: суп без мяса не насыщает.

Правда: овощи с клетчаткой отлично утоляют голод.

3 интересных факта

В традиционной русской кухне супы занимали до половины всего рациона. В Европе крем-супы стали популярны только в XIX веке. В Азии супы почти всегда готовят без сливок и сметаны, зато с пряностями.

Исторический контекст