Супы, которые тихо убивают фигуру: опасные варианты в каждой тарелке
Супы традиционно считаются полезной частью рациона: тёплые, питательные, они насыщают и создают ощущение домашнего уюта. Но не каждый первый обеденный блюд можно смело отнести к категории "здоровое питание". Нередко под видом тарелки сытного супа мы получаем калорийную "бомбу", перегруженную жирами и простыми углеводами. Диетологи предупреждают: именно эти блюда становятся причиной набора лишнего веса, проблем с холестерином и даже рисков для сердца.
"Очевидно, что в этом супе будет повышенное содержание жиров, то есть калорийная основа", — сказала диетолог Ольга Ромашина в беседе с ecosever. ru.
По словам специалиста, особенно стоит насторожиться, если речь идёт о крем-супах на сливках, с сыром или маслом, а также о борщах и наваристых бульонах, куда добавляют сметану, майонез или обжарку на растительном жире. Всё это незаметно для человека повышает калорийность и делает пищу тяжёлой для пищеварения.
Какие супы вреднее всего
Диетологи выделяют несколько категорий первых блюд, которые чаще всего вредят фигуре и поджелудочной железе:
- Крем-супы на основе сливок и сыра.
- Борщи и щи с пережаркой и жирным мясом.
- Солянки и наваристые мясные супы.
- Рецепты с добавлением сала, майонеза или жирной сметаны.
Даже если основа кажется "диетической", топпинги и соусы резко меняют баланс в сторону избыточных калорий.
Сравнение популярных супов
|
Суп
|
Основной ингредиент
|
Калорийность (условно, ккал на 100 г)
|
Особенность
|
Крем-суп грибной
|
Сливки, сыр
|
120-150
|
Высокое содержание жиров
|
Борщ с мясом
|
Говядина, зажарка
|
90-110
|
Обилие жира в бульоне
|
Солянка
|
Колбасы, мясо, рассол
|
120-180
|
Перегруженность солью и жиром
|
Рассольник постный
|
Огурцы, картофель
|
40-50
|
Лёгкий, низкокалорийный
|
Суп-пюре овощной
|
Морковь, кабачок
|
35-45
|
Щадящий для ЖКТ
Эта таблица показывает: разница между "тяжёлыми" и лёгкими супами огромна. И если первые быстро насыщают, то вторые позволяют есть без риска для здоровья.
Советы шаг за шагом: как сделать суп полезным
- Выбирайте овощную основу вместо мясной жирной базы.
- Заменяйте сливки на молоко низкой жирности или кокосовое молоко.
- Вместо майонеза используйте йогуртовый соус или лимонный сок.
- Добавляйте специи и зелень для насыщенного вкуса без лишних калорий.
- Готовьте без пережарки: овощи можно тушить или запекать.
Так супы остаются вкусными, но становятся лёгкими и безопасными.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Добавление пережарки на масле.
Последствие: лишние жиры и канцерогены.
Альтернатива: тушение овощей в собственном соку.
- Ошибка: Использование майонеза и жирной сметаны.
Последствие: резкий рост калорийности и холестерина.
Альтернатива: нежирный йогурт или сметана 10%.
- Ошибка: Приготовление на жирных костях и сале.
Последствие: тяжесть в желудке и риск панкреатита.
Альтернатива: куриная грудка или индейка.
А что если…
Что будет, если полностью отказаться от жирных супов? В рационе освободится место для более лёгких блюд — овощных супов, бульонов на индейке, супов-пюре из брокколи или кабачка. Поджелудочная железа "скажет спасибо", а вес начнёт снижаться без строгих диет. При этом удовольствие от еды никуда не исчезнет.
Плюсы и минусы супов
|
Плюсы
|
Минусы
|
Сытность и чувство тепла
|
Риск переизбытка жиров
|
Удобство приготовления на несколько дней
|
Излишняя калорийность некоторых рецептов
|
Возможность использовать овощи и крупы
|
Опасность для поджелудочной при жирной основе
|
Хорошо подходят для холодного климата
|
Высокое содержание соли и добавок
FAQ
Как выбрать самый полезный суп?
Ориентируйтесь на овощные рецепты без сливок и пережарки, с большим количеством зелени.
Сколько стоит приготовить лёгкий овощной суп?
Обычно дешевле мясного: базовые ингредиенты (морковь, капуста, кабачок) стоят недорого.
Что лучше: борщ или овощное пюре-суп?
Для здоровья предпочтителен овощной вариант, так как он легче и менее калориен.
Мифы и правда
- Миф: супы всегда полезны.
Правда: всё зависит от состава — жирные ингредиенты делают их вредными.
- Миф: крем-супы — это "лёгкая кухня".
Правда: они часто калорийнее борща.
- Миф: суп без мяса не насыщает.
Правда: овощи с клетчаткой отлично утоляют голод.
3 интересных факта
- В традиционной русской кухне супы занимали до половины всего рациона.
- В Европе крем-супы стали популярны только в XIX веке.
- В Азии супы почти всегда готовят без сливок и сметаны, зато с пряностями.
Исторический контекст
- В Древней Руси борщи варили без мяса, в основном из свёклы и трав.
- В начале XXI века моду на крем-супы в России привнесли рестораны европейской кухни.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru