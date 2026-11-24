Абсолютная независимость от общества является недостижимой и опасной иллюзией, а стремление к ней может свидетельствовать о психологическом неблагополучии, заявил кандидат психологических наук Михаил Хорс. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что здоровая личность должна уметь находить баланс между автономией и необходимостью опоры на окружающих, не уходя в крайности изоляции.

По определению специалиста, независимость — это прежде всего отсутствие острого дискомфорта при нахождении вне контакта с объектом привязанности. Однако это не означает полного разрыва связей с социумом. Психологи отмечают, что любые человеческие отношения неизбежно предполагают определенную степень взаимного влияния.

При этом важно помнить, что чрезмерная фиксация на собственной обособленности может указывать на то, что у человека сформировались определенные внутренние дефициты. Как отметил психолог, требование от самого себя быть абсолютно автономным противоречит человеческой природе.

"Независимая личность — это та, которая не испытывает дискомфортных состояний без других людей. Хотя любые отношения какую-то степень зависимости подразумевают", — рассказал Хорс.

Специалист подчеркнул, что болезненными являются оба полюса: как полная ориентация на чужое мнение, так и категорический отказ от поддержки и советов со стороны. В первом случае человек становится уязвимым перед внешним давлением, во втором — лишает себя ценного ресурса помощи.

Нередко такая категоричность мешает индивиду вовремя выстроить личные границы без вреда для общения. Эксперт добавил, что попытка стать "сверхчеловеком", которому никто не нужен, в итоге приводит к росту самокритики и претензий к себе из-за невозможности соответствовать этому идеалу.

Для сохранения эмоционального здоровья необходимо признать право на частичную зависимость от близких и коллег. В современной психологии считается нормой, когда человек сохраняет способность принимать помощь и оценивать стороннее мнение, не теряя при этом своего "я". Умение различать здоровую привязанность и токсичное влияние помогает не допустить, чтобы обычная вежливость переросла в панибратство.

Также эксперты указывают на важность гармоничного развития, ведь иногда стремление к изоляции негативно сказывается на физическом состоянии, провоцируя различные болезни. Если же потребность в автономии становится травмирующей, это является поводом для обращения к специалисту. На формирование таких паттернов поведения часто влияет своевременная или, наоборот, затянувшаяся сепарация от родителей.

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