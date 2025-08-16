Фастфуд — это не шаурма: что можно съесть быстро и без вреда для здоровья
Мы живём в режиме 24/7. Работа, дедлайны, пробки — всё куда-то мчится, и поесть нормально часто некогда. В ход идут батончики, кофе с круассаном, "что-то из автомата". Но быстрый перекус — не обязательно вред. Главное — знать, что выбирать.
О том, как не навредить себе между встречами и совещаниями, АиФ рассказала врач-эндокринолог и диетолог Екатерина Ширшова.
Fast food ≠ вредная еда
Да, термин fast food переводится как "быстрая еда". Но быстро — не значит плохо. Важно не то, как быстро вы съели, а что именно вы съели.
"Шоколадка или шаурма — не враги. Враги — это фальшивый состав и отсутствие меры", — подчёркивает Ширшова.
5 правил перекуса без вреда
1. Перекус — не замена обеда
Он нужен, чтобы дожить до полноценного приёма пищи, а не заменить его. Иначе — усталость, злость и вечернее обжорство.
2. Белок обязателен
Включайте яйца, йогурт, творог, тунец, сыр, мясо, орехи.
Белок насыщает надолго, поддерживает мышцы и стабилизирует уровень сахара.
3. Углеводы — только медленные
Овощи, фрукты, цельнозерновые хлебцы, зелень — в дело. Плюшки и булки — нет.
Медленные углеводы = стабильная энергия без скачков и падений.
4. Полезные жиры — немного, но метко
Добавьте немного орехов, хумуса, авокадо или сыра.
Жиры помогают усваивать витамины и делают еду вкуснее.
5. Сладкое — только после еды и в меру
На голодный желудок сладкое работает как бумеранг: сначала прилив, потом резкий спад и желание съесть ещё больше.
План Б: заначка в сумке
Если день обещает быть сумасшедшим — подготовьтесь заранее. Соберите ланч-бокс:
- горсть орехов;
- пара протеиновых батончиков;
- упаковка хлебцев;
- банка тунца или варёное яйцо;
- немного сухофруктов;
- чайный пакетик и вода.
Минимум усилий — максимум пользы. И никаких голодных обмороков.
Быстрые рецепты от диетолога
1. Лаваш-ролл за 2 минуты
- Лаваш
- Творожный сыр
- Сёмга или индейка
- Огурец
- Зелень
Свернули — съели. Идеально на ходу.
2. Яйцо + хумус + хлебцы
Сытно, сбалансировано, удобно даже в машине. Белок, жиры, углеводы — всё на месте.
3. Протеиновый батончик + яблоко
Когда вообще некогда. Главное — батончик с белком и клетчаткой. А яблоко добавит клетчатку и антиоксиданты.
Еда — это про заботу
Фастфуд не обязан быть фаст-жиром. Даже на бегу можно есть вкусно и полезно. Просто поменяйте шоколадку на орехи, а булочку — на лаваш с начинкой.
Потому что забота о себе — это не SPA, а обычный перекус между встречами.
