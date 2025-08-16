Фастфуд — это не шаурма: что можно съесть быстро и без вреда для здоровья

Мы живём в режиме 24/7. Работа, дедлайны, пробки — всё куда-то мчится, и поесть нормально часто некогда. В ход идут батончики, кофе с круассаном, "что-то из автомата". Но быстрый перекус — не обязательно вред. Главное — знать, что выбирать.

О том, как не навредить себе между встречами и совещаниями, АиФ рассказала врач-эндокринолог и диетолог Екатерина Ширшова.

Fast food ≠ вредная еда

Да, термин fast food переводится как "быстрая еда". Но быстро — не значит плохо. Важно не то, как быстро вы съели, а что именно вы съели.

"Шоколадка или шаурма — не враги. Враги — это фальшивый состав и отсутствие меры", — подчёркивает Ширшова.

5 правил перекуса без вреда

1. Перекус — не замена обеда

Он нужен, чтобы дожить до полноценного приёма пищи, а не заменить его. Иначе — усталость, злость и вечернее обжорство.

2. Белок обязателен

Включайте яйца, йогурт, творог, тунец, сыр, мясо, орехи.

Белок насыщает надолго, поддерживает мышцы и стабилизирует уровень сахара.

3. Углеводы — только медленные

Овощи, фрукты, цельнозерновые хлебцы, зелень — в дело. Плюшки и булки — нет.

Медленные углеводы = стабильная энергия без скачков и падений.

4. Полезные жиры — немного, но метко

Добавьте немного орехов, хумуса, авокадо или сыра.

Жиры помогают усваивать витамины и делают еду вкуснее.

5. Сладкое — только после еды и в меру

На голодный желудок сладкое работает как бумеранг: сначала прилив, потом резкий спад и желание съесть ещё больше.

План Б: заначка в сумке

Если день обещает быть сумасшедшим — подготовьтесь заранее. Соберите ланч-бокс:

горсть орехов;

пара протеиновых батончиков;

упаковка хлебцев;

банка тунца или варёное яйцо;

немного сухофруктов;

чайный пакетик и вода.

Минимум усилий — максимум пользы. И никаких голодных обмороков.



Быстрые рецепты от диетолога

1. Лаваш-ролл за 2 минуты

Лаваш

Творожный сыр

Сёмга или индейка

Огурец

Зелень

Свернули — съели. Идеально на ходу.

2. Яйцо + хумус + хлебцы

Сытно, сбалансировано, удобно даже в машине. Белок, жиры, углеводы — всё на месте.

3. Протеиновый батончик + яблоко

Когда вообще некогда. Главное — батончик с белком и клетчаткой. А яблоко добавит клетчатку и антиоксиданты.

Еда — это про заботу

Фастфуд не обязан быть фаст-жиром. Даже на бегу можно есть вкусно и полезно. Просто поменяйте шоколадку на орехи, а булочку — на лаваш с начинкой.

Потому что забота о себе — это не SPA, а обычный перекус между встречами.