Храп — не безобидная мелочь: эта поза может остановить дыхание во сне

Поза Для кого опасна Плюсы Минусы На животе Люди с синдромом позвоночной артерии Быстрое засыпание Перекос шеи, морщины, риск гипоксии На боку Гипертоники (левый бок), люди с проблемами спины Удобна для беременных, снижает храп Перегрузка позвоночника, давление на сердце Полусидя Все категории Возможность сна в транспорте Искривление позвоночника, застой крови, боли На спине Люди со склонностью к храпу и апноэ Равномерная нагрузка на позвоночник, правильное дыхание Риск остановки дыхания, повышение давления

Сон на животе

Этот вариант считается самым проблемным. Голова вынужденно повёрнута набок, что сдавливает позвоночные артерии. Для людей с синдромом позвоночной артерии это особенно опасно — при резком повороте возможны слабость в конечностях и головокружение. Кроме того, сон лицом в подушку оставляет отёки и заломы на коже.

Сон на боку

Наиболее распространённая поза, но и у неё есть нюансы. Сон на левом боку может спровоцировать тахикардию у гипертоников, так как желудок давит на сердце. В таких случаях лучше выбирать правый бок или сон на спине с приподнятым изголовьем.

Для людей с остеохондрозом или межпозвоночными грыжами боковая поза повышает нагрузку на позвоночные диски. Частично решить проблему помогает ортопедический матрас.

Беременным врачи советуют спать именно на боку, подкладывая специальные подушки-"подковы" для поддержки живота и спины.

Сон полусидя

Эта поза знакома тем, кто вынужден засыпать в транспорте или на дежурстве. При таком сне позвоночник искривлён, нагрузка ложится на одну часть таза. Это вызывает мышечный спазм и может привести к иррадиирующим болям.

Специалист добавил, что помимо позвоночника страдают внутренние органы: смещаются почки и желудок, нарушается кровообращение. При перелётах врачи советуют хотя бы каждые полтора часа менять положение, разминать шею и ягодицы.

Сон на спине

Оптимальная поза для большинства людей — на спине с небольшой подушкой под головой (около 7 см). В этом случае дыхание свободное, а позвоночник лежит естественно.

Однако для людей старше 40 лет или тех, кто склонен к храпу, сон на спине может быть опасным. При расслаблении мышц язык может западать и блокировать дыхание. Это вызывает апноэ — кратковременную остановку дыхания, которая ведёт к скачкам давления и риску инсульта.

Чтобы снизить вероятность храпа, врачи рекомендуют промывать нос перед сном и выбирать подушки средней высоты.

Советы шаг за шагом

Подберите качественный ортопедический матрас средней жёсткости. Используйте подушку правильной высоты — слишком высокая или слишком низкая может вызвать проблемы с дыханием. Беременным стоит приобрести специальную подушку для сна. Если приходится спать сидя (например, в самолёте), устанавливайте поясничную поддержку. Следите за регулярностью сна: 6-8 часов ежедневно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Спать на животе → Сдавливание артерий, морщины, риск боли в шее → Перейти на сон на спине.

Спать на левом боку при гипертонии → Давление на сердце, тахикардия → Сон на правом боку.

Засыпать сидя → Нарушение кровообращения, боли в пояснице → Использовать дорожную подушку и вставать для разминки.

Сон на спине при апноэ → Остановка дыхания, повышение давления → Сон на боку с подушкой для поддержки.

А что если спать меньше 6 часов?

Недостаток сна мешает выработке мелатонина и приводит к ослаблению иммунитета. Хронический недосып увеличивает риск ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Даже удобная поза не компенсирует нехватку времени для восстановления.

Плюсы и минусы поз сна