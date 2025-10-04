Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спящий человек
Спящий человек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:31

Храп — не безобидная мелочь: эта поза может остановить дыхание во сне

Кардиологи: сон на левом боку опасен для гипертоников из-за давления на сердце

Правильная поза во сне напрямую влияет на здоровье позвоночника, работу сердца и общее самочувствие. Пока мы спим, организм не "отдыхает" полностью, а выполняет важнейшие задачи: вырабатывает гормоны, укрепляет иммунитет, запускает механизмы восстановления клеток. В это время активно очищается мозг — лимфатическая система выводит продукты обмена, накопившиеся за день. Но все эти процессы могут нарушаться, если положение тела во сне выбрано неправильно.

От позы зависит не только качество сна, но и риски для здоровья. Одни варианты считаются безопасными и универсальными, другие могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями. Давайте разберём подробно.

Сравнение поз сна

Поза Для кого опасна Плюсы Минусы
На животе Люди с синдромом позвоночной артерии Быстрое засыпание Перекос шеи, морщины, риск гипоксии
На боку Гипертоники (левый бок), люди с проблемами спины Удобна для беременных, снижает храп Перегрузка позвоночника, давление на сердце
Полусидя Все категории Возможность сна в транспорте Искривление позвоночника, застой крови, боли
На спине Люди со склонностью к храпу и апноэ Равномерная нагрузка на позвоночник, правильное дыхание Риск остановки дыхания, повышение давления

Сон на животе

Этот вариант считается самым проблемным. Голова вынужденно повёрнута набок, что сдавливает позвоночные артерии. Для людей с синдромом позвоночной артерии это особенно опасно — при резком повороте возможны слабость в конечностях и головокружение. Кроме того, сон лицом в подушку оставляет отёки и заломы на коже.

Сон на боку

Наиболее распространённая поза, но и у неё есть нюансы. Сон на левом боку может спровоцировать тахикардию у гипертоников, так как желудок давит на сердце. В таких случаях лучше выбирать правый бок или сон на спине с приподнятым изголовьем.

Для людей с остеохондрозом или межпозвоночными грыжами боковая поза повышает нагрузку на позвоночные диски. Частично решить проблему помогает ортопедический матрас.

Беременным врачи советуют спать именно на боку, подкладывая специальные подушки-"подковы" для поддержки живота и спины.

Сон полусидя

Эта поза знакома тем, кто вынужден засыпать в транспорте или на дежурстве. При таком сне позвоночник искривлён, нагрузка ложится на одну часть таза. Это вызывает мышечный спазм и может привести к иррадиирующим болям.

Специалист добавил, что помимо позвоночника страдают внутренние органы: смещаются почки и желудок, нарушается кровообращение. При перелётах врачи советуют хотя бы каждые полтора часа менять положение, разминать шею и ягодицы.

Сон на спине

Оптимальная поза для большинства людей — на спине с небольшой подушкой под головой (около 7 см). В этом случае дыхание свободное, а позвоночник лежит естественно.

Однако для людей старше 40 лет или тех, кто склонен к храпу, сон на спине может быть опасным. При расслаблении мышц язык может западать и блокировать дыхание. Это вызывает апноэ — кратковременную остановку дыхания, которая ведёт к скачкам давления и риску инсульта.

Чтобы снизить вероятность храпа, врачи рекомендуют промывать нос перед сном и выбирать подушки средней высоты.

Советы шаг за шагом

  1. Подберите качественный ортопедический матрас средней жёсткости.

  2. Используйте подушку правильной высоты — слишком высокая или слишком низкая может вызвать проблемы с дыханием.

  3. Беременным стоит приобрести специальную подушку для сна.

  4. Если приходится спать сидя (например, в самолёте), устанавливайте поясничную поддержку.

  5. Следите за регулярностью сна: 6-8 часов ежедневно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Спать на животе → Сдавливание артерий, морщины, риск боли в шее → Перейти на сон на спине.

  • Спать на левом боку при гипертонии → Давление на сердце, тахикардия → Сон на правом боку.

  • Засыпать сидя → Нарушение кровообращения, боли в пояснице → Использовать дорожную подушку и вставать для разминки.

  • Сон на спине при апноэ → Остановка дыхания, повышение давления → Сон на боку с подушкой для поддержки.

А что если спать меньше 6 часов?

Недостаток сна мешает выработке мелатонина и приводит к ослаблению иммунитета. Хронический недосып увеличивает риск ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Даже удобная поза не компенсирует нехватку времени для восстановления.

Плюсы и минусы поз сна

Поза Плюсы Минусы
Живот Быстрое засыпание Давление на шею, морщины
Бок Удобство, помогает беременным Давление на позвоночник, опасность для гипертоников
Спина Ровная осанка, равномерная нагрузка Храп, риск апноэ
Полусидя Возможность сна в дороге Искривление спины, застой крови

FAQ

Как выбрать подушку?
Лучше всего подходят модели средней высоты (6-8 см), поддерживающие шею. Для сна на боку можно использовать анатомические подушки.

Что лучше для беременных?
Оптимально — сон на левом боку с подушкой-"подковой". Это облегчает дыхание и снижает нагрузку на спину.

Сколько стоит хороший матрас?
Цена зависит от наполнителя: ортопедический матрас средней жёсткости стоит от 15 до 40 тысяч рублей.

Мифы и правда

  • Миф: спать на животе полезно для пищеварения.
    Правда: эта поза нарушает кровообращение и вредит шее.

  • Миф: храп безопасен.
    Правда: храп часто сопровождается апноэ, которое может быть опасно для жизни.

  • Миф: чем мягче матрас, тем лучше сон.
    Правда: чрезмерная мягкость провоцирует искривление позвоночника.

Сон и психология

Поза сна отражает эмоциональное состояние. Сон в позе эмбриона часто встречается у людей, которым важна защищённость. Сон на спине характерен для уверенных в себе. Боковая поза указывает на стремление к комфорту и стабильности.

3 интересных факта

  1. В среднем человек проводит во сне треть жизни.

  2. Сон на боку снижает риск болезни Альцгеймера, так как улучшается выведение токсинов из мозга.

  3. В странах Азии популярны жёсткие циновки для сна — считается, что они лучше сохраняют здоровье спины.

Исторический контекст

В Древнем Египте спали на каменных подголовниках — считалось, что так духи легче находят человека во сне. В Средневековой Европе использовали огромные перьевые матрасы, а в Японии традиционно спали на татами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Корица улучшает пищеварение и снижает уровень сахара в крови при умеренном употреблении сегодня в 12:55
Хочешь похудеть — не заедай булочку корицей: пряность работает только в паре с дисциплиной

Корица не только придаёт блюдам пряный вкус, но и укрепляет здоровье: улучшает пищеварение, снижает сахар и борется с воспалениями. Главное — умеренность.

Читать полностью » Врачи предупредили: соки с сахаром вреднее газировки для поджелудочной железы сегодня в 12:02
Эндокринологи в шоке: любимые продукты перегружают поджелудочную

Орехи, сухофрукты и соки с сахаром могут перегружать эндокринную систему. Узнайте, почему врачи называют их опасными перекусами.

Читать полностью » Фрукты снижают риск рака толстой кишки при регулярном употреблении — Джозеф Салхаб сегодня в 11:55
Киви маленький, а делает великое: ягода против старения и болезней

Учёные выяснили: арбуз, яблоки, киви и цитрусовые способны снижать риск рака толстой кишки. Какие фрукты работают лучше всего и как их правильно есть?

Читать полностью » Кардиолог Юрий Серебрянский: инсульт может развиться внезапно и по-разному проявляться сегодня в 11:19
Мозг выключается за секунды: как инсульт рушит жизнь в одно мгновение

Инсульт может случиться и у молодых, и у пожилых. Узнайте, какие симптомы должны насторожить и как снизить риск опасного заболевания.

Читать полностью » Черника полезна для сосудов и мозга благодаря содержанию антиоксидантов и антоцианов сегодня в 10:18
Банан скачет, яблоко шалит, а черника ведёт себя прилично: фруктовый рейтинг для диабетиков

Что произойдёт с организмом, если есть чернику каждый день? Рассказываем, как ягода влияет на сахар, сердце, память и общее здоровье.

Читать полностью » Врач Хелен Эван-Хоуэллс: регулярные упражнения продлевают жизнь и снижают стресс сегодня в 10:16
Память крепче, сердце сильнее: ежедневные шаги к долголетию без таблеток

Простые привычки могут подарить дополнительные годы жизни. Узнайте, какие советы врачей помогут сохранить здоровье и активность в любом возрасте.

Читать полностью » Врач Екатерина Кашух: отёчность лица и мешки под глазами указывают на алкоголизм сегодня в 9:13
Праздники затянулись: внешность выдаёт ранний алкоголизм

Отёчное лицо и мешки под глазами могут быть первыми признаками алкоголизма. Узнайте, как внешность сигнализирует о формирующейся зависимости.

Читать полностью » Отоларинголог Роман Овдей: чёрная ушная сера указывает на грибковую инфекцию сегодня в 8:33
Цвет ушной серы раскрывает тайну: организм подаёт тревожные сигналы

Цвет ушной серы может рассказать о здоровье больше, чем кажется. Узнайте, когда её изменения — повод срочно идти к врачу.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Физиологи напомнили, как выполнять бёрпи без ошибок и риска для поясницы
Питомцы
Порода древер сочетает охотничьи качества и дружелюбие
Наука
Археологи доказали, что гоплиты действительно толкались щитами в бою
Туризм
Туристы чаще всего увозят из Дели специи, благовония, ткани ручной работы и ювелирные украшения
Авто и мото
Аналитики: растёт спрос на тёплый беж и графит в окраске автомобилей
Дом
Домашний раствор из соды и соли помогает вернуть блеск украшениям
Питомцы
Половое созревание у кошек наступает в 6-7 месяцев
Наука
В Ираке обнаружена шестиметровая скульптура ламассу в дворце Асархаддона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet