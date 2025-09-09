Красота начинается с тарелки: продукты, которые делают кожу моложе
Красота кожи начинается не только с ухода снаружи, но и с питания изнутри. Врач-косметолог и дерматолог Екатерина Пащенко напомнила: продукты, которые мы выбираем ежедневно, напрямую влияют на упругость, цвет лица и даже скорость старения.
Антиоксиданты против старения
Первая группа продуктов — те, что богаты антиоксидантами. Они нейтрализуют свободные радикалы, которые ускоряют процессы старения.
К ним относятся:
-
ягоды: черника, ежевика, малина;
-
листовые овощи: шпинат, руккола;
-
яркие овощи: морковь, перец, тыква, томаты.
Витамин С для коллагена
Для упругости кожи нужен коллаген, а синтез этого белка невозможен без витамина С.
Лучшие его источники:
-
цитрусовые — апельсины, грейпфруты, лимоны;
-
киви;
-
красный и жёлтый перец;
-
чёрная смородина.
Омега-3 против сухости и воспалений
Полезные жиры уменьшают воспаление и делают кожу менее сухой.
Получить их можно из:
-
жирной рыбы,
-
семян льна и чиа,
-
грецких орехов.
Минералы для восстановления кожи
Для заживления кожи необходимы цинк и селен:
-
цинк есть в тыквенных семечках, чечевице, курице и кешью;
-
селен — в бразильских орехах, грибах и цельнозерновых продуктах.
Дополнительные советы
Эксперт также отметила важность здоровья кишечника. Поддержать микрофлору помогут пробиотики и пребиотики: кефир, йогурт, квашеная капуста, бананы. И ещё одно простое правило — пить не меньше 1,5-2 литров воды в день.
