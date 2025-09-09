Красота начинается с тарелки: продукты, которые делают кожу моложе

Красота кожи начинается не только с ухода снаружи, но и с питания изнутри. Врач-косметолог и дерматолог Екатерина Пащенко напомнила: продукты, которые мы выбираем ежедневно, напрямую влияют на упругость, цвет лица и даже скорость старения.

Антиоксиданты против старения

Первая группа продуктов — те, что богаты антиоксидантами. Они нейтрализуют свободные радикалы, которые ускоряют процессы старения.

К ним относятся:

ягоды: черника, ежевика, малина;

листовые овощи: шпинат, руккола;

яркие овощи: морковь, перец, тыква, томаты.

Витамин С для коллагена

Для упругости кожи нужен коллаген, а синтез этого белка невозможен без витамина С.

Лучшие его источники:

цитрусовые — апельсины, грейпфруты, лимоны;

киви;

красный и жёлтый перец;

чёрная смородина.

Омега-3 против сухости и воспалений

Полезные жиры уменьшают воспаление и делают кожу менее сухой.

Получить их можно из:

жирной рыбы,

семян льна и чиа,

грецких орехов.

Минералы для восстановления кожи

Для заживления кожи необходимы цинк и селен:

цинк есть в тыквенных семечках, чечевице, курице и кешью;

селен — в бразильских орехах, грибах и цельнозерновых продуктах.

Дополнительные советы

Эксперт также отметила важность здоровья кишечника. Поддержать микрофлору помогут пробиотики и пребиотики: кефир, йогурт, квашеная капуста, бананы. И ещё одно простое правило — пить не меньше 1,5-2 литров воды в день.