Ланчбокс для ума: что положить, чтобы ребёнок не клевал нос на уроке
Перекусы помогают детям поддерживать уровень энергии и концентрацию в течение учебного дня. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева в беседе с UfaTime.ru рассказала, какие продукты лучше всего подойдут для школьников.
Фрукты и овощи
Идеальный вариант — свежие фрукты, которые снабжают организм клетчаткой и витаминами. Также подойдут овощи: морковь, огурцы, сладкий перец. Их можно нарезать соломкой и подать с полезными дип-соусами, например с хумусом или йогуртовым соусом.
Орехи и зерновые продукты
-
орехи и семена (миндаль, грецкий орех, тыквенные семечки);
-
цельнозерновые крекеры с нежирным сыром или авокадо;
-
энергетические батончики домашнего приготовления из овсянки, мёда, сухофруктов и орехов.
Молочные продукты и лёгкие блюда
-
греческий йогурт с мёдом или фруктами;
-
творог с фруктами;
-
детское питание в удобных упаковках.
Другие варианты
-
несладкий попкорн без масла;
-
питательные смузи из фруктов и зелени.
Главное условие
"Идеальный перекус должен быть не только полезным, но и нравиться ребёнку", — подчеркнула Белева.
Итог
-
Полезные перекусы обеспечивают детей энергией и способствуют концентрации.
-
Основу лучше составляют фрукты, овощи, орехи и молочные продукты.
-
Важно, чтобы ребёнку нравился вкус — тогда привычка закрепится.
