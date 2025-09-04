Ланчбокс для ума: что положить, чтобы ребёнок не клевал нос на уроке

Перекусы помогают детям поддерживать уровень энергии и концентрацию в течение учебного дня. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева в беседе с UfaTime.ru рассказала, какие продукты лучше всего подойдут для школьников.

Фрукты и овощи

Идеальный вариант — свежие фрукты, которые снабжают организм клетчаткой и витаминами. Также подойдут овощи: морковь, огурцы, сладкий перец. Их можно нарезать соломкой и подать с полезными дип-соусами, например с хумусом или йогуртовым соусом.

Орехи и зерновые продукты

орехи и семена (миндаль, грецкий орех, тыквенные семечки);

цельнозерновые крекеры с нежирным сыром или авокадо;

энергетические батончики домашнего приготовления из овсянки, мёда, сухофруктов и орехов.

Молочные продукты и лёгкие блюда

греческий йогурт с мёдом или фруктами;

творог с фруктами;

детское питание в удобных упаковках.

Другие варианты

несладкий попкорн без масла;

питательные смузи из фруктов и зелени.

Главное условие

"Идеальный перекус должен быть не только полезным, но и нравиться ребёнку", — подчеркнула Белева.

Итог