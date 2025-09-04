Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
школьники кушают
школьники кушают
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:53

Ланчбокс для ума: что положить, чтобы ребёнок не клевал нос на уроке

Диетолог Белева назвала полезные перекусы для школьников

Перекусы помогают детям поддерживать уровень энергии и концентрацию в течение учебного дня. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева в беседе с UfaTime.ru рассказала, какие продукты лучше всего подойдут для школьников.

Фрукты и овощи

Идеальный вариант — свежие фрукты, которые снабжают организм клетчаткой и витаминами. Также подойдут овощи: морковь, огурцы, сладкий перец. Их можно нарезать соломкой и подать с полезными дип-соусами, например с хумусом или йогуртовым соусом.

Орехи и зерновые продукты

  • орехи и семена (миндаль, грецкий орех, тыквенные семечки);

  • цельнозерновые крекеры с нежирным сыром или авокадо;

  • энергетические батончики домашнего приготовления из овсянки, мёда, сухофруктов и орехов.

Молочные продукты и лёгкие блюда

  • греческий йогурт с мёдом или фруктами;

  • творог с фруктами;

  • детское питание в удобных упаковках.

Другие варианты

  • несладкий попкорн без масла;

  • питательные смузи из фруктов и зелени.

Главное условие

"Идеальный перекус должен быть не только полезным, но и нравиться ребёнку", — подчеркнула Белева.

Итог

  • Полезные перекусы обеспечивают детей энергией и способствуют концентрации.

  • Основу лучше составляют фрукты, овощи, орехи и молочные продукты.

  • Важно, чтобы ребёнку нравился вкус — тогда привычка закрепится.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи рассказали, как мороженое влияет на мозг, иммунитет и настроение сегодня в 23:20

Мороженое — не только десерт: чем холодное лакомство удивило учёных

Мороженое способно не только охлаждать в жару, но и влиять на мозг, настроение и даже иммунитет. Узнайте, в чём его скрытая польза.

Читать полностью » Технолог Салман рассказала, как отличить настоящее сливочное масло от подделки сегодня в 23:17

Масло или подделка за ваши деньги: три простых теста прямо на кухне

Эксперты рассказали, как отличить настоящее сливочное масло от подделки. Достаточно трёх простых проверок: на сковороде, в воде и в холодильнике.

Читать полностью » Nature Communications: зрелище сладостей запускает переедание через дофаминовую систему сегодня в 22:26

Голод глазами, а не желудком: почему вид этих продуктов заставляет нас есть

Учёные выяснили: достаточно увидеть, как кто-то ест сладкое, чтобы самому захотеть. Причина — дофаминовая система мозга, запускающая переедание.

Читать полностью » Врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак утром сегодня в 22:16

Съели булочку или выпили сок — и весь день пошёл под откос

Некоторые привычные утренние продукты могут испортить день с самого начала. Узнайте, что лучше не есть натощак и чем их заменить.

Читать полностью » Диетолог Соломатина назвала грибные закрутки самым опасным видом консервации сегодня в 21:44

Ботулизм маскируется под инсульт: как закрутки вводят врачей в заблуждение

Диетолог Елена Соломатина предупредила: самые опасные домашние заготовки — это грибы. Они могут содержать споры клостридии, вызывающей смертельно опасный ботулизм.

Читать полностью » Химик Панов рассказал, как правильно хранить и употреблять мёд сегодня в 21:17

Мёд превращается в яд: главная ошибка, которую совершают почти все

Эксперт объяснил, как правильно хранить и употреблять мёд: не класть в горячий чай, не держать в холодильнике и ограничиться 1–2 ложками в день.

Читать полностью » Эксперты назвали оптимальную норму винограда для здоровья — до двух чашек в день сегодня в 22:16

Фрукты отдыхайте, ягода номер один — виноград: доказано исследованием

Учёные назвали виноград ягодой №1 августа: полифенолы и ресвератрол укрепляют сердце, мозг и кишечник, замедляя старение и поддерживая иммунитет.

Читать полностью » Специалисты назвали бактерии, которыми чаще всего заражаются на шведском столе сегодня в 21:12

Отдых с риском для здоровья: как шведский стол запускает цепочку пищевых бед

Шведский стол кажется безобидным способом разнообразить рацион, но за его удобством могут скрываться серьёзные риски для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Консульский сбор за визу в США для россиян превысит 35 тысяч рублей с октября
Красота и здоровье

Диетолог объяснил, почему температура еды не имеет значения для пищеварения
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага отменила концерт в Майами из-за повреждения голосовых связок
Красота и здоровье

Сексолог Василенко назвала ошибки в прелюдии, мешающие женщинам достичь оргазма
Красота и здоровье

Лор Дари: регулярность важнее интенсивности при возвращении к спорту
Авто и мото

Продавец автомобиля несёт ответственность за штрафы после продажи, уточняет автоюрист
Красота и здоровье

Уролог Гадзиян рассказал, какие болезни скрываются за ночными походами в туалет
ПФО

В Пензенской области лжесотрудники ФСБ похищают деньги через фейковые видеозвонки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet