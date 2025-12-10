Финансовая подушка есть, а спокойствия — нет: тревожные сигналы нездоровой экономии

Осознанное отношение к личным финансам всё чаще становится темой обсуждений, и, как сообщает MoneyTimes, специалисты подчёркивают важность различать здоровую экономию и патологическое накопительство. Преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Анна Хуруджи уверена, что грамотная экономия всегда имеет конкретную цель и служит улучшению качества жизни.

Зачем нужна экономия

Хуруджи объясняет, что экономия появляется из необходимости оптимизировать бюджет и осознанного решения сократить расходы ради достижения определённой задачи. Это может быть покупка крупной вещи, накопление на отдых или создание финансовой подушки.

"Первое, что определяет экономию — это необходимость. Мы понимаем, что нужно где-то сэкономить, чтобы оптимизировать наш бюджет, то есть сократить траты в данном случае, и тогда экономия получается нам помогает в нашем бюджете, за счёт чего снижаются наши траты", — отметила Хуруджи.

Такой подход помогает лучше контролировать денежные потоки и снижает стресс, связанный с непредвиденными расходами.

Эксперт подчеркивает, что накопления становятся частью финансовой стратегии, когда человек формирует их с ясным пониманием цели. В этом случае экономия работает как инструмент, а не самоцель. Сбалансированное распределение расходов позволяет избежать импульсивных трат и способствует развитию долгосрочного планирования.

Когда экономия превращается в проблему

Патологическое накопительство, по словам Хуруджи, возникает тогда, когда человек начинает ограничивать себя без объективных причин, игнорируя потребности и комфорт. В таких ситуациях экономия перестаёт служить цели и становится навязчивым процессом, который может негативно отражаться на здоровье и эмоциональном состоянии. Эксперт подчёркивает, что важным маркером является отсутствие реальной необходимости сокращать расходы.

"Если мы говорим про откладывание денег, просто формирование подушки безопасности тоже вполне себе может быть целью. Когда мы говорим про патологию, тогда у нас уже есть подушка безопасности и мы не страдаем от неоптимизированного бюджета", — пояснила она.

В подобных случаях человек продолжает отказываться от необходимых трат, хотя финансовые риски отсутствуют и возможности позволяют жить комфортнее.

Как распознать навязчивую экономию

Хуруджи отмечает, что поведение становится проблемным, когда экономия не опирается на рациональную цель. Такой подход может проявляться в постоянных отказах от базовых потребностей, стремлении минимизировать любые траты и нежелании использовать даже сформированные накопления. Эксперт подчеркивает, что здоровая экономия помогает человеку чувствовать финансовую устойчивость, тогда как навязчивая приводит к напряжению и снижению качества жизни.

Отличить эти состояния помогает честный анализ мотивов: есть ли у экономии цель, улучшает ли она бюджет и эмоциональное состояние, или же человек ограничивает себя автоматически, не понимая зачем. Осознание этого различия позволяет выстроить конструктивную финансовую стратегию без вреда для себя.