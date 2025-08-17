Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сэндвич
Сэндвич
© commons.wikimedia.org by Tmannya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Ломтик этого овоща меняет вкус сэндвича до неузнаваемости

Кэти Тейлор из больницы Грейди: замените майонез на хумус или горчицу в сэндвиче

Четыре простых ингредиента — и перед вами полноценный, сытный и при этом лёгкий сэндвич. Такой вариант не только быстро готовится, но и помогает поддерживать баланс питательных веществ.

Сэндвичи давно стали универсальным решением для перекуса, обеда или даже ужина. Их любят за удобство и вариативность: их можно есть практически где угодно, делать очень простыми или, наоборот, необычными.

"С точки зрения удобства, их можно есть практически где угодно, они могут быть настолько простыми или сложными, насколько вы хотите, некоторые из них не требуют или требуют минимального контроля температуры в течение четырех часов, в зависимости от ингредиентов, и их удобно переносить в многоразовой сумке", — заявил диетолог Триста Бест.

Однако привычный вариант — белый хлеб, колбаса и сыр с майонезом — сложно назвать примером здорового питания. Но есть хорошие новости: стоит лишь немного изменить привычный подход, и обычный сэндвич превратится в полезное блюдо.

Овощи — главные герои

Обычно овощи в сэндвиче играют второстепенную роль. Но диетологи уверены, что именно они могут стать основой полезного блюда.

"Ломтики огурцов, помидоров или цуккини, водяные орехи и любые другие ваши любимые овощи — отличные варианты", — заявила сертифицированный диетолог Сильвия Мелендес-Клингер.

А для тех, кто любит более нежные начинки, подойдут авокадо, жареный перец, грибы, карамелизированный лук или шпинат. "Если вместо тяжёлых соусов и большого количества мяса добавить больше овощей, блюдо станет более сбалансированным и полезным", — добавляет диетолог Триста Бест.

Лёгкие соусы вместо калорийных

Соусы часто становятся главными "виновниками" лишних калорий. Особенно, если речь идёт о жирном майонезе.

"Попробуйте использовать обезжиренный майонез или соусы, горчицу или хумус, чтобы сделать сэндвич более сочным и контролировать количество калорий", — отметил директор по питанию в больнице Грейди (Атланта) Кэти Тейлор.

Диетологи также советуют добавить авокадо: да, оно содержит жиры, но они считаются полезными, так как являются мононенасыщенными.

Белок без лишнего жира

Главный элемент любого сэндвича — это белок. Но выбор здесь играет ключевую роль.

"Хорошим выбором будет свежая курица, индейка или нарезанная рыба, а также банка тунца в собственном соку", — отмечает Кэти Тейлор.

Главное правило — избегать переработанного и жирного мяса, чтобы не перегружать организм лишними калориями.

Цельнозерновой хлеб — простая замена

Менять стоит не только начинку, но и основу. Белый хлеб уступает цельнозерновому по питательной ценности и пользе.

"Попробуйте сорта с большим содержанием клетчатки, например, цельнозерновой. Они помогают дольше оставаться сытыми", — объясняет Сильвия Мелендес-Клингер.

Клетчатка улучшает пищеварение, регулирует уровень сахара в крови, а также помогает снизить воспаление и уровень холестерина, что подтверждают исследования клиники Майо.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить мясо с грибами: советы по технологии и ингредиентам сегодня в 1:38

Секрет идеального мяса с грибами: почему этот рецепт собирает восторженные отзывы

Сочная свинина с грибами и кинзой — простое, но эффектное блюдо для любого повода. Узнайте, как приготовить его за 45 минут и удивить близких насыщенным вкусом!

Читать полностью » Приготовьте хрустящие куриные наггетсы в духовке без фритюра вчера в 18:15

Сочные наггетсы без вреда: готовлю в духовке всего 20 минут — пальчики оближешь

Сочные и хрустящие наггетсы в духовке — отличная альтернатива жареным! Рецепт с пошаговым приготовлением и советами, как сделать их еще вкуснее и полезнее.

Читать полностью » Разогрев овощей, молочных и мясных продуктов в СВЧ снижает их пользу и может быть вреден вчера в 17:09

Разогрели не то — и получили токсин: что никогда не стоит класть в микроволновку

Узнайте, какие продукты теряют полезные свойства или становятся опасными при нагреве в СВЧ.

Читать полностью » Настоящая колбаса должна содержать только свинину, говядину, яйца и молоко вчера в 16:03

Покупаете колбасу по привычке — а на самом деле играете в рулетку со здоровьем: хитрости производителей

Как выбрать качественную «Докторскую» колбасу? 5 важных критериев: от состава до внешнего вида. Узнайте, как отличить подделку и купить вкусный продукт.

Читать полностью » Ошибки при варке свёклы: медленный огонь и соль делают овощ жёстким и безвкусным вчера в 15:21

Никогда не делайте этого со свеклой: это главная ошибка при варке — вкус будет испорчен

Узнайте, как избежать 3 распространенных ошибок при варке свеклы, чтобы она получилась сладкой, сочной и сохранила все полезные свойства.

Читать полностью » Почему медовик со сметаной остаётся популярным десертом вчера в 14:37

3 ошибки, которые превращают медовик в сухарь

Узнайте, как легко и быстро приготовить классический медовик со сметаной! Этот нежный торт станет настоящим украшением вашего стола.

Читать полностью » Рецепт торта Сникерс с арахисом: полезные советы от кондитеров вчера в 14:04

Нежный торт Сникерс: как кусочек счастья может изменить ваше настроение

Узнайте, как приготовить восхитительный торт Сникерс с арахисом! Легкий в приготовлении и невероятно вкусный — он станет звездой вашего стола.

Читать полностью » Яичница будет нежнее, если готовить яйца не из холодильника, а комнатной температуры вчера в 14:03

Один шаг перед готовкой — и яичница прожарится идеально

Многие совершают ошибку, жаря яйца сразу из холодильника. Узнайте, как правильная температура влияет на текстуру и вкус этого простого блюда, превращая ваш завтрак в кулинарный шедевр.

Читать полностью »

Новости
Дом

Причины появления мошек в доме и способы борьбы с ними
Наука и технологии

Исследователи IBEC показали процесс прикрепления человеческого эмбриона к эндометрию в реальном времени
Спорт и фитнес

Гинеколог Дженнифер Ву объяснила влияние оральных контрацептивов на рост мышц у женщин
Садоводство

Уход за клумбами в августе: 5 обязательных шагов для яркого цветения
Культура и шоу-бизнес

Radar Online: здоровье короля Карла III ухудшилось, монарх передвигается с тростью
Авто и мото

Peugeot представил в Испании новый кроссовер 2008 GT Exclusive с гибридом и электроверсией
Спорт и фитнес

Синтия Ли, врач интегративной медицины: тренировки при простуде, гриппе и COVID-19
Еда

Ошибки при приготовлении пиццы: рекомендации от шеф-поваров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru