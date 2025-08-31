Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
щенок грызет обувь
щенок грызет обувь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:50

Как выбрать идеального щенка, чтобы он стал настоящим членом семьи

Как выбрать здорового щенка: рекомендации кинологов

Задумываетесь о том, чтобы завести щенка? Это решение требует серьезного подхода! Каждый хочет, чтобы его питомец был не только милым, но и крепким. Как же выбрать самого лучшего щенка? Давайте разберемся!

Реакция на ваше появление

Когда щенок выбегает к вам с лаем, а затем быстро успокаивается — это хороший знак. Однако, если он слишком долго боится или прячется, стоит задуматься.

Если щенок позволяет себя гладить и спокойно сидит на руках, значит, он в порядке. Если же он пытается убежать или кусается, это может говорить о его чрезмерной возбудимости или агрессии.

Поведение с сородичами

Наблюдайте за тем, как щенок ведет себя с другими щенками в помете. Если он не агрессивен и находит свое место в компании, это хороший признак. Если же он обижает других или сам подвергается нападению, это может указывать на проблемы со здоровьем.

Возьмите с собой игрушку и посмотрите, как щенок будет реагировать. Если он быстро включается в игру, это отличный знак. Если же он убегает с игрушкой, это может говорить о трудностях в общении.

Условия содержания

Обратите внимание на условия, в которых щенки растут. Чистота, забота о матери и отсутствие страха перед людьми и бытовыми звуками — все это свидетельствует о хорошем уходе.

Посмотрите на маму щенка. Если она заботится о своих детях и выглядит здоровой, это хороший знак. Регулярные визиты к ветеринару и качественное питание — важные факторы.

Если родители щенка участвовали в выставках или соревнованиях, это может говорить о высоком уровне обучаемости потомства. Особенно полезно, если они занимаются поисково-спасательной деятельностью.

Выбор щенка — это не просто вопрос симпатии. Это ответственное решение, которое требует внимательности и заботы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки используют орган Якобсона для восприятия феромонов сегодня в 15:47

Что скрывается за смешными рожицами вашей кошки: ответ вас удивит

Узнайте, почему кошки строят смешные рожицы. Это не просто эмоции — так они "читают" феромоны с помощью особого органа! Наука за кошачьими гримасами.

Читать полностью » Английские собаки: преимущества и недостатки содержания в домашних условиях сегодня в 15:41

Скрытые таланты английских собак: какие качества удивляют их владельцев

От королевских корги до неутомимых биглей — знакомимся с шестью легендарными породами собак из Англии. Ум, преданность и шарм в каждой!

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют очищать шерсть для профилактики окрашивания слезами сегодня в 14:23

Тихая эпидемия: почему слёзные дорожки у животных стали проблемой тысяч владельцев

Почему у питомцев возникают слёзные дорожки? Узнайте, когда это нормально, а когда стоит обратиться к ветеринару. Важные советы по уходу за глазами ваших любимцев!

Читать полностью » Ночной вой у кошек старше 10 лет: основные медицинские причины и диагностика сегодня в 14:16

Печальные ноты: как вой пожилой кошки отражает её переживания

Почему пожилые кошки могут воить? Узнайте о причинах этого поведения, связанных со здоровьем и стрессом, и как обеспечить им необходимую заботу.

Читать полностью » Облизывание у собак: что это может означать по данным ветеринаров сегодня в 13:41

Не просто привычка: о чём молчаливо сообщает ваш питомец, облизываясь

Почему собака так часто облизывается? Это не просто привычка — за этим скрываются сигналы общения, самочувствия и даже породные особенности. Узнайте, что значит этот жест!

Читать полностью » Врачи рекомендуют витамины для домашних животных для поддержания здоровья сегодня в 13:35

Не дайте своему любимцу страдать: как правильно выбирать витамины для здоровья

Витамины для питомцев: когда они нужны и как избежать гипервитаминоза? Советы ветеринаров по выбору добавок для кошек и собак. Не навреди — консультируйся со специалистом!

Читать полностью » Светоотражающие элементы для собак: как защитить питомца в темное время суток сегодня в 12:53

Невидимые враги: почему ваш питомец становится жертвой на дороге в ночное время

Узнайте, как светоотражающие элементы могут защитить вашу собаку в темноте. Важные советы и рекомендации для безопасности питомцев на улице.

Читать полностью » Команда Фу! способствует обучению собак и предотвращает нежелательные действия сегодня в 12:08

Как одна простая команда может спасти вашу собаку от опасности

Узнайте, почему собака игнорирует команду "Фу!" и как правильно её использовать. Советы кинологов: учим запрещать без страха и с пользой для питомца.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Сколько нужно ходить пешком, чтобы похудеть: расчет диетологов
Питомцы

Ветеринары назвали опасные продукты для кошек и собак
Наука и технологии

Ученые выяснили, как черепахи пережили массовое вымирание динозавров
Садоводство

Садоводы Приморья рассказали, как подготовить участок к зиме в условиях сырого климата
Дом

Какие средства и режим стирки подходят для зимних пуховиков — советы экспертов
Спорт и фитнес

Тренер Джина Харни назвала эффективные упражнения для женщин после 30 лет
Наука и технологии

Астрономы обнаружили новые данные о возможной Девятой планете Солнечной системы
Красота и здоровье

Кофе продлевает жизнь на 1,8 года — данные Ageing Research Reviews
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru