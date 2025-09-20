Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шарлотка с поздними яблоками и орехами
Шарлотка с поздними яблоками и орехами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:05

Пирог вместо таблеток: эксперт раскрыла, какая мука укрепляет здоровье кишечника

Полезные пироги: гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала лучшие виды муки и начинок для здоровья

Пироги у многих ассоциируются с чем-то вкусным, но не самым полезным. Однако правильный выбор ингредиентов способен превратить традиционную выпечку в блюдо, которое принесёт организму пользу.

Чем пироги могут быть полезны

По словам врача-гастроэнтеролога лаборатории "Гемотест" Екатерины Кашух, многое зависит от основы и начинки.

"Наиболее полезными считаются пироги, начинки которых сохраняют свою питательную ценность, а тесто приготовлено из цельнозерновой муки", — сказала специалист.

Такая выпечка становится источником клетчатки, витаминов и медленных углеводов, которые дают энергию надолго.

Какие начинки выбирать

  • Овощные: тыква, шпинат, морковь, кабачки. Они богаты бета-каротином, минералами и клетчаткой.
  • Фруктовые: яблоки, груши, сливы. В них много пектина и витаминов, они улучшают пищеварение.
  • Пряные добавки: корица или мускатный орех позволяют снизить количество сахара и сделать вкус ярче.

Натуральная сладость фруктов помогает уменьшить долю рафинированного сахара в рецептах.

Роль муки

Выбор муки играет ключевую роль:

  • цельнозерновая содержит пищевые волокна и витамины группы В;
  • ржаная даёт насыщенный вкус и замедляет усвоение углеводов;
  • овсяная обогащает пирог белком и полезными жирами.

Такое тесто не только сытное, но и помогает дольше сохранять чувство насыщения.

Сравнение: традиционный и полезный пирог

Параметр Классический пирог Полезный вариант
Мука Белая пшеничная Цельнозерновая, ржаная, овсяная
Сахар Рафинированный, много Минимум, часто заменён фруктами
Начинка Сладкие кремы, варенье Фрукты, овощи, ягоды
Пищевая ценность Много быстрых углеводов Клетчатка, витамины, медленные углеводы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать много сахара.
    Последствие: быстрый скачок глюкозы и набор веса.
    Альтернатива: уменьшить количество сахара, заменить его фруктами и специями.

  • Ошибка: готовить только из белой муки.
    Последствие: минимум клетчатки и быстрый голод.
    Альтернатива: выбирать цельнозерновую, ржаную или овсяную муку.

  • Ошибка: добавлять жирные кремовые начинки.
    Последствие: высокая калорийность и тяжесть для ЖКТ.
    Альтернатива: использовать овощи, фрукты и ягоды.

А что если заменить десерт полноценным блюдом?

Полезный пирог может быть не только угощением к чаю, но и основой завтрака или перекуса. Например, овощной пирог со шпинатом и сыром даёт белок, витамины и клетчатку, а яблочный — лёгкий десерт без лишних калорий.

Плюсы и минусы полезных пирогов

Плюсы Минусы
Содержат витамины и клетчатку Дольше готовятся
Дают энергию без резких скачков сахара Менее сладкие, чем классические
Более сытные Требуют качественных продуктов
Подходят для сбалансированного питания Хранение короче, чем у сдобной выпечки

FAQ

Можно ли полностью отказаться от сахара в пирогах?

Да, сладость могут дать яблоки, бананы или сухофрукты.

Какие овощи лучше всего использовать?

Тыква, морковь, шпинат и кабачки — они сохраняют вкус и структуру после выпечки.

Подойдут ли такие пироги для детей?

Да, особенно фруктовые. Они вкусные и менее вредные, чем магазинные сладости.

Мифы и правда

  • Миф: полезные пироги невкусные.
    Правда: использование фруктов и специй делает их ароматными и сладкими.

  • Миф: цельнозерновая мука тяжёлая для желудка.
    Правда: клетчатка, наоборот, улучшает пищеварение.

  • Миф: без сахара пирог не поднимется.
    Правда: структура теста зависит от дрожжей или разрыхлителя, а не от сахара.

Исторический контекст

Первые пироги появились ещё в античности: их пекли из грубой муки с овощными и мясными начинками. Сладкая выпечка с большим количеством сахара стала популярна лишь в Новое время, когда сахар стал доступнее. Сегодня интерес возвращается к традициям: всё чаще выбирают цельные продукты и натуральные добавки.

Три интересных факта

  1. В Швеции и Финляндии популярны несладкие пироги с картофелем и рыбой.
  2. В Англии до XVII века пироги считались больше мясным блюдом, чем десертом.
  3. Яблочный пирог стал символом американской кухни, хотя появился он в Европе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоматолог Кудаев: кариес повышает уровень гормона стресса и усиливает тревожность вчера в 22:21

Кариес влияет не только на зубы: учёные нашли связь со стрессом и тревогой

Исследования доказали: кариес и болезни дёсен повышают уровень стресса и тревожности, а лечение зубов помогает улучшить сон и эмоциональное состояние.

Читать полностью » Исследование: зелено-средиземноморская диета замедляет старение мозга вчера в 22:42

Зелёный чай и шпинат против старости: почему этот вид средиземноморской диеты обошел классический

Узнайте, как зелено-средиземноморская диета, богатая зеленым чаем и манкая, может замедлить старение мозга. Исследование Гарвардской школы откроет секреты питания для долголетия.

Читать полностью » Учёные: миф о выносливости женщин к боли оказался неверным вчера в 21:34

Кто страдает сильнее: неожиданное открытие о мужском и женском организме

Узнайте, почему женский организм острее реагирует на болевые сигналы. Исследования показывают различия в гормонах, мозге и иммунной системе.

Читать полностью » Учёные: средиземноморская диета снижает воспаление дёсен вчера в 19:31

Средиземноморская диета спасает не только сердце: учёные нашли неожиданный эффект

Новое исследование показало связь между питанием и здоровьем дёсен. Средиземноморская диета снижает воспаление, а красное мясо усугубляет. Узнайте, как питание влияет на здоровье полости рта.

Читать полностью » Врачи: солевые и содовые ванночки для ног снижают усталость и риск грибка вчера в 18:29

Простая ванночка для ног превращается в гормональный щит — вот как это работает

Домашний уход за ногами и овощи с фитоэстрогенами — простые практики, которые могут улучшить самочувствие и подарить ощущение гармонии.

Читать полностью » Психолог Алисия Рот: чем больше будильников вы используете, тем сложнее проснуться вчера в 18:25

Кнопка "Отложить" ворует силы: почему сон превращается в пытку

Узнайте, почему привычка ставить несколько будильников вредит вашему сну. Эксперты делятся советами, как просыпаться бодрым с помощью всего одного сигнала! Правильный режим и методы.

Читать полностью » Чернослив помогает контролировать вес и снижает аппетит при употреблении перед едой вчера в 17:19

Чернослив работает лучше любой диеты: как сладость помогает похудеть

Узнайте, когда лучше всего есть чернослив, чтобы максимально использовать его пользу. Советы по употреблению для похудения, улучшения пищеварения и энергии.

Читать полностью » Учёные изучают влияние корицы на уровень сахара в крови при диабете 2 типа вчера в 17:11

Хотите меньше сахара в рационе? Эта специя помогает отказаться от сладкого

Корица часто упоминается как природный помощник при контроле сахара. Но что на самом деле говорит наука и как её употреблять без риска?

Читать полностью »

Новости
Еда

Свиная шея в пивном маринаде готовится на мангале
ДФО

Два вагона и укладочный кран сошли с рельсов в Амурской области, пострадали четырнадцать человек
Садоводство

Подготовка чеснока к зиме — ключ к высокому урожаю: выбирайте место, удобрения и севооборот
Дом

Перед строительством дома: чек-лист подготовительных работ от строителей
Садоводство

Оптимальное время пересадки орхидеи — конец зимы и начало весны
Дом

Аромадиффузоры для дома помогают создать уют и поддержать комфортный микроклимат
Еда

Торт Фрезье с клубникой сочетает бисквит и муссовый крем
Авто и мото

В США опубликованы результаты краш-тестов IIHS: проблемы выявлены у Ford F-150 Lightning и Tesla Cybertruck
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet