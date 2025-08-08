Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:40

Пельмени полезнее, чем вы думаете: раскрываем неожиданные факты от диетолога

Диетолог раскрыл секрет полезных пельменей: выбор мяса и способ приготовления

Пельмени — одно из самых любимых блюд россиян, однако его польза напрямую зависит от состава и способа приготовления. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург поделился советами, как сделать пельмени более здоровым и полезным продуктом.

В интервью, доктор Михаил Гинзбург рекомендует выбирать пельмени из мяса птицы, что является важным фактором.

"Если брать пельмени с красным мясом, то здесь уже появляется небольшой вред, так как считается, что красное мясо нежелательно есть больше 2-3 порций в неделю даже здоровым людям", — подчеркнул эксперт, объясняя свой выбор.

Также пельменями с красным мясом не стоит увлекаться сердечникам, предупредил диетолог, что необходимо учитывать. По его словам, для уменьшения вреда лучше отдавать предпочтение нежирному мясу, разбавленному луком или картофелем, что снизит нагрузку на организм.

Польза растительного белка: усиление эффекта

А вот растительного белка в составе опасаться не стоит, так как он усиливает пользу продукта, что является положительным моментом. Добавление растительного белка может улучшить питательную ценность пельменей.

Интересные факты:

  • Пельмени — традиционное блюдо русской кухни, появившееся на Урале.
  • В разных регионах России существуют свои уникальные рецепты пельменей.
  • Пельмени готовят с различными начинками, включая мясо, рыбу, овощи и грибы.
  • В некоторых странах мира пельмени являются частью национальной кухни, например, в Китае.

Способ приготовления: варка предпочтительнее жарки

К слову, пельмени лучше варить, чем жарить — так получается полезнее, что необходимо учитывать. При варке сохраняются полезные свойства продуктов, а жарка добавляет лишние калории и жиры.

Кроме того, не стоит злоупотреблять солью и жирными соусами, заключил медик, что является важным аспектом здорового питания. Умеренное потребление соли и соусов позволит снизить негативное влияние на организм.

Для уменьшения вреда лучше отдавать предпочтение нежирному мясу, разбавленному луком или картофелем, что является альтернативным подходом. Добавление овощей может улучшить вкусовые качества и повысить питательную ценность блюда.

Питательная ценность: польза для организма

Пельмени, приготовленные с учетом рекомендаций диетолога, могут стать частью здорового и сбалансированного питания, принося пользу организму, что необходимо для здоровья.

Соблюдая простые рекомендации, вы сможете наслаждаться любимым блюдом, не нанося вреда своему здоровью. Правильный подход к выбору ингредиентов и способу приготовления пельменей — залог вкусного и полезного питания.

