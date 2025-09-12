Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина спит на боку
Пожилой мужчина спит на боку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:21

Утро — это не гонка: почему медленный старт спасает от хронических проблем

Кардиологи предупредили: резкий подъём с постели после 60 лет может вызвать потерю сознания

Каждое утро словно задаёт тон всей жизни на ближайшие часы. Если молодым людям достаточно вскочить с постели и отправиться по делам, то после 55 лет организму требуется больше внимания и мягкости. Именно утренние привычки становятся точкой, где начинается либо здоровье, либо усталость и болезни. Малейшие промахи могут отозваться скачком давления, головокружением, бессонницей или чувством тревоги.

Ошибки, которые подкрадываются незаметно

С возрастом то, что раньше казалось безобидным, начинает играть против нас. Чашка крепкого кофе на пустой желудок, привычка хвататься за телефон сразу после пробуждения или резкая зарядка могут стать испытанием для сердца и нервной системы. Эти мелочи постепенно накапливаются, превращаясь в хронические проблемы.

Резкий подъём с кровати

Наверняка многие видели картину: будильник звонит, человек резко вскакивает — и тут же хватается за стену, потому что "поплыло" в глазах. В молодости это проходит почти незаметно, но в 55+ сосуды и сердце реагируют совсем иначе.

Во сне организм работает "в замедленном режиме": кровь циркулирует медленнее, дыхание ровнее, а мозг только начинает включаться. Резкий подъём может привести к скачку давления и даже кратковременной потере сознания.

Что делать:

  1. Полежать после пробуждения хотя бы минуту.

  2. Потянуться руками и ногами.

  3. Сделать несколько глубоких вдохов.

  4. Сначала сесть, а лишь потом встать.

Эти простые шаги не займут больше пары минут, но способны сохранить здоровье. Недаром Конфуций говорил:

Кофе натощак

Фраза "без утренней чашки кофе я не человек" звучит почти как народная мудрость. Но для организма в возрасте за 55 это испытание. Кофеин повышает кислотность желудка, раздражает слизистую и может стать причиной гастрита или язвы. Кроме того, он стимулирует выработку кортизола — гормона стресса, который вызывает тревожность и сердцебиение.

Лучший вариант — начать утро со стакана тёплой воды. Через 10-15 минут — лёгкий завтрак: овсянка, фрукт или йогурт. И лишь затем — кофе. Причём не литрами, а в умеренном объёме. Иногда его стоит заменить цикорием или зелёным чаем.

Телефон сразу после пробуждения

Одна из самых массовых ошибок современности — тянуться к смартфону, едва открыв глаза. Новости, мессенджеры, соцсети — и вот мозг уже получает шоковую дозу информации. Вместо плавного пробуждения начинается стресс, уровень кортизола растёт, а настроение портится ещё до завтрака.

Особенно тяжело это сказывается на психике в зрелом возрасте, когда устойчивость к стрессам снижается. Отсюда и скачки давления, и сердечные перебои, и тревожный сон.

Зарядка без разогрева

Физическая активность полезна в любом возрасте, но важно учитывать особенности организма. В 20 лет можно начать день с десятков приседаний и пробежки на месте. В 60 такой подход рискует закончиться травмой или перегрузкой сердца.

После сна мышцы зажаты, суставы малоподвижны, сердце работает в "щадящем режиме". Поэтому оптимально начинать с мягкой разминки: круговые движения руками, лёгкая растяжка, дыхательные упражнения. Отличная альтернатива — прогулка на свежем воздухе.

Философия утра

Каждое утро — это мостик между прошлым и будущим. С возрастом начинаешь понимать, что их не так уж много, и относиться к ним особенно бережно.

Если избегать четырёх ошибок — резкого подъёма, кофе натощак, телефона с утра и чрезмерных нагрузок — организм будет благодарен. Сердце и сосуды будут работать спокойнее, желудок будет защищён, нервы станут крепче, а энергии хватит до самого вечера.

Главное — воспринимать утро не как гонку, а как время для настройки на день. Тогда и жизнь станет гармоничнее, и здоровье будет крепче.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Терапевт Зумруд Омарова предупредила об опасности самостоятельного приёма аспирина сегодня в 11:09

Лекарство от боли способно усугубить болезни желудка и кишечника

Аспирин помогает при боли и может предотвращать инсульт, но его бесконтрольный приём опасен. Врач объяснила, почему нужен строгий контроль.

Читать полностью » Толмасова предупредила: переработанное мясо опаснее алкоголя — конкретные альтернативы сегодня в 10:38

Колбаса против долголетия: что укорачивает жизнь по мнению эндокринолога — шокирующие цифры

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова раскрыла, как колбасы, фастфуд и алкоголь разрушают здоровье. Ответ — в 5 принципах питания и советах по физической активности. Шокирующие факты о сахаре!

Читать полностью » Грипп вызывает самоуничтожение клеток легких — новые методы терапии от австралийских ученых сегодня в 10:11

650 000 жизней в год спасут блокировкой этого белка — что раскрыли эксперименты с мышами

Учёные выяснили: белок Gasdermin E провоцирует гибель клеток лёгких при гриппе, приводя к смертельным осложнениям. Блокировка этого белка в опытах на мышах снизила воспаление и повысила выживаемость. Прорыв открывает путь к новым методам лечения.

Читать полностью » Дерматовенеролог Алла Архипенкова предупредила о росте грибковых инфекций осенью сегодня в 10:06

Почему закрытая обувь превращается в рассадник грибка

Осень повышает риск грибковых заболеваний. Узнаем, какие меры профилактики помогут защититься и когда стоит срочно идти к врачу.

Читать полностью » ВОЗ предупреждает: 60% болезней связаны с хроническим стрессом сегодня в 9:11

Хронический стресс не так безобиден: скрытый враг крадет ваше здоровье — как распознать угрозу

Хронический стресс разрушает здоровье, снижая продуктивность и иммунитет. Ученые Гарварда и ВОЗ предупреждают: 60% болезней связаны с его последствиями. Как распознать признаки и восстановить силы — в материале.

Читать полностью » Сладкая выпечка утром повышает риск гормональных сбоев и ожирения сегодня в 9:01

Врач Мануэль Висо назвал продукты, которые опасно есть на завтрак

Популярные завтраки вроде печенья и хлопьев кажутся удобными, но они ведут к усталости и набору веса. Врач рассказал, чем их стоит заменить.

Читать полностью » Ирина Писарева: цитрусовые и соки натощак повышают риск гастрита и язвы сегодня в 8:17

Утренние привычки, которые разрушают желудок

Цитрусовые, кофе и холодные напитки могут навредить, если употреблять их натощак. Узнаем, чем это грозит и как правильно начинать утро.

Читать полностью » Медики указали: дневная сонливость и утренние головные боли являются признаками нарушений сна сегодня в 8:11

Человек жил годами, спя всего по 11 минут в сутки — факт, который звучит как фантастика

Учёные развенчивают популярные мифы о сне: универсальные 8 часов оказались опасными, алкоголь разрушает глубокие фазы отдыха, а храп сигнализирует о риске апноэ. Как определить свою норму сна и улучшить качество отдыха?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт по фитнесу Алена Лучани назвала преимущества box squat для восстановления после травм
Питомцы

Аллергия на попугаев вызывает чихание и сыпь у владельцев — данные аллергологов
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Ганн раскрыл первые подробности сиквела "Супермена" во вселенной DC
Еда

Манник без муки становится пышным после 15 минут набухания манки
Красота и здоровье

Врач Лишин назвал витамины B6, B9 и B12 главными для поддержки нервной системы осенью
Наука

Уникальные дьявольские яйца Намиба: геологи в замешательстве от происхождения
Авто и мото

Stellantis отказалась от трёхцилиндровых моторов PureTech после проблем с надёжностью
УрФО

Харлов: во Франции подбирают кандидата на пост генконсула в Екатеринбурге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet