Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре
Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре
© commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Секрет британского шефа: одно движение — и сосиски с пюре становятся ресторанным блюдом

Шеф-повар Том Керридж предложил заменить картофель в пюре на брюкву и батат

Традиционные домашние ужины можно сделать удивительно вкусными, не меняя их сути. Иногда достаточно лишь небольшого штриха — например, добавить сезонные овощи вместо привычных ингредиентов. Простая замена способна не только преобразить блюдо, но и сделать его полезнее. Об этом говорит известный британский шеф-повар Том Керридж, предлагая свежий взгляд на популярную классику — сосиски с картофельным пюре.

"Ничего революционного, просто лёгкая и вкусная альтернатива привычному пюре", — отметил шеф-повар Том Керридж.

По словам кулинара, вместо привычного белого картофеля стоит использовать брюкву и батат. Эти овощи добавляют кремовости, придают блюду лёгкую сладость и делают его менее калорийным, сохраняя при этом знакомый уютный вкус.

Почему это работает

Классическая комбинация сосисок, пюре и подливки — квинтэссенция британской кухни. В традиционном варианте это насыщенное блюдо, где жирное мясо сочетается с густым картофельным пюре и сладковатым луковым соусом. Но Том Керридж предлагает более лёгкий вариант, не уступающий по вкусу оригиналу.

Брюква и батат богаты клетчаткой, бета-каротином и витамином А. Они имеют более низкий гликемический индекс, что делает их полезнее для обмена веществ и уровня сахара в крови. Кроме того, эти овощи обладают насыщенным вкусом и легко превращаются в мягкое, воздушное пюре.

Сравнение традиционного и обновлённого блюда

Параметр Классическое пюре Пюре по рецепту Керриджа
Основной ингредиент Белый картофель Брюква и батат
Калорийность Выше Ниже
Гликемический индекс Средний Низкий
Вкус Нейтральный Сладковато-пряный
Польза Минимальная Высокое содержание витамина А
Сезонность Всесезонное Идеально для осени

Такое пюре не просто вкусное — оно отражает философию шефа: готовить просто, полезно и с уважением к продуктам.

Советы шаг за шагом: как приготовить обновлённую классику

Чтобы приготовить идеальные сосиски с пюре по рецепту Тома Керриджа, важно соблюдать несколько простых правил.

  1. Выберите качественные сосиски. Используйте свиные колбаски из натурального мяса, без добавок. Они дадут насыщенный вкус без лишнего жира.

  2. Запекайте, а не жарьте. Разогрейте духовку до 200 °C, застелите противень бумагой и готовьте сосиски 25-30 минут, периодически переворачивая.

  3. Сварите овощи. Брюкву и батат нарежьте одинаковыми кубиками и варите 20 минут в подсоленной воде.

  4. Сделайте пюре. Добавьте сливочное масло, немного крем-фреш и щепотку перца. Разомните овощи до гладкости.

  5. Приготовьте подливку. Обжарьте лук с тимьяном на оливковом масле, добавьте пиво или бульон, английскую горчицу и гранулы подливки. Тушите до загустения.

  6. Подача. На тарелку выложите пюре, сверху сосиски и полейте густой подливкой. Украсьте зелёной фасолью или горошком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Жарить сосиски на сковороде.
    Последствие: Жир делает блюдо тяжёлым и снижает пользу.
    Альтернатива: Запекание в духовке позволяет сохранить вкус и текстуру, оставив блюдо менее калорийным.

  • Ошибка: Использовать только картофель.
    Последствие: Блюдо теряет питательность и насыщенность вкуса.
    Альтернатива: Добавьте брюкву или батат — они придадут цвет, аромат и мягкость.

  • Ошибка: Пренебрегать подливкой.
    Последствие: Теряется баланс вкусов, блюдо кажется сухим.
    Альтернатива: Используйте лук, тимьян и немного пива — получится ароматная основа с умами-нотой.

А что если заменить сосиски?

Если вы не едите мясо, сосиски можно заменить:

  • на растительные аналоги из нута или сои;

  • на запечённые фалафели;

  • на грибы портобелло, маринованные в соевом соусе.
    Такая замена не изменит структуру блюда и сделает его подходящим для вегетарианцев.

Плюсы и минусы обновлённого рецепта

Плюсы:

  • Меньше калорий и жира.
  • Богатство витаминов и клетчатки.
  • Сбалансированный вкус.
  • Простота приготовления.

Минусы:

  • Мягкая текстура может показаться непривычной.
  • Брюква требует немного больше времени на варку.
  • Батат иногда сложнее найти вне сезона.

FAQ

Как выбрать лучшие сосиски для запекания?
Ищите колбаски из 90-95 % мяса, с минимальным содержанием соли и консервантов. Вкус сосисок напрямую влияет на всё блюдо.

Можно ли заменить крем-фреш?
Да, подойдёт густая сметана или сливочный йогурт без сахара. Главное — не переборщить, чтобы пюре не стало жидким.

Сколько хранится пюре из батата и брюквы?
До трёх дней в холодильнике в герметичном контейнере. Разогревать лучше на слабом огне с добавлением ложки воды или молока.

Мифы и правда

Миф: Брюква и батат сложнее готовятся, чем картофель.
Правда: Они просто требуют одинаковой нарезки и чуть большего времени варки, зато вкус становится богаче.

Миф: Без сливок пюре не будет нежным.
Правда: Достаточно сливочного масла и крем-фреша — текстура получится бархатистой.

Миф: Подливка обязательна только к мясу.
Правда: Соус из лука и тимьяна прекрасно сочетается и с овощными котлетами.

Интересные факты

  1. В старинных английских пабах "сосиски с пюре" считались "блюдом для бедных", но сегодня подаются даже в ресторанах высокой кухни.

  2. Брюква, известная в Британии как swede, изначально была популярна в Скандинавии.

  3. Батат долгое время считался экзотикой, но сейчас входит в список самых востребованных овощей осени.

Исторический контекст

Комбинация "мясо + пюре" появилась в Англии в XIX веке, когда рабочие искали сытную и доступную еду. Картофельное пюре стало основным гарниром, потому что было дешевым и питательным. Сегодня традиция сохранилась, но в XXI веке на смену простоте пришёл осознанный подход к питанию — именно поэтому рецепт Тома Керриджа стал таким популярным: он объединяет классику и заботу о здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бартули: курица и индейка — самые вчера в 21:16
Паразиты не боятся морозилки: как на самом деле обезвредить мясо

Паразитолог рассказал, какое мясо можно считать самым чистым и почему даже солёное сало может быть безопасным, если знать простые правила термообработки.

Читать полностью » Исследование: диетическая газировка повышает риск жирового перерождения печени на 60% вчера в 20:26
Без сахара, но с побочкой: что на самом деле делает диетическая газировка с организмом

Новое исследование показало: даже одна банка диетической «газировки» в день повышает риск жирового перерождения печени на 60%. Чем заменить её без вреда для здоровья?

Читать полностью » Врач Дмитрий Молодой: научных доказательств пользы чеснока против вирусов нет вчера в 19:17
Плацебо с запахом: врач рассказал, зачем люди всё ещё надеются на чеснок

Педиатр Дмитрий Молодой развеял миф о чесноке как средстве против ОРВИ: запах микробы не чувствуют, а пользы от «оберегов» и сырых зубчиков — не больше, чем от плацебо.

Читать полностью » Учёные подтвердили: коллаген из куриного бульона поддерживает иммунитет и суставы вчера в 18:18
Варите суп не так — и зря тратите курицу: типичные ошибки, из-за которых вкус пропадает

Осенний дождь за окном, аромат на кухне и тепло в каждой ложке. Узнайте, как приготовить идеальную куриную супу, чтобы согреться телом и душой.

Читать полностью » Кулинары подтвердили: лишняя мука делает сырники плотными и сухими вчера в 17:09
Одна лишняя ложка муки — и всё пропало: как не превратить нежное тесто сырников в резину

Пышные, нежные, румяные — сырники мечты! Рассказываем, как выбрать творог, сколько жарить, чего не добавлять и как добиться идеальной текстуры.

Читать полностью » Эксперты: оптимальная температура воды для дрожжевого теста — 30–32 °C вчера в 16:05
Хотели ароматный хлеб, а получили кирпич? Значит, допустили одну из этих ошибок

Даже опытные хозяйки совершают эти ошибки, когда готовят дрожжевое тесто. Разберём, как не испортить хлеб и добиться идеального подъёма.

Читать полностью » Кулинары: открывание дверцы снижает температуру в духовке на 30 °C вчера в 15:22
Даже идеальная духовка не спасёт: главные ошибки, из-за которых еда превращается в уголь

Даже самая дорогая духовка не спасёт блюдо, если нарушить простые правила. Разбираем типичные ошибки, из-за которых не получается выпечка и жаркое.

Читать полностью » Минторг СССР: прокалывание квашеной капусты нарушает технологию брожения вчера в 14:51
Одно неверное движение — и вся квашеная капуста пропала: чего нельзя делать во время брожения

Многие уверены, что капусту при квашении нужно ежедневно прокалывать. Но именно этот ритуал лишает её хруста и витаминов. Узнайте, как добиться идеального вкуса без ошибок.

Читать полностью »

Новости
Еда
Диетолог: хумус без тахини сохраняет питательность, но легче усваивается
Авто и мото
"Автостат": доля бренда Solaris на рынке РФ достигла 2,4% в 2025 году
Технологии
"МегаФон" запустил крупнейший дата-центр в Санкт-Петербурге на отечественном оборудовании
Дом
Эксперты советуют убрать из ванной косметику и хозяйственные принадлежности для уюта
Туризм
Туристка из России рассказала о правилах безвизового транзита в Пекине
Еда
Салат без мяса с фасолью и орехами рекомендован диетологами как источник растительного белка
Садоводство
Ранние сорта капусты подходят для салатов, а поздние — для зимнего хранения
Еда
Плов со свининой в мультиварке получается рассыпчатым при соблюдении технологии приготовления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet