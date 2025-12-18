Дожить до 100 лет уже не чудо: новые данные показывают, как медицина меняет правила игры

Жизнь до 120 лет перестаёт выглядеть фантастикой, если здоровье становится частью ежедневной рутины, а не поводом для визита к врачу "в последний момент". В системе здравоохранения всё чаще говорят о том, что ключ к долголетию — в профилактике и ранней диагностике, а не в лечении запущенных случаев. Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление главного врача поликлиники №1 Управления делами президента РФ Елены Ржевской.

Долголетие как достижимая планка

Елена Ржевская заявила, что жизнь длиной в 120 лет можно рассматривать как вполне достижимую цель. По её словам, среди пациентов Первой поликлиники продолжительность жизни уже заметно выше средних показателей по стране. При этом, как отметила врач, некоторые пациенты учреждения успели отметить вековые юбилеи.

Ржевская связала эту картину с тем, что люди чаще обращаются к медицине не тогда, когда ситуация становится критической, а на более ранних этапах. В результате появляются возможности для своевременной коррекции рисков и лечения заболеваний, которые могли бы резко сократить продолжительность жизни. Так формируется устойчивый эффект, который отражается и в статистике конкретной медицинской организации.

Регулярная диспансеризация и раннее выявление

Главной причиной роста продолжительности жизни Ржевская назвала регулярную и обязательную диспансеризацию. По её словам, именно такой формат наблюдения позволяет заметить онкологическое заболевание на ранней стадии. Врач подчеркнула, что грамотно оказанная помощь и последующая реабилитация дают шанс на выздоровление.

В её логике диспансеризация становится не формальностью, а инструментом контроля здоровья на протяжении многих лет. Раннее выявление меняет прогноз, потому что даёт возможность начать терапию своевременно и уменьшить риск тяжёлых последствий. Это, по сути, переносит акцент с борьбы с осложнениями на предотвращение критических сценариев.

Привычки и "критические точки" здоровья

Ржевская также перечислила базовые условия долголетия, связав их с образом жизни и вниманием к сигналам организма.

"Если правильно питаться, следить за здоровьем, ходить на диспансеризацию — не только когда уже "жареный петух", а когда понимаешь: что-то немножко изменилось", — сказала главный врач Елена Ржевская.

Она подчеркнула, что своевременная реакция на изменения может сыграть решающую роль.