Долголетие начинается утром: привычки, о которых забывают 9 из 10 людей
Оказывается, для этого не нужны редкие лекарства или секретные методики. Всего несколько простых привычек, доступных каждому, могут значительно продлить жизнь. Об этом рассказал терапевт, специалист по долголетию, Мохаммед Энаят в интервью Metro.
Утренние ритуалы
Первый совет врача — начинать день с прогулки на свежем воздухе. Особенно полезно выйти на свет сразу после пробуждения: это помогает организму регулировать циркадные ритмы и лучше справляться со стрессом.
Энаят рекомендует добавить в этот ритуал ходьбу босиком по траве или земле. А если совместить это с дыхательными практиками или упражнениями на осознанность, эффект будет ещё сильнее.
Не менее полезен и контраст для организма — обливания холодной водой. Они запускают обмен веществ и закаляют тело.
Как готовиться ко сну
По словам врача, важную роль играет снижение уровня кортизола вечером.
"Займитесь медитацией или дыхательными упражнениями, откажитесь от экранов хотя бы за час до сна и убедитесь, что в спальне темно и прохладно", — советует Энаят.
Эти простые шаги помогают мозгу отдыхать и восстанавливаться ночью.
Упражнения, о которых забывают
Терапевт рекомендует включить в вечернюю рутину упражнения Кегеля.
"С возрастом мышцы тазового дна ослабевают, мочевой пузырь получает меньше поддержки, и вы начинаете просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет. Укрепляя эти мышцы, вы сможете спать спокойно и не нарушать отдых", — объясняет он.
