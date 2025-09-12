Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:23

Долголетие начинается утром: привычки, о которых забывают 9 из 10 людей

Утренняя прогулка и холодная вода помогают продлить жизнь — терапевт Энаят

Оказывается, для этого не нужны редкие лекарства или секретные методики. Всего несколько простых привычек, доступных каждому, могут значительно продлить жизнь. Об этом рассказал терапевт, специалист по долголетию, Мохаммед Энаят в интервью Metro.

Утренние ритуалы

Первый совет врача — начинать день с прогулки на свежем воздухе. Особенно полезно выйти на свет сразу после пробуждения: это помогает организму регулировать циркадные ритмы и лучше справляться со стрессом.

Энаят рекомендует добавить в этот ритуал ходьбу босиком по траве или земле. А если совместить это с дыхательными практиками или упражнениями на осознанность, эффект будет ещё сильнее.

Не менее полезен и контраст для организма — обливания холодной водой. Они запускают обмен веществ и закаляют тело.

Как готовиться ко сну

По словам врача, важную роль играет снижение уровня кортизола вечером.

"Займитесь медитацией или дыхательными упражнениями, откажитесь от экранов хотя бы за час до сна и убедитесь, что в спальне темно и прохладно", — советует Энаят.

Эти простые шаги помогают мозгу отдыхать и восстанавливаться ночью.

Упражнения, о которых забывают

Терапевт рекомендует включить в вечернюю рутину упражнения Кегеля.

"С возрастом мышцы тазового дна ослабевают, мочевой пузырь получает меньше поддержки, и вы начинаете просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет. Укрепляя эти мышцы, вы сможете спать спокойно и не нарушать отдых", — объясняет он.

