Долголетие начинается утром: привычки, о которых забывают 9 из 10 людей

Оказывается, для этого не нужны редкие лекарства или секретные методики. Всего несколько простых привычек, доступных каждому, могут значительно продлить жизнь. Об этом рассказал терапевт, специалист по долголетию, Мохаммед Энаят в интервью Metro.

Утренние ритуалы

Первый совет врача — начинать день с прогулки на свежем воздухе. Особенно полезно выйти на свет сразу после пробуждения: это помогает организму регулировать циркадные ритмы и лучше справляться со стрессом.

Энаят рекомендует добавить в этот ритуал ходьбу босиком по траве или земле. А если совместить это с дыхательными практиками или упражнениями на осознанность, эффект будет ещё сильнее.

Не менее полезен и контраст для организма — обливания холодной водой. Они запускают обмен веществ и закаляют тело.

Как готовиться ко сну

По словам врача, важную роль играет снижение уровня кортизола вечером.

"Займитесь медитацией или дыхательными упражнениями, откажитесь от экранов хотя бы за час до сна и убедитесь, что в спальне темно и прохладно", — советует Энаят.

Эти простые шаги помогают мозгу отдыхать и восстанавливаться ночью.

Упражнения, о которых забывают

Терапевт рекомендует включить в вечернюю рутину упражнения Кегеля.