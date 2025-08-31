Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гимнастика для всех возрастов
Гимнастика для всех возрастов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:11

Кэшбэк за здоровье: почему отказ от сигарет и алкоголя хотят превратить в бонусы

Ипотека за здоровый образ жизни: общественная организация направила проект в Правительство РФ

Организация "Зов народа" предложила стимулировать приверженцев здорового образа жизни необычным способом — через льготы по ипотеке, налоговые вычеты и бонусы от банков и страховщиков. Инициатива уже направлена в Правительство РФ и Госдуму.

"Кэшбэк за здоровье"

Программа получила говорящее название. По задумке, участвовать сможет любой человек, который:

  • отказался от алкоголя и сигарет;
  • подтвердил трезвость у нарколога и терапевта.

Взамен участнику обещают:

  • налоговые вычеты;
  • сниженные ставки по кредитам;
  • повышенные проценты по банковским вкладам;
  • скидки на ОСАГО и каско.

Финансировать идею предлагается за счёт акцизов на табак и алкоголь, а также через нацпроект "Укрепление общественного здоровья".

Но всё ли так просто?

На первый взгляд инициатива выглядит привлекательно. Но эксперты отмечают ряд очевидных проблем.

  • ЗОЖ ≠ отказ от вредных привычек.

Не пить и не курить — ещё не значит вести здоровый образ жизни. Нужны регулярные тренировки и контроль других привычек.

  • Система легко обмануть.

Этанол и никотин быстро выводятся из организма. Человеку достаточно несколько дней воздерживаться, чтобы пройти проверку и получить льготы.

  • Очереди к наркологам.

Если проверки будут регулярными, нагрузка на специалистов вырастет в разы. Миллионы непьющих и некурящих захотят получить бонусы первыми.

Сомнительная инициатива.

Организация "Зов народа" малоизвестна, а подобные проекты часто остаются лишь в новостях. Даже если письмо отправлено, ответ от депутатов, скорее всего, будет вежливым отказом — или вовсе не последует.

Итог

Идея о "льготной ипотеке за ЗОЖ" звучит эффектно, но её реализация вызывает серьёзные вопросы. На деле это скорее медийный ход, чем реальный инструмент государственной поддержки.

Читайте также

Фитнес-тренеры назвали русские повороты эффективным упражнением для косых мышц живота сегодня в 18:10

Русские повороты: простой путь к сильному прессу и защите поясницы

Русские повороты — простое упражнение, которое формирует крепкий пресс и стройную талию. Но главное — оно защищает спину и улучшает осанку.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо: скручивания без фиксации ног эффективнее для пресса сегодня в 17:50

Названа ошибка в прокачке пресса, которая свела ваши усилия в спортзале к нулю

Узнайте, почему скручивания без фиксации ног эффективнее для пресса, чем классический вариант. Советы по технике и варианты для продвинутых от эксперта.

Читать полностью » Морит Саммерс объяснила, какие упражнения с гантелями подходят людям с лишним весом сегодня в 17:30

Пять упражнений, которые меняют тело быстрее любых диет

Силовые тренировки подходят каждому, если правильно подобрать упражнения и модификации. Какие движения стоит освоить в первую очередь?

Читать полностью » Кардиологи: нагрудные датчики пульса точнее встроенных сенсоров тренажёров сегодня в 17:10

Тренажёры могут обмануть: опасность скрыта в показателях пульса

Датчики пульса на тренажёрах кажутся простыми, но именно они помогают понять, насколько эффективно работает ваше сердце во время тренировок.

Читать полностью » Сколько нужно ходить пешком, чтобы похудеть: расчет диетологов сегодня в 16:50

Ваша ежедневная прогулка не работает. В чём главная ошибка большинства

Узнайте, как обычная ходьба может помочь в снижении веса. Какие факторы влияют на эффективность и как ускорить получение результата.

Читать полностью » Тренер Джина Харни назвала эффективные упражнения для женщин после 30 лет сегодня в 16:30

После 30 тело начинает предавать: эти упражнения спасают от будущих проблем

Спорт после 30 становится не просто привычкой, а способом сохранить здоровье и энергию. Узнайте, какие упражнения помогут оставаться в форме.

Читать полностью » Физиологи назвали правила расчёта нагрузки при тренировках с гантелями и тренажёрами сегодня в 16:10

Тренировка может оказаться вдвое тяжелее, чем вы думаете

Почему одинаковые цифры на гантелях и тренажёрах дают разную нагрузку? Разбираемся, как правильно считать сопротивление в силовых тренировках.

Читать полностью » Фитнес-тренер Анна Смирнова: как тренировать бицепс и трицепс на рабочем месте сегодня в 15:50

Секретное оружие продуктивности спрятано в ящике вашего стола

Сидячая работа — не помеха для тренировок. Узнайте, как оставаться в форме, не выходя из офиса. Простые упражнения с гантелями прямо за рабочим столом.

Читать полностью »

Новости
Мир

Фон дер Ляйен подтвердила разработку плана размещения войск ЕС на Украине
Мир

Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты на полях саммита ШОС
Наука и технологии

Энергетическая эффективность нейронов стала ключевым фактором эволюции человека
Дом

Эксперты: щелчки и треск холодильника связаны с работой системы No Frost и циркуляцией хладагента
Туризм

Москва и Уагадугу могут соединить прямым авиасообщением — посол Тапсоба
Спорт и фитнес

Тренер Нитченко: короткие прогулки снижают вред долгого сидения за компьютером
Еда

Гастроэнтеролог Бережная: сухая лапша быстрого приготовления может вызвать кишечную непроходимость
Наука и технологии

Ученые выявили связь между старением и изменениями в белках организма
