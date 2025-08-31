Кэшбэк за здоровье: почему отказ от сигарет и алкоголя хотят превратить в бонусы
Организация "Зов народа" предложила стимулировать приверженцев здорового образа жизни необычным способом — через льготы по ипотеке, налоговые вычеты и бонусы от банков и страховщиков. Инициатива уже направлена в Правительство РФ и Госдуму.
"Кэшбэк за здоровье"
Программа получила говорящее название. По задумке, участвовать сможет любой человек, который:
- отказался от алкоголя и сигарет;
- подтвердил трезвость у нарколога и терапевта.
Взамен участнику обещают:
- налоговые вычеты;
- сниженные ставки по кредитам;
- повышенные проценты по банковским вкладам;
- скидки на ОСАГО и каско.
Финансировать идею предлагается за счёт акцизов на табак и алкоголь, а также через нацпроект "Укрепление общественного здоровья".
Но всё ли так просто?
На первый взгляд инициатива выглядит привлекательно. Но эксперты отмечают ряд очевидных проблем.
- ЗОЖ ≠ отказ от вредных привычек.
Не пить и не курить — ещё не значит вести здоровый образ жизни. Нужны регулярные тренировки и контроль других привычек.
- Система легко обмануть.
Этанол и никотин быстро выводятся из организма. Человеку достаточно несколько дней воздерживаться, чтобы пройти проверку и получить льготы.
- Очереди к наркологам.
Если проверки будут регулярными, нагрузка на специалистов вырастет в разы. Миллионы непьющих и некурящих захотят получить бонусы первыми.
Сомнительная инициатива.
Организация "Зов народа" малоизвестна, а подобные проекты часто остаются лишь в новостях. Даже если письмо отправлено, ответ от депутатов, скорее всего, будет вежливым отказом — или вовсе не последует.
Итог
Идея о "льготной ипотеке за ЗОЖ" звучит эффектно, но её реализация вызывает серьёзные вопросы. На деле это скорее медийный ход, чем реальный инструмент государственной поддержки.
