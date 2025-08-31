Кэшбэк за здоровье: почему отказ от сигарет и алкоголя хотят превратить в бонусы

Организация "Зов народа" предложила стимулировать приверженцев здорового образа жизни необычным способом — через льготы по ипотеке, налоговые вычеты и бонусы от банков и страховщиков. Инициатива уже направлена в Правительство РФ и Госдуму.

"Кэшбэк за здоровье"

Программа получила говорящее название. По задумке, участвовать сможет любой человек, который:

отказался от алкоголя и сигарет;

подтвердил трезвость у нарколога и терапевта.

Взамен участнику обещают:

налоговые вычеты;

сниженные ставки по кредитам;

повышенные проценты по банковским вкладам;

скидки на ОСАГО и каско.

Финансировать идею предлагается за счёт акцизов на табак и алкоголь, а также через нацпроект "Укрепление общественного здоровья".

Но всё ли так просто?

На первый взгляд инициатива выглядит привлекательно. Но эксперты отмечают ряд очевидных проблем.

ЗОЖ ≠ отказ от вредных привычек.

Не пить и не курить — ещё не значит вести здоровый образ жизни. Нужны регулярные тренировки и контроль других привычек.

Система легко обмануть.

Этанол и никотин быстро выводятся из организма. Человеку достаточно несколько дней воздерживаться, чтобы пройти проверку и получить льготы.

Очереди к наркологам.

Если проверки будут регулярными, нагрузка на специалистов вырастет в разы. Миллионы непьющих и некурящих захотят получить бонусы первыми.

Сомнительная инициатива.

Организация "Зов народа" малоизвестна, а подобные проекты часто остаются лишь в новостях. Даже если письмо отправлено, ответ от депутатов, скорее всего, будет вежливым отказом — или вовсе не последует.



Итог

Идея о "льготной ипотеке за ЗОЖ" звучит эффектно, но её реализация вызывает серьёзные вопросы. На деле это скорее медийный ход, чем реальный инструмент государственной поддержки.