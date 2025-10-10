Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Идеальная форма без спорта, героизма и вина: что советует врач ЦСКА тем, кто просто хочет жить дольше

Главврач ЦСКА Эдуард Безуглов: здоровый образ жизни держится на сне, питании, активности и профилактике

Здоровый образ жизни не требует героизма, жёстких диет или марафонов по самоограничению. Главное — системный подход, внимание к телу и немного дисциплины. Об этом напомнил главный врач футбольного клуба ЦСКА Эдуард Безуглов, рассказав о простых, но универсальных принципах, которые помогут сохранить энергию и здоровье на долгие годы.

"Что очень немаловажно, заниматься спортом регулярно — любимым видом спорта, это очень важно! И проверять здоровье, делать качественные чекапы хотя бы раз в три-четыре года", — заявил главный врач Эдуард Безуглов.

Основные столпы здоровья

По словам врача, основа самочувствия закладывается не в фитнес-зале, а в повседневных привычках. Правильное питание, полноценный сон, умеренные физические нагрузки и профилактические обследования — четыре ключевых направления, без которых устойчивый результат невозможен.

  1. Сон. Безуглов советует ложиться спать вовремя — именно ночные часы до полуночи наиболее важны для восстановления нервной системы и гормонального баланса.

  2. Питание. Важно соблюдать режим и избегать переедания, особенно вечером. Качественные белки, овощи, цельнозерновые продукты и минимизация сахара формируют основу рационального меню.

  3. Физическая активность. Главное условие — регулярность и удовольствие от процесса. Не нужно выбирать модные тренировки, если ближе плавание, йога или велосипед.

  4. Профилактика. Врач напоминает: полное медицинское обследование (чекап) стоит проходить каждые 3-4 года, чтобы выявить скрытые нарушения до появления симптомов.

Сравнение подходов: экстремальный vs сбалансированный

Критерий Экстремальный подход Сбалансированный подход
Цель Быстрый результат Долгосрочное здоровье
Питание Жёсткие диеты, исключения Гибкий рацион с балансом нутриентов
Активность Изнуряющие тренировки Умеренные, но регулярные нагрузки
Эмоциональный фон Выгорание, раздражительность Стабильность и удовольствие
Эффект Кратковременный Устойчивый, безопасный

Алкоголь: миф о "пользе бокала вина"

Безуглов развеял одно из самых живучих убеждений о том, что небольшие дозы алкоголя безопасны.

""Французский парадокс" связан не с вином, а с культурой питания и образом жизни", — отметил врач Эдуард Безуглов.

По словам специалиста, умеренность французов в еде, привычка больше двигаться и меньше перекусывать вредными продуктами — вот что действительно влияет на здоровье. Сам алкоголь остаётся токсином, который разрушает клетки печени, ускоряет старение и повышает риск онкологических заболеваний.

Советы шаг за шагом

  1. Наладьте режим сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные.

  2. Составьте простое меню. Ориентируйтесь на принципы "тарелки здоровья": половина — овощи, четверть — белки, четверть — сложные углеводы.

  3. Выберите активность по душе. Главное — регулярность. Даже быстрая ходьба или утренняя зарядка принесут ощутимую пользу.

  4. Откажитесь от алкоголя. Замените традиционный бокал на травяной чай, воду с лимоном или безалкогольные напитки.

  5. Запланируйте чекап. Современные клиники предлагают комплексные обследования за 1-2 дня — это удобно и эффективно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать хроническую усталость.
Последствие: Перерастание в бессонницу, апатию, депрессию.
Альтернатива: Отслеживайте режим отдыха, включайте активные паузы и ранний отбой.

Ошибка: Полагаться на алкоголь для снятия стресса.
Последствие: Зависимость, ухудшение сна и настроения.
Альтернатива: Используйте дыхательные практики, прогулки, медитацию.

Ошибка: Пропускать профилактические осмотры.
Последствие: Болезни выявляются поздно, лечение сложнее.
Альтернатива: Делайте чекапы раз в 3-4 года, даже если чувствуете себя отлично.

А что если нет времени на спорт?

Здоровье не требует часов в тренажёрке. Достаточно 30-40 минут умеренной активности в день. Это может быть:
• прогулка до работы;
• разминка между задачами;
• велосипедные поездки по выходным.

Современные фитнес-браслеты помогут отслеживать нагрузку и напоминать о движении. Главное — не делать из спорта обязанность, а превратить его в привычку.

Плюсы и минусы здорового образа жизни

Плюсы Минусы
Повышение энергии и выносливости Требует самодисциплины
Снижение риска болезней Эффект проявляется не сразу
Улучшение сна и концентрации Может вызывать временный дискомфорт при адаптации
Укрепление иммунитета Необходим контроль за питанием
Эмоциональная стабильность Иногда трудно совмещать с плотным графиком

FAQ

Как часто нужно проходить чекап?
Оптимально — раз в три-четыре года. При хронических заболеваниях — ежегодно.

Какой спорт выбрать?
Любой, который приносит радость. Эндорфины важнее калорий — будь то плавание, йога или настольный теннис.

Что делать, если сложно отказаться от алкоголя?
Начните с сокращения количества и частоты. Найдите ритуалы без спиртного: вечерний чай, прогулка, кино.

Мифы и правда

Миф: Алкоголь в малых дозах полезен.
Правда: Нет безопасного количества спиртного — он вреден даже в микродозах.

Миф: Спорт можно заменить активной работой.
Правда: Физическая нагрузка должна быть осознанной, с контролем дыхания и сердечного ритма.

Миф: Если чувствуешь себя хорошо, анализы не нужны.
Правда: Многие болезни протекают бессимптомно на ранних стадиях.

Сон и психология

Регулярный сон не менее 7-8 часов в сутки — лучший способ профилактики стресса и сердечно-сосудистых заболеваний. Недосып разрушает когнитивные функции и усиливает тягу к сладкому и алкоголю. Безуглов подчёркивает, что режим сна должен быть не менее приоритетным, чем тренировки или диета.

3 интересных факта

  1. Исследования Гарвардской школы общественного здоровья показывают: отказ от алкоголя снижает риск инсульта на 40%.

  2. Люди, которые ложатся спать до 23:00, имеют на 25% меньше жалоб на хроническую усталость.

  3. Средняя продолжительность жизни тех, кто регулярно проходит чекапы, выше на 6-8 лет.

Исторический контекст

Идея системного подхода к здоровью возникла ещё в античности: Гиппократ писал, что "естественные силы тела — главные целители болезней". В XX веке концепция профилактической медицины закрепилась на государственном уровне: появились чекап-программы, нормы сна и физической активности. Сегодня она возвращается как ответ на стресс и переутомление современного мира.

