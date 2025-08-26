Как лениться с пользой: простые правила здорового отдыха
Лень может быть не врагом, а союзником организма. Как объяснила психолог Ольга Уманова в беседе с "Газетой.ru", это естественный механизм экономии энергии. Но важно отличать здоровое бездействие от опасного.
Правила "полезной лени"
По словам специалиста, отдых должен быть встроен в рабочий день:
"15 минут отдыха на каждые 90 минут работы. Отдыхайте без гаджетов: игры или соцсети не отдых. Мозг воспринимает их как работу. Выбирайте медитацию, прогулки или просто лежание с закрытыми глазами".
Когда лень становится проблемой
Уманова подчеркнула: значение имеет продолжительность и осознанность состояния.
Тактическая лень помогает восстановить силы.
Хроническое бездействие может указывать на болезни или психические расстройства.
"Лениться тактически можно, жить лениво нельзя!" — сказала психолог.
Среди тревожных признаков:
- длительное нежелание что-либо делать (неделя и больше),
- чувство вины и тревоги из-за безделья,
- потеря интереса ко всему,
- отказ от базовых потребностей (гигиена, еда, уборка),
- отсутствие удовлетворения после отдыха.
Это может сигнализировать о дефиците витаминов, анемии, депрессии или гормональном сбое.
