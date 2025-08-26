Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:29

Как лениться с пользой: простые правила здорового отдыха

Психолог объяснила, чем полезна кратковременная лень и когда она опасна

Лень может быть не врагом, а союзником организма. Как объяснила психолог Ольга Уманова в беседе с "Газетой.ru", это естественный механизм экономии энергии. Но важно отличать здоровое бездействие от опасного.

Правила "полезной лени"
По словам специалиста, отдых должен быть встроен в рабочий день:

"15 минут отдыха на каждые 90 минут работы. Отдыхайте без гаджетов: игры или соцсети не отдых. Мозг воспринимает их как работу. Выбирайте медитацию, прогулки или просто лежание с закрытыми глазами".

Когда лень становится проблемой
Уманова подчеркнула: значение имеет продолжительность и осознанность состояния.

Тактическая лень помогает восстановить силы.
Хроническое бездействие может указывать на болезни или психические расстройства.

"Лениться тактически можно, жить лениво нельзя!" — сказала психолог.

Среди тревожных признаков:

  • длительное нежелание что-либо делать (неделя и больше),
  • чувство вины и тревоги из-за безделья,
  • потеря интереса ко всему,
  • отказ от базовых потребностей (гигиена, еда, уборка),
  • отсутствие удовлетворения после отдыха.

Это может сигнализировать о дефиците витаминов, анемии, депрессии или гормональном сбое.

