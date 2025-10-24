Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка с гантелями
Тренировка с гантелями
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 1:50

Эти упражнения спасают суставы, когда таблетки уже бессильны

Упражнения для укрепления коленей — рекомендации ортопедов

Здоровые колени — залог активной жизни, ведь они участвуют почти в каждом движении: ходьбе, беге, приседаниях, подъёмах по лестнице. С возрастом или при чрезмерных нагрузках этот сустав становится уязвимым, особенно если мышцы вокруг него ослаблены. Чтобы избежать боли, артроза и ограничений подвижности, важно регулярно выполнять упражнения, укрепляющие мышцы и улучшающие эластичность связок.

Почему мышцы важнее суставов

Коленный сустав работает как шарнир, но его стабильность зависит от силы и координации четырёхглавой мышцы бедра, бицепса бедра, аддукторов, ягодичных и икроножных мышц. Если какая-то из них не справляется, нагрузка распределяется неправильно, сустав быстро изнашивается. Поэтому профилактика травм начинается не с ограничений, а с систематических тренировок, направленных на равномерное развитие всех мышечных групп.

Советы шаг за шагом

Перед любой тренировкой нужно разогреть тело. Достаточно пройтись 5-10 минут и сделать лёгкую суставную разминку. Это улучшит приток крови и снизит риск травм. Затем переходите к силовым упражнениям.

1. Приседания

Базовое упражнение, укрепляющее квадрицепс и ягодицы. Стопы разверните наружу на 15-20°, спину держите прямо. Приседайте до параллели с полом, колени не должны выходить за линию носков. Делайте три подхода по 20 повторов.

Для продвинутых подойдёт сплит-присед: одна нога на опоре, вторая выполняет движение. Вариант с резиновым эспандером добавляет сопротивление и развивает баланс.

2. Статичный присед у стены

Сядьте спиной к стене, создавая угол в колене 90°. Задержитесь в положении от 10 до 30 секунд. Повторите 10 подходов, постепенно увеличивая время. Это статическое упражнение укрепляет квадрицепсы и стабилизирует сустав.

3. Подъём голени с сопротивлением

Прикрепите эспандер к лодыжке и плавно поднимайте голень до прямого угла, возвращая ногу в исходное положение. Делайте по три подхода на каждую ногу. Упражнение активирует заднюю поверхность бедра и способствует укреплению связок.

4. Подъём на носочки

Прокачивает икроножные мышцы и улучшает кровоток в нижних конечностях. Поднимайтесь на носки и опускайтесь медленно, выполняя по 30-50 повторов. Чтобы усложнить, встаньте на блин от штанги или ступеньку — так мышцы получат дополнительное растяжение.

5. Зашагивания на возвышенность

Используйте степ или устойчивый стул. Поднимайтесь, контролируя положение колена над стопой. Выполняйте по три подхода на каждую ногу, регулируя количество повторов в зависимости от высоты платформы.

6. Выпады

Один из самых эффективных способов укрепить ноги и улучшить координацию. Делайте по 20 выпадов на каждую ногу. Для большей устойчивости используйте вариант "выпад назад", при котором колено опорной ноги сгибается под прямым углом.

7. Разведение ног лёжа

Лягте на спину и разведите ноги в стороны, напрягая мышцы внутренней поверхности бедра. Возвращайтесь в исходное положение медленно, чтобы проработать аддукторы. Три подхода по 20 повторов дадут ощутимый эффект уже через несколько недель.

Упражнения на растяжку

После силовой части важно восстановить эластичность мышц. Жёсткие бедра и ограниченная подвижность тазобедренных суставов часто становятся причиной боли в коленях. Растяжку выполняйте плавно, удерживая каждую позу не менее минуты.

1. Растяжка напрягателя широкой фасции бедра

Скрестите ноги, наклонитесь вбок или вперёд, чтобы почувствовать натяжение внешней стороны бедра. Повторите в обе стороны. Это упражнение особенно полезно при дискомфорте снаружи колена.

2. Растяжка икроножных мышц

Поставьте одну ногу впереди, вторую — сзади. Пятка задней ноги должна оставаться прижатой к полу. Чем дальше шаг, тем сильнее растяжение. Упражнение предотвращает спазмы и улучшает подвижность голеностопа.

3. Растяжка бицепса бедра

Сидя или стоя, наклонитесь вперёд с прямой спиной, стараясь не сгибать колени. Это помогает снизить напряжение в задней части бедра и уменьшает нагрузку на коленные суставы.

4. Растяжка аддукторов

Разведите ноги максимально широко и тянитесь вперёд, пытаясь коснуться пола животом. Главное — не пружинить, а удерживать позу. Упражнение улучшает гибкость и снимает внутреннее напряжение в бедрах.

5. Растяжка квадрицепса

Стоя на одной ноге, возьмитесь за лодыжку второй ноги и подтяните её к ягодице. Чтобы увеличить эффект, напрягайте мышцы ягодиц. Это одно из лучших упражнений для балансировки передней и задней поверхности бедра.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнение приседаний с округлённой спиной.

  • Последствие: перегрузка поясницы и повышенное давление на колени.

  • Альтернатива: держите корпус прямо, плечи расправлены, взгляд направлен вперёд.

  • Ошибка: резкие движения во время растяжки.

  • Последствие: микротравмы связок и мышц.

  • Альтернатива: выполняйте растяжку плавно, постепенно увеличивая амплитуду.

  • Ошибка: чрезмерная нагрузка без отдыха.

  • Последствие: воспаление суставов и перетренированность.

  • Альтернатива: занимайтесь через день, давая мышцам время восстановиться.

А что если боли уже появились?

Если колени начали болеть, стоит временно отказаться от прыжков, бега по асфальту и упражнений с весом. Используйте холодные компрессы, уменьшите нагрузку и добавьте плавание или йогу. Также полезно носить эластичный наколенник, чтобы стабилизировать сустав. Если боль не проходит, нужно обратиться к врачу — возможно, причина кроется в воспалении связок или мениска.

FAQ

Как часто делать упражнения для коленей?
Оптимально — 3-4 раза в неделю. При хронических болях лучше снизить частоту до двух раз, но не прекращать совсем.

Что лучше — приседания или выпады?
Оба упражнения полезны, но приседания больше нагружают квадрицепсы, а выпады — ягодицы и стабилизирующие мышцы. Для сбалансированного результата сочетайте оба варианта.

Можно ли использовать утяжелители?
Да, если нет болевых ощущений. Вес должен быть минимальным, чтобы не перегружать сустав. Подойдут лёгкие гантели или фитнес-резинки.

Мифы и правда

  • Миф: приседания вредят коленям.

  • Правда: при правильной технике приседания укрепляют сустав и уменьшают риск травм.

  • Миф: хруст в коленях — признак болезни.

  • Правда: лёгкий хруст без боли — нормальное явление, связанное с движением воздуха в суставной жидкости.

  • Миф: пожилым людям нельзя выполнять силовые упражнения.

  • Правда: наоборот, умеренные тренировки помогают сохранить подвижность и плотность костей.

Интересные факты

  1. Коленный сустав — самый крупный в теле человека, выдерживает нагрузку до семи раз больше массы тела.

  2. При ходьбе по лестнице давление на колени увеличивается почти в три раза.

  3. Исследования показывают, что регулярные приседания снижают риск артрита на 40%.

Регулярно выполняя эти упражнения, можно укрепить мышцы, сохранить гибкость и надолго продлить молодость суставов. Главное — заниматься осознанно, не спешить и слушать своё тело.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Филлип Соломон объяснил, почему тренировки на мобильность важны после 40 лет вчера в 20:27
Забудь про боль в спине: тренер показал, как оживить суставы без спорта и зала

Как сохранить лёгкость движений и гибкость после 40 лет? Фитнес-тренер объясняет, какие упражнения на мобильность помогут снова двигаться свободно и без боли.

Читать полностью » Планка для начинающих: советы по увеличению времени удержания позы вчера в 19:50
Планка: 5 минут в день, которые могут изменить твоё тело навсегда

Включение "планок" в ежедневную рутину поможет укрепить основные мышцы и избежать травм. Узнаем, как всего за 5 минут в день можно улучшить свои результаты.

Читать полностью » Ментальные ошибки мешают бегунам прогрессировать — мнение Мэтта Фрезьера вчера в 19:10
Сам себе соперник: как мысли мешают стать сильнее на дистанции

Четыре распространённые ментальные ошибки мешают бегунам расти и прогрессировать. Узнайте, как их избежать и сделать тренировки действительно эффективными.

Читать полностью » Офисная гимнастика от Нейлы Рей помогает предотвратить боли в спине и повысить тонус вчера в 18:50
Ваш стул знает, как снять стресс: секрет мини-тренировки, о которой молчат фитнес-клубы

Долгое сидение за компьютером снижает энергию и вызывает боли. Узнайте, как короткая офисная гимнастика поможет восстановить силы и повысить продуктивность.

Читать полностью » Минималистичные кроссовки: ошибки, последствия и безопасный план адаптации вчера в 18:10
Эти кроссовки будто ничего не весят — но именно в них чаще всего получают травмы

Многие мечтают перейти на минималистичные кроссовки после прочтения «Рожденный бегать». Узнайте, как сделать это безопасно и избежать травм.

Читать полностью » Луис Дамен: постепенность и восстановление — главные принципы успешного старта в беге вчера в 17:50
Чем опасна спешка на старте беговой карьеры: ловушки, в которые попадаются все

Даже опытные спортсмены совершают ошибки, мешающие прогрессу в беге. Узнайте, какие пять промахов чаще всего совершают новички и как их избежать.

Читать полностью » Силовые тренировки повышают выносливость бегунов и снижают риск травм — данные спортивной медицины вчера в 17:10
Обычная планка спасает от травм чаще, чем дорогие кроссовки

Чтобы бег стал легче и безопаснее, нужно развивать не только ноги, но и всё тело. Узнайте, какие упражнения помогут укрепить мышцы и улучшить технику.

Читать полностью » Эффективная подготовка к марафону: рекомендации и ресурсы от Рената Шагабутдинова вчера в 16:50
Ошибка, из-за которой новички сгорают на середине дистанции: как её избежать

Готовитесь к первому марафону и не знаете, с чего начать? Узнайте, какие книги и онлайн-ресурсы помогут составить эффективный план подготовки и избежать ошибок.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Стив Кэтлин: Vauxhall вернёт бренд на пьедестал с моделью Frontera
Спорт и фитнес
Учёные: короткие функциональные тренировки ускоряют обмен веществ и укрепляют мышцы
Авто и мото
Полировка лобового стекла оксидом церия снижает риск мутности и улучшает обзор
Красота и здоровье
Юлия Романенко: гараж и рыбалка помогают мужчинам справляться со стрессом
Дом
Дизайнеры назвали главные ошибки, из-за которых интерьер теряет уют и стиль
Садоводство
Ландшафтный дизайнер Тереза Уоткинс: контейнеры позволяют выращивать цветы без сорняков и вредителей
Наука
Ученые из Сан-Паулу представили метод диагностики депрессии с помощью слюны
Садоводство
Защита ягод от птиц требует сеток, блестящих лент и шумовых отпугивателей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet