Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шашлык из ягнёнка с настоем смородинового листа
Шашлык из ягнёнка с настоем смородинового листа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:45

Секрет стройности раскрыт: готовим шашлык без вреда для фигуры - совет врача

Шашлык для здоровья: врач назвала идеальный вид мяса и гарнир

Эндокринолог Татьяна Кокорина поделилась рекомендациями по приготовлению шашлыка, который будет не только вкусным, но и полезным для здоровья. Врач подчеркивает важность правильного выбора мяса и сопутствующих продуктов для минимизации негативного воздействия на пищеварение и общее состояние организма.

По словам специалиста, жареная жирная пища, особенно в жаркую погоду, создает дополнительную нагрузку на организм, поскольку пищеварение замедляется. Это может приводить к дискомфорту, тяжести в животе и другим неприятным последствиям.

Вместо жирных сортов мяса, таких как свинина, врач советует использовать индейку. Индейка является отличным источником качественного белка и содержит минимальное количество жира, что делает ее идеальным выбором для приготовления шашлыка.

Состав индейки: польза для здоровья

Филе индейки содержит около 30 граммов белка и всего 2-3 грамма жира на 100 граммов продукта, что делает его отличным вариантом для людей, следящих за своим весом или нуждающихся в диетическом питании. Мясо индейки также богато витаминами группы B, железом, цинком и селеном, что делает его полезным для спортсменов, худеющих, а также для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом.

В отличие от жирной свинины и говядины, индейка содержит преимущественно ненасыщенные жиры, которые полезны для сердца и сосудов. Это еще одно преимущество выбора индейки для приготовления шашлыка.

Красное мясо индейки, в частности, бедро, по содержанию белка сравнимо с телятиной, обеспечивая высокое содержание протеина (около 28 граммов на 100 граммов) и умеренное количество жира (7-8 граммов). Это делает его подходящей заменой для любителей более насыщенного вкуса.

Свежие овощи: обязательный компонент рациона

Кокорина также рекомендует дополнять шашлык свежими овощами. Употребление не менее 400 граммов свежих овощей в сочетании с шашлыком способствует улучшению пищеварения, обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами, а также снижает нагрузку на поджелудочную железу и сосуды.

Овощи помогают сбалансировать рацион и снизить потребление калорий, что важно для поддержания здорового веса и профилактики различных заболеваний.

Важно избегать употребления высококалорийных соусов и хлебобулочных изделий, чтобы снизить нагрузку на поджелудочную железу и сосуды. Это позволит сделать шашлык более полезным и сбалансированным блюдом.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит приготовить вкусный и здоровый шашлык, который не только порадует вкусовые рецепторы, но и принесет пользу организму.

Интересные факты о шашлыке:

Шашлык — это блюдо, которое имеет древние корни и популярно во многих культурах мира.
Самый древний рецепт шашлыка был найден в Египте.
Традиционно шашлык готовится на открытом огне.
Существуют различные способы маринования мяса для шашлыка.

Выбор правильного мяса, добавление свежих овощей и ограничение употребления соусов и хлебобулочных изделий — вот основные принципы приготовления здорового шашлыка. Соблюдая эти простые рекомендации, можно наслаждаться этим вкусным блюдом без вреда для здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач предупредила о риске панкреатита при употреблении алкоголя и фастфуда сегодня в 6:19

Что еда из супермаркета делает с поджелудочной железой

Врач назвала продукты, которые перегружают поджелудочную железу, вызывают воспаление и могут привести к панкреатиту и другим серьёзным заболеваниям.

Читать полностью » Суточная норма яиц: кому можно есть больше, а кому стоит ограничить потребление сегодня в 6:14

Шокирующие факты об яйцах: вот сколько вы можете съедать их каждый день, чтобы чувствовать себя прекрасно

Детский эндокринолог Дарья Хайкина рассказала о суточной норме употребления яиц. Кому можно есть больше, а кому стоит ограничить себя в потреблении? Узнайте все подробности прямо сейчас!

Читать полностью » Кардиолог Омельяненко рассказала, когда побочные эффекты статинов не требуют отмены препарата сегодня в 5:16

Побочные эффекты статинов часто исчезают без отмены лечения

Кардиолог рассказала, что серьёзные побочные эффекты от статинов встречаются крайне редко и часто не требуют отмены препарата, а лишь наблюдения.

Читать полностью » Врач назвал оптимальный рюкзак для равномерной нагрузки на позвоночник ребёнка сегодня в 4:41

Рюкзак, который тянет в сторону сутулости

Врач рассказал, какой рюкзак выбрать школьнику, чтобы избежать проблем с позвоночником, и какие ошибки в его ношении чаще всего допускают родители.

Читать полностью » Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск болезней сердца на 45% сегодня в 3:38

Чем меньше сидишь, тем меньше рискуешь сердцем

Врач рассказала, как 8 тысяч шагов в день могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний почти вдвое и почему важно не перегружать организм.

Читать полностью » Врач рассказала, почему при подозрении на эрозию шейки матки нужна диагностика сегодня в 2:35

Под видом эрозии может скрываться опасная патология

Врач рассказала, почему прижигание "эрозии" шейки матки без точного диагноза может привести к рубцам, осложнить роды и снизить шансы на беременность.

Читать полностью » Врач Ассал предупредил об опасности убийства тараканов тапком сегодня в 1:31

Тапок против таракана может обернуться заражением всего дома

Врач рассказал, почему нельзя убивать тараканов тапочками и как такой способ может способствовать их размножению и распространению опасных патогенов.

Читать полностью » Врач Сысоева назвала симптомы анаплазмоза, похожие на ОРВИ сегодня в 0:27

Клещи пошли в наступление: инфекция маскируется под простуду

В Подмосковье растёт число случаев анаплазмоза. Врач рассказала, как распознать первые симптомы и что сделать, чтобы снизить риск укуса клеща.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как чайные пакетики улучшают газон: секреты подкормки и защиты от вредителей
Туризм

Как я летал по акции лоукостера в два раза дешевле: что ожидать от лоукостера
Спорт и фитнес

Невеста Роналду Джорджина Родригес объявила о предстоящей свадьбе
Авто и мото

АЗС в России обязаны установить зарядные станции для электромобилей: что изменится с марта 2026 года
Садоводство

В Рязанской области воду с дачных участков разрешено отводить только в согласованные кюветы
Питомцы

Список ядовитых животных России: млекопитающие, змеи, пауки, рыбы
Красота и здоровье

Врач Садулаева: после дождя возрастает риск инфекций и травм глаз
Дом

Средства против жёсткой воды: что реально работает
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru