Один напиток заменит аптечные препараты, другой испортит сон: что выбрать утром

Многие из нас начинают утро с чашки горячего напитка — чая, кофе, какао или цикория. Одни заряжают бодростью, другие помогают расслабиться или улучшают пищеварение. Но какой из этих напитков действительно полезнее? Чтобы разобраться в их свойствах, нужно рассмотреть плюсы и минусы каждого.

Чай

Чай остаётся самым массовым напитком на планете. Его ценят не только за вкус и разнообразие сортов, но и за богатый набор полезных веществ. В листьях Camellia sinensis содержатся полифенолы, способные снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже некоторых видов рака. Чай поддерживает здоровье костей и может уменьшать симптомы депрессии.

Средняя чашка чая содержит от 20 до 60 мг кофеина. Это меньше, чем в кофе, но достаточно, чтобы напиток повышал внимание и работоспособность. Многие отмечают, что чай помогает тренироваться эффективнее.

Однако бодрящий эффект имеет и обратную сторону. Избыточное количество кофеина способно спровоцировать тревожность, бессонницу и скачки давления. Вдобавок танины, присутствующие в чае, мешают усвоению железа. Поэтому оптимально ограничиться 5-6 чашками в день и пить чай между приёмами пищи.

Кофе

Кофе — напиток противоречивый. С одной стороны, в нём много кофеина. С другой — богатый набор полезных соединений: хлорогеновые кислоты, тригонеллин, витамины группы B, магний. Всё это положительно влияет на сердце, печень и нервную систему. Чашка кофе перед тренировкой повышает выносливость и улучшает настроение.

Главный минус кофе — высокое содержание кофеина: в зависимости от крепости напитка в порции может быть от 110 до 250 мг. Если учитывать суточную норму в 400 мг, превышать её опасно. К тому же многие предпочитают латте или капучино с сахаром и сиропами, что делает напиток калорийным десертом.

Пить кофе лучше утром или до обеда. Так его бодрящий эффект не нарушит сон, а польза для сердца будет выше. Оптимальное количество — 2-3 чашки в день.

Какао

Какао готовят из порошка, богатого антиоксидантами и флавоноидами. Эти вещества улучшают питание клеток мозга, способствуют концентрации и памяти. В составе напитка есть магний, калий и железо, а также триптофан, из которого организм вырабатывает серотонин — "гормон счастья".

Какао содержит немного кофеина и теобромин, действующий мягче. Он придаёт лёгкий тонус, не вызывая перевозбуждения. Но напиток может спровоцировать аллергию или мигрени, а для домашних животных он смертельно опасен.

Рекомендуемая норма — 2-4 чашки в день. Важно учитывать состав: лучше выбрать натуральный порошок без сахара и ароматизаторов. Если добавлять много молока и подсластителей, польза снижается.

Цикорий

Цикорий считается отличным заменителем кофе. Его главный активный компонент — инулин, пребиотик, поддерживающий микрофлору кишечника, обмен веществ и уровень сахара в крови. Напиток богат калием, магнием, цинком, витаминами A и C, фолиевой кислотой. Он укрепляет иммунитет и помогает усваивать питательные вещества.

Есть и минусы: цикорий стимулирует выделение желчи и может быть опасен при желчекаменной болезни. Он расширяет сосуды, что нежелательно при варикозе. Кроме того, напиток способен вызывать аллергию и повышать аппетит.

Оптимальная доза — до 60 г сухого продукта в день, что соответствует примерно трём столовым ложкам порошка.

Сравнение напитков