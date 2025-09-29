Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тёплый травяной чай с ромашкой и мятой
Тёплый травяной чай с ромашкой и мятой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:23

Один напиток заменит аптечные препараты, другой испортит сон: что выбрать утром

Медики: цикорий полезен для кишечника благодаря инулину, но противопоказан при варикозе

Многие из нас начинают утро с чашки горячего напитка — чая, кофе, какао или цикория. Одни заряжают бодростью, другие помогают расслабиться или улучшают пищеварение. Но какой из этих напитков действительно полезнее? Чтобы разобраться в их свойствах, нужно рассмотреть плюсы и минусы каждого.

Чай

Чай остаётся самым массовым напитком на планете. Его ценят не только за вкус и разнообразие сортов, но и за богатый набор полезных веществ. В листьях Camellia sinensis содержатся полифенолы, способные снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже некоторых видов рака. Чай поддерживает здоровье костей и может уменьшать симптомы депрессии.

Средняя чашка чая содержит от 20 до 60 мг кофеина. Это меньше, чем в кофе, но достаточно, чтобы напиток повышал внимание и работоспособность. Многие отмечают, что чай помогает тренироваться эффективнее.

Однако бодрящий эффект имеет и обратную сторону. Избыточное количество кофеина способно спровоцировать тревожность, бессонницу и скачки давления. Вдобавок танины, присутствующие в чае, мешают усвоению железа. Поэтому оптимально ограничиться 5-6 чашками в день и пить чай между приёмами пищи.

Кофе

Кофе — напиток противоречивый. С одной стороны, в нём много кофеина. С другой — богатый набор полезных соединений: хлорогеновые кислоты, тригонеллин, витамины группы B, магний. Всё это положительно влияет на сердце, печень и нервную систему. Чашка кофе перед тренировкой повышает выносливость и улучшает настроение.

Главный минус кофе — высокое содержание кофеина: в зависимости от крепости напитка в порции может быть от 110 до 250 мг. Если учитывать суточную норму в 400 мг, превышать её опасно. К тому же многие предпочитают латте или капучино с сахаром и сиропами, что делает напиток калорийным десертом.

Пить кофе лучше утром или до обеда. Так его бодрящий эффект не нарушит сон, а польза для сердца будет выше. Оптимальное количество — 2-3 чашки в день.

Какао

Какао готовят из порошка, богатого антиоксидантами и флавоноидами. Эти вещества улучшают питание клеток мозга, способствуют концентрации и памяти. В составе напитка есть магний, калий и железо, а также триптофан, из которого организм вырабатывает серотонин — "гормон счастья".

Какао содержит немного кофеина и теобромин, действующий мягче. Он придаёт лёгкий тонус, не вызывая перевозбуждения. Но напиток может спровоцировать аллергию или мигрени, а для домашних животных он смертельно опасен.

Рекомендуемая норма — 2-4 чашки в день. Важно учитывать состав: лучше выбрать натуральный порошок без сахара и ароматизаторов. Если добавлять много молока и подсластителей, польза снижается.

Цикорий

Цикорий считается отличным заменителем кофе. Его главный активный компонент — инулин, пребиотик, поддерживающий микрофлору кишечника, обмен веществ и уровень сахара в крови. Напиток богат калием, магнием, цинком, витаминами A и C, фолиевой кислотой. Он укрепляет иммунитет и помогает усваивать питательные вещества.

Есть и минусы: цикорий стимулирует выделение желчи и может быть опасен при желчекаменной болезни. Он расширяет сосуды, что нежелательно при варикозе. Кроме того, напиток способен вызывать аллергию и повышать аппетит.

Оптимальная доза — до 60 г сухого продукта в день, что соответствует примерно трём столовым ложкам порошка.

Сравнение напитков

Напиток Польза Минусы Рекомендуемая норма
Чай Антиоксиданты, профилактика болезней, лёгкий тонус Мешает усвоению железа, возможна бессонница 5-6 чашек
Кофе Поддержка сердца, мозга, выносливости Высокий кофеин, калорийные добавки 2-3 чашки
Какао Улучшает память, настроение, содержит минералы Аллергия, мигрени, опасно для животных 2-4 чашки
Цикорий Поддержка кишечника, иммунитета Противопоказания при болезнях ЖКТ и варикозе До 60 г

Советы шаг за шагом

  1. Утро начните с кофе или чая, если нужно взбодриться.

  2. Для вечернего отдыха лучше выбрать какао или цикорий.

  3. Чай пейте между приёмами пищи — так железо усвоится лучше.

  4. Кофе употребляйте без лишнего сахара и сливок, чтобы снизить калорийность.

  5. Какао готовьте на воде или нежирном молоке.

  6. Цикорий пробуйте без добавок, чтобы почувствовать его естественный вкус.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить кофе поздно вечером.
    Последствие: бессонница.
    Альтернатива: цикорий или тёплое какао.

  • Ошибка: заваривать слишком крепкий чай.
    Последствие: головокружение, тревожность.
    Альтернатива: лёгкий зелёный чай или травяной настой.

  • Ошибка: добавлять много сахара в напитки.
    Последствие: лишние калории, нагрузка на поджелудочную железу.
    Альтернатива: натуральные подсластители или пить без добавок.

А что если…

Что будет, если полностью заменить кофе цикорием? Вы снизите риск бессонницы и перегрузки нервной системы, но лишитесь привычного вкуса и яркого тонизирующего эффекта. Какао в этом случае станет мягким компромиссом: оно улучшает настроение, но не вызывает перенапряжения.

Плюсы и минусы напитков

Напиток Плюсы Минусы
Чай Доступность, разнообразие сортов, умеренное тонизирование Снижает усвоение железа
Кофе Повышает выносливость и концентрацию Перегрузка нервной системы при избытке
Какао Поднимает настроение, укрепляет мозг Аллергии, мигрени
Цикорий Полезен для ЖКТ, не содержит кофеина Противопоказан при ряде болезней

FAQ

Как выбрать полезный чай?
Лучше брать крупнолистовой без ароматизаторов, заваривать свежей водой и не держать дольше 5 минут.

Сколько стоит качественный цикорий?
Цена колеблется от 150 до 400 рублей за упаковку, в зависимости от марки и состава.

Что лучше пить перед тренировкой?
Кофе — для выносливости, зелёный чай — для лёгкого тонизирования без перегрузки.

Мифы и правда

  • Миф: кофе вредит сердцу.
    Правда: в умеренных дозах он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Миф: цикорий полностью безопасен.
    Правда: он противопоказан при желчекаменной болезни и варикозе.

  • Миф: какао подходит детям без ограничений.
    Правда: напиток может вызвать аллергию, поэтому его стоит вводить постепенно.

3 интересных факта

  1. Белый чай содержит больше антиоксидантов, чем зелёный или чёрный.

  2. Теобромин из какао действует мягче кофеина, но сохраняет бодрость.

  3. Цикорий в XIX веке активно использовали как заменитель кофе в Европе.

Исторический контекст

  1. В Китае чай упоминается ещё в III веке до н. э.

  2. Кофе распространился в Европе в XVII веке и быстро стал атрибутом светских встреч.

  3. Какао пришло в Европу из Мексики в XVI веке как напиток знати.

  4. Цикорий активно выращивали во Франции во времена Наполеона как замену дорогому кофе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чёрный чай и улун могут улучшить обмен веществ, но менее эффективны для похудения, чем зелёный сегодня в 14:59

Зелёный, чёрный или улун: какой чай действительно поможет вам сбросить вес без срывов

Можно ли использовать чай для похудения и контроля веса? Узнайте, какой чай поможет вам достичь желаемых результатов.

Читать полностью » Психотерапевт раскрыла неприятные последствия популярной утренней привычки сегодня в 14:36

Каждое утро мы совершаем одну ошибку, и именно она ворует у нас здоровье: проверьте себя

Врач-психотерапевт Лариса Никитина предостерегла читателей NewsInfo от привычки проверять новости сразу после пробуждения

Читать полностью » Врач Юлия Смирнова напомнила о первых симптомах отравления грибами сегодня в 14:07

Грибная охота превращается в русскую рулетку: ошибка стоит жизни

"Тихая охота" на Кольском полуострове может быть опасной: как не спутать съедобные грибы с ядовитыми и что делать при первых признаках отравления?

Читать полностью » Правильное питание и сбалансированный образ жизни предотвращают развитие гипертонии и поддерживают нормальное давление сегодня в 13:59

Гипертония — скрытый враг, который не скажет "привет", но может испортить ваше здоровье

Гипертония может долго не давать о себе знать, но последствия могут быть серьёзными. Узнайте, как контролировать давление и избежать опасных осложнений.

Читать полностью » Диетолог назвала чеснок, куркуму и базилик природными помощниками против инфекций сегодня в 13:02

Не лекарства, а продукты: еда, которая работает как антибиотик

Осенью простуды становятся частыми спутниками. Какие продукты работают как природные антибиотики и реально ли с их помощью укрепить иммунитет?

Читать полностью » Полный отказ от хлеба может привести к стрессу — замените его на более полезные альтернативы сегодня в 12:59

Белый хлеб — это не приговор: как съесть его и не расплатиться за это лишними килограммами

Белый хлеб — не главный враг похудения. Узнайте, как замена на полезные аналоги может помочь снизить калорийность рациона и улучшить здоровье.

Читать полностью » В России предлагают включить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок сегодня в 12:19

Вирус, который убивает молодых женщин: вакцинация спасает, но доступ ограничен

В России обсуждают включение вакцинации от ВПЧ в национальный календарь. Почему это важно, сколько стоит прививка и как она снижает риск онкологии?

Читать полностью » Гигиена при приёме пищи в автомобиле требует регулярной уборки и контроля за остатками пищи сегодня в 11:59

Как не превратить свой автомобиль в ресторан с микробами: секреты безопасного перекуса в пути

Привычка есть в автомобиле может быть опасной для здоровья. Узнайте, почему температура в машине создаёт идеальные условия для бактерий и как избежать последствий.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Каосан Роуд в Бангкоке превратился из рисовой улицы XIX века в центр молодёжного туризма
Наука

Физики получили первые результаты моделирования экстремальных условий ранней Вселенной
Садоводство

Яблони и груши лучше развиваются на рыхлой почве с компостом и доломитовой мукой
Наука

В глубинах океана найдены золотые черви, которые научились обезвреживать ядовитые вещества
УрФО

В Челябинске установят новые системы видеонаблюдения на 80 объектах — мэрия
ПФО

В Башкортостане 62% жителей систематически занимаются спортом — Хабиров
СФО

Росстат: Турция стала самым популярным направлением для жителей ХМАО в 2024 году
Садоводство

В Европе тис традиционно высаживали на кладбищах как символ вечной памяти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet