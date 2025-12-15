Застолье можно пережить легко: простые замены, которые решают всё

Новогодний стол традиционно ассоциируется с изобилием, но именно оно чаще всего становится причиной тяжести и плохого самочувствия в праздничные дни. Между тем избежать перегрузки для организма возможно, если подойти к меню осознанно и отказаться от части привычных решений. Об этом рассказала врач-диетолог клиники академика Ройтберга Марьяна Джутова. Об этом сообщает издание "Известия".

По словам специалиста, ключевую роль играет не количество блюд, а их состав и последовательность подачи. Грамотно собранное меню позволяет сохранить праздничное настроение без ущерба для пищеварения и общего состояния.

Напитки как скрытая нагрузка

Особое внимание диетолог рекомендует уделить напиткам, которые часто недооценивают. Даже так называемые натуральные соки и лимонады могут содержать до 10-12 чайных ложек сахара на стакан, что провоцирует резкие скачки инсулина и раздражение слизистой желудка.

"Также полезны ферментированные напитки, такие как домашний несладкий квас или комбуча, поддерживающие микрофлору кишечника. Для горячих напитков подойдут травяные настои с мятой, шиповником и корицей, а стевия станет оптимальным натуральным подсластителем, не влияющим на уровень глюкозы", — отметила врач.

В качестве альтернативы сладким напиткам Джутова советует овощные и смешанные соки, например из моркови, огурца и имбиря, разбавленные минеральной водой.

Алкоголь и праздничные риски

Касаясь темы алкоголя, диетолог напомнила о традиционном росте отравлений в период новогодних каникул. Особую опасность, по ее словам, представляет суррогатный алкоголь, который невозможно отличить от качественного по вкусу и запаху.

Даже проверенные напитки следует употреблять умеренно. Джутова рекомендует ограничиваться одной-двумя порциями за вечер и обязательно чередовать алкоголь со стаканом воды, чтобы снизить нагрузку на организм.

Что поставить на новогодний стол

Для праздничного меню специалист советует выбирать легкие и полезные блюда. Среди удачных вариантов — запеченная рыба с овощами, фаршированные перцы с гречкой, салаты с авокадо и семенами, а также домашний паштет из чечевицы.

Классические рецепты можно адаптировать: заменить майонез натуральным йогуртом, колбасу — отварной курицей, а сахар — медом или финиками. Подача блюд поэтапно, от легких к более сытным, и контроль порций в пределах 300-400 граммов помогут избежать переедания.

Восстановление после праздников

После застолья организму требуется время на восстановление. Диетолог советует устраивать разгрузочные дни на кефире, твороге или овощах не раньше чем через один-два дня и полностью отказаться от идеи голодания.

По словам Джутовой, легкая физическая активность — прогулки или йога — улучшает самочувствие, тогда как интенсивные тренировки могут усугубить состояние. Возвращаться к обычному рациону следует постепенно, начиная с овощных супов или каш на воде, ограничивая жирные блюда, сладкую газировку и полуфабрикаты.