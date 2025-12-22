Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:18

Резко худеют — резко расплачиваются: чем опасна подготовка к праздникам через ограничения

Жёсткие диеты перед праздниками создают нагрузку на организм — врач Беляева

Подготовка к новогодним застольям часто сопровождается попытками срочно "очистить организм" или сесть на жесткую диету, однако такие меры не только не приносят пользы, но и могут создать дополнительную нагрузку на здоровье. О том, почему перед праздниками не нужны детоксы и радикальные ограничения в питании, в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Почему диеты перед праздниками не работают

По словам специалиста, отказ от привычного рациона в преддверии Нового года не дает ожидаемого эффекта. Напротив, резкие ограничения или попытки "есть впрок" могут нарушить нормальный ритм работы организма. Гораздо более рациональный подход — сохранить привычный режим питания и не допускать переедания.

"Можно немного скорректировать рацион, но главное — не переусердствовать. Не стоит заранее ограничивать себя или, наоборот, начинать есть "впрок”. Лучше просто придерживаться привычного режима, есть по часам и не переедать во время самого праздника. Если есть хронические заболевания или врач назначал диету, важно соблюдать рекомендации и в праздничные дни", — пояснила врач общей практики Мария Беляева.

Она подчеркнула, что организм лучше всего справляется с нагрузками, когда работает в знакомом режиме, без резких изменений.

Роль воды и привычного распорядка

Отдельное внимание Беляева уделила водному балансу. По ее словам, достаточное потребление жидкости важно не только перед праздничными застольями, но и в повседневной жизни. Вода поддерживает нормальный обмен веществ и пищеварение, однако и здесь важна мера.

Врач напомнила, что избыточное количество жидкости может стать дополнительной нагрузкой для организма. Поэтому ориентироваться стоит на индивидуальные потребности, учитывая возраст, вес и уровень физической активности, а не на универсальные советы из интернета.

Здоровье без крайностей

Мария Беляева отметила, что лучшая подготовка к праздникам — это отсутствие крайностей. Ни строгие диеты, ни модные детокс-программы не заменят сбалансированного питания и стабильного образа жизни. Сохранение привычных пищевых привычек позволяет легче перенести праздничные излишества и избежать резкого ухудшения самочувствия.

