Один лишний фрукт в тарелке может запустить болезни — какой именно

Фрукты давно стали символом правильного питания. Они ассоциируются с витаминами, лёгкостью и пользой для здоровья. Но гастроэнтерологи всё чаще напоминают: не каждый плод одинаково хорош для кишечника. Важны зрелость, состав и даже способ воздействия на микрофлору.

Саурабх Сетхи, гастроэнтеролог Гарвардского университета, более десяти лет изучает работу пищеварительной системы. На основе исследований и клинического опыта он составил собственный рейтинг фруктов и ягод. Самым неожиданным стало то, что в его "чёрный список" попали перезрелые бананы.

"Спелые бананы с коричневыми точками мало чем отличаются от шоколадного батончика", — отметил гастроэнтеролог Саурабх Сетхи.

Бананы: от пользы до риска

Многие привыкли считать бананы универсальным продуктом. Но зрелость плода играет ключевую роль. Чем дольше банан хранится и чем больше тёмных точек появляется на кожуре, тем меньше в нём клетчатки и тем выше концентрация быстрых сахаров. В итоге сладкий вкус остаётся, а полезная для кишечных бактерий среда исчезает. Это может вызвать резкий скачок уровня глюкозы в крови.

Совсем иначе ведут себя зелёные бананы. В них много резистентного крахмала — особого вида углеводов, который не усваивается в тонком кишечнике, а доходит до толстого, где работает как пребиотик. Такой процесс помогает поддерживать здоровый баланс микрофлоры и снижает риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сравнение фруктов по пользе для кишечника