Хлеб
Хлеб
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:08

Легче, чем заказать пиццу: хлеб с сухофруктами, который готовит себя сам, пока вы отдыхаете

Хлеб с сухофруктами содержит витамины, по данным диетологов

Представьте себе утро, когда запах свежего хлеба наполняет кухню, а на столе — ломтик, усеянный кусочками сухофруктов и черникой. Этот хлеб не просто выпечка, а настоящий кладезь витаминов, который можно приготовить без особых усилий. Я часто вспоминаю, как впервые попробовала такой рецепт от подруги-кондитера — с тех пор он стал любимым в нашей семье. Сегодня расскажу, как сделать этот полезный хлеб с сухофруктами, поделившись всеми нюансами, от ингредиентов до хранения.

Состав и ингредиенты

Основу рецепта составляет пшеничная мука высшего сорта — около двух стаканов, чтобы тесто получилось нежным. Добавляем половину чайной ложки сухих дрожжей для подъема, а сахар в количестве половины стакана плюс еще три четверти стакана для сладости. Бананы — два штуки, лучше спелые, чтобы мякоть была мягкой. Не забудьте о кожице засахаренных фруктов — около 10 граммов для аромата. Черника в объеме трети стакана придаст кислинку и полезные антиоксиданты. Измельченная смесь сухофруктов — 100 граммов, можно взять изюм, курагу или финики. Свежий апельсиновый сок — пять столовых ложек, яйца — два штуки, взбитые в миксере. Подсолнечное масло — примерно 0,65 стакана, кожура от двух мандаринов — 6 граммов, и холодная вода для сиропа по вкусу.

Этот набор ингредиентов делает хлеб не только вкусным, но и питательным. Белки здесь около 10%, жиры — 21%, углеводы — 69%, с калорийностью около 267 ккал на 100 граммов. Гликемический индекс низкий, что подходит для тех, кто следит за уровнем сахара. Фрукты добавляют клетчатку, витамины и минералы, делая выпечку полезной для пищеварения.

Полезные свойства

Черника — настоящий чемпион среди ингредиентов, она богата антиоксидантами, которые защищают от воспалений и поддерживают здоровье глаз. Бананы дают калий для сердца, а сухофрукты — железо и витамин C. Апельсиновая кожура добавляет эфирные масла, улучшающие настроение. Такой хлеб можно есть даже тем, кто на диете, но в меру — из-за сахара. Он подходит для завтрака, как замена десерту, и даже для бутербродов с шоколадным маслом или оливковым маслом.

Советы шаг за шагом

Чтобы приготовить хлеб, понадобится духовка, силиконовая форма, миксер или блендер для взбивания яиц, сито для муки и силиконовый инструмент для выравнивания. Общее время — около 3 часов 15 минут.

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму подсолнечным маслом.
  2. В большой кастрюле смешайте и просейте муку с дрожжами.
  3. Добавьте засахаренную кожуру, измельченный банан, чернику, сухофрукты и сахар.
  4. В отдельной кастрюле приготовьте смесь из апельсинового сока, взбитых яиц и оставшегося масла.
  5. Соедините сухую и мокрую смеси, размешайте до однородности.
  6. Залейте в форму, выровняйте поверхность.
  7. Выпекайте около часа, пока корочка не станет золотистой.
  8. Растворите сахар в четверти стакана холодной воды, полейте остывший хлеб и посыпьте тертой кожурой.
  9. Дайте постоять пару часов в хлебнице для пропитки.

Используйте качественные ингредиенты, как органическую чернику из магазина, чтобы вкус был ярче.

FAQ

Как выбрать качественные сухофрукты для рецепта?

Ищите без добавок сахара, например, в магазинах здорового питания — они сохранят пользу и вкус.

Сколько стоит приготовить такой хлеб?

Около 300-500 рублей, в зависимости от цены на фрукты, как чернику и бананы.

Что лучше: добавить больше сахара или использовать мед?

Мед добавит натуральную сладость, но сахар проще и дешевле — выбирайте по вкусу.

Исторический контекст

Хлеб с фруктами имеет корни в древних рецептах: в Средневековье европейцы добавляли сухофрукты в выпечку для сохранения на зиму. В России подобные "хлебцы" появились в 19 веке, когда кондитеры экспериментировали с ягодами. Сегодня это эволюционировало в здоровое питание, как в наших домашних кухнях, с акцентом на антиоксиданты.

А что если…

А что если заменить чернику на малину? Вкус станет кислее, но польза от антиоксидантов сохранится. А что если добавить орехи? Они добавят хруст и белок, как в граноле. А что если испечь в мультиварке? Время сократится, но форма будет другой. А что если сделать без сахара? Используйте стевию, но вкус изменится. А что если заморозить? Хлеб сохранится дольше, но сироп лучше добавить перед едой.

В заключение, этот хлеб с сухофруктами — отличный способ разнообразить меню. Интересный факт: черника в нем содержит больше антиоксидантов, чем в свежих ягодах после термической обработки. Второй факт: такой рецепт пришел из народных традиций, где фрукты использовали для сохранения витаминов зимой. Третий факт: хлеб можно адаптировать для веганов, заменив яйца на растительные аналоги.

