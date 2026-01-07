Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Own work by Петр Ермилин is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:12

Привычные полки в магазинах хотят изменить — россиян готовят к новому формату

В продуктовых магазинах планируют создать уголки здорового питания — ТАСС

В российских магазинах в ближайшие годы может измениться привычная организация торговых залов. Власти рассчитывают, что новые форматы выкладки продуктов помогут покупателям чаще делать выбор в пользу полезного рациона. С планом, утверждённым правительством РФ, ознакомилось агентство ТАСС.

Что подразумевают "уголки здорового питания"

Согласно документу, в розничных продуктовых магазинах планируется создать специальные уголки здорового питания. Предполагается, что они будут ориентированы на продвижение так называемых правильных продуктов и информирование покупателей о их составе. В таких зонах россияне смогут получить сведения о соотношении белков, жиров и углеводов, а также о содержании полезных веществ.

Авторы инициативы считают, что наглядная и структурированная подача информации упростит выбор продуктов и повысит интерес к более сбалансированному питанию. Ожидается, что подобный подход сделает полезные товары более заметными и доступными для покупателей.

Кто отвечает за реализацию программы

Ответственность за внедрение новой меры возложена сразу на несколько структур. В реализации программы будут участвовать Минпромторг, Минсельхоз, Роспотребнадзор, региональные власти и сами торговые сети. Все задействованные стороны должны будут регулярно отчитываться о проделанной работе перед правительством.

Сроки и контекст инициативы

Реализация программы по созданию уголков здорового питания запланирована на период с 2026 по 2030 годы. Она увязана с общей стратегией по улучшению структуры питания населения и снижению рисков, связанных с несбалансированным рационом.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне стали чаще включать в рацион фрукты, мясо и овощи. При этом уровень потребления соли и сахара по-прежнему остаётся высоким. Если год назад сбалансированным своё питание считали 34% опрошенных, то теперь этот показатель вырос до 42%, что власти рассматривают как позитивный, но недостаточный сдвиг.

