Масло, орехи и рыба: три жирных продукта, без которых организм сдаётся

Жиры долгое время считались врагом стройности и здоровья. Многие до сих пор думают, что чем меньше их в рационе, тем лучше. Однако современная нутрициология утверждает обратное: без жиров невозможна нормальная работа организма. Главное — понимать, какие именно жиры нужны и в каком количестве.

Что такое жиры и почему они важны

Жиры — это сложные органические соединения, состоящие из глицерина и жирных кислот. Они встречаются как в растительных, так и в животных продуктах: маслах, орехах, рыбе, молочных изделиях, яйцах, мясе и птице.

По калорийности жиры значительно превосходят белки и углеводы — 1 грамм содержит около 9 килокалорий. Но их польза не только в энергии. Эти вещества:

• формируют клеточные мембраны;

• регулируют уровень холестерина;

• влияют на свертываемость крови;

• поддерживают работу мозга и иммунной системы;

• предотвращают сухость кожи и улучшают состояние волос;

• способствуют усвоению витаминов A, D и E.

Оптимальная доля жиров в суточном рационе — около 30% от общей калорийности. Исключая их полностью, человек нарушает гормональный баланс и может набрать вес, ведь организм начнет компенсировать энергию быстрыми углеводами. Даже в диетическом питании оставляют источники полезных жиров — авокадо, орехи, рыбу и растительные масла.

Виды жиров: от нужных до вредных

Жиры делят по происхождению — на животные и растительные, а также по степени насыщенности — на насыщенные, ненасыщенные и трансжиры. Последняя классификация — самая удобная для понимания их влияния на организм.

Насыщенные жиры

Эти жиры твердые при комнатной температуре, так как содержат большое количество водорода. Их источники — сливочное масло, сало, жирное мясо, сыр и сливки.

При переизбытке насыщенные жиры повышают уровень плохого холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако полностью исключать их нельзя: они участвуют в выработке гормонов и защите клеток, способствуют усвоению железа, цинка и витаминов группы B.

Оптимальная норма — до 30 граммов в день для мужчин и до 20 граммов для женщин. Лучше получать их из качественных продуктов — фермерского масла, мяса без избыточного жира, творога.

Ненасыщенные жиры

Самая полезная категория. Эти жиры жидкие и легко усваиваются. Они поддерживают здоровье сердца, сосудов, кожи и нервной системы. Ненасыщенные жиры делятся на два подвида — мононенасыщенные и полиненасыщенные.

Мононенасыщенные жиры

Главный представитель — кислоты группы омега-9. Они снижают уровень плохого холестерина, повышают хороший, стабилизируют уровень сахара и улучшают обмен веществ.

Источники: оливковое масло, орехи (миндаль, фундук), авокадо, кунжут, арахис, семечки.

Норма — 10-20% от дневной калорийности.

Полиненасыщенные жиры

К этой группе относятся кислоты омега-3 и омега-6. Организм не способен синтезировать их самостоятельно, поэтому важно получать их с пищей.

• Омега-3 содержатся в жирной рыбе (лосось, скумбрия, сардины), льняном и рыжем масле, чиа, грецких орехах. Они укрепляют сосуды, улучшают мозговую деятельность и снижают воспаление.

• Омега-6 есть в подсолнечном, кукурузном, соевом и тыквенном масле, а также в семенах. Эти жиры поддерживают гормональный баланс и здоровье кожи.

Для мужчин суточная норма — 1,6 г омега-3 и 14 г омега-6; для женщин — 1,1 г и 11 г соответственно.

Трансжиры

Самый нежелательный вид жиров. Они образуются при промышленной переработке масел, когда жидкие жиры превращают в твердые. Трансжиры повышают уровень плохого холестерина и увеличивают риск сердечных и сосудистых заболеваний.

Они часто встречаются в фастфуде, маргарине, печенье, тортах, чипсах.

Роспотребнадзор рекомендует ограничить их потребление до 2 г в день — меньше 1% от общей калорийности.

Сравнение жиров

Вид жира Основные источники Польза Риски при избытке Насыщенные сливочное масло, мясо, сыр поддержка гормонального фона повышенный холестерин Мононенасыщенные оливковое масло, орехи, авокадо здоровье сердца, нормализация сахара минимальные Полиненасыщенные рыба, льняное масло, семена работа мозга, иммунитет нарушение баланса омега-3/6 Трансжиры выпечка, маргарин, фастфуд нет пользы болезни сосудов, ожирение

Как выбирать полезные жиры

Отдавайте предпочтение растительным маслам. Оливковое, льняное, кунжутное и тыквенное содержат максимум полезных кислот. Добавляйте в рацион рыбу. Дважды в неделю включайте лосось, скумбрию или сардины — это лучший источник омега-3. Выбирайте цельные орехи и семена. Они не только богаты жирами, но и содержат клетчатку и микроэлементы. Не жарьте на масле. Лучше добавлять его в готовые блюда — при нагревании полезные свойства теряются. Следите за балансом. Идеальное соотношение омега-6 и омега-3 — примерно 4:1.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: отказ от всех жиров.

• Последствие: гормональные сбои, ломкость волос, сухость кожи.

• Альтернатива: включить в рацион авокадо, орехи, оливковое масло.

• Ошибка: частое употребление фастфуда.

• Последствие: рост уровня холестерина и ожирение.

• Альтернатива: заменить домашними блюдами с добавлением натуральных масел.

• Ошибка: перекос в сторону омега-6.

• Последствие: воспалительные процессы.

• Альтернатива: добавить больше рыбы и льняного масла.

А что если вы на диете?

Даже при снижении веса жиры должны оставаться в меню. Без них не усваиваются витамины A, D, E, кожа теряет упругость, а мозг — концентрацию. Главное — уменьшить порции и выбирать полезные источники.

Плюсы и минусы жиров

Плюсы Минусы источник энергии высокая калорийность поддерживают кожу, волосы и сосуды переизбыток ведет к набору веса участвуют в усвоении витаминов избыток насыщенных и трансжиров опасен

FAQ

Как выбрать масло для здоровья?

Лучше брать нерафинированное холодного отжима — оно сохраняет витамины и кислоты.

Сколько жира нужно в день?

В среднем 60-80 г, из них не более трети — насыщенные.

Что полезнее — масло или орехи?

И то, и другое. Орехи содержат клетчатку и белок, масла — концентрат жирных кислот.

Мифы и правда

• Миф: жир делает полным.

Правда: прибавку веса вызывает избыток калорий, а не сами жиры.

• Миф: растительные масла можно употреблять без ограничений.

Правда: даже полезные масла калорийны — достаточно 1-2 ложек в день.

• Миф: обезжиренные продукты полезнее.

Правда: часто в них добавляют сахар и крахмал для вкуса.

3 интересных факта

Мозг человека почти на 60% состоит из жиров. Омега-3 улучшают настроение и память, снижая уровень стресса. Льняное масло содержит больше омега-3, чем рыба.

Исторический контекст

Еще в середине XX века диетологи обвиняли жиры в сердечных заболеваниях. Но исследования последних десятилетий доказали: вредны не сами жиры, а их избыток и низкое качество. Сейчас нутрициологи призывают вернуть в рацион полезные масла, орехи и жирную рыбу.