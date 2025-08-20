Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Погоня за идеальным телом превращается в ловушку

Психолог Дана Фёлькер объяснила, как распознать зависимость от физических тренировок

Кажется, многие из нас хотя бы раз попадали в ловушку: чем больше тренировок — тем лучше. Но правда ли это? Может ли "здоровая привычка" превратиться в зависимость, которая разрушает и тело, и психику?

Когда спорт перестаёт быть пользой

В двадцать лет героиня этой истории вставала в 5 утра, шла в зал на час, потом пешком два километра до работы и обратно — даже в мороз. В выходные — 15 километров бегом, несмотря на простуду или травму. Приглашения друзей она отклоняла: тренировка всегда стояла на первом месте.

Снаружи это выглядело как "дисциплина и сила воли". Но на деле это была нездоровая зависимость. "Мы живём в культуре, где всё время повторяют: больше движения — лучше. И в итоге люди, которые перегружают себя, получают не похвалу, а новые проблемы", — объясняет доцент университета Западной Вирджинии и консультант по спортивной психологии Дана Фёлькер.

Исследования подтверждают: склонные к "фитнес-зависимости" тренируются дольше (8 часов в неделю против 5 у остальных), чаще игнорируют боль и используют спорт как средство "справиться с эмоциями". Но если день проходит без тренировки, настроение резко падает.

Как выглядит здоровое отношение к спорту

Здоровая физическая активность не подчиняет себе жизнь — она вписывается в неё. Причём отношение к спорту может меняться: после болезни, травмы или беременности привычные нагрузки перестают подходить. Это нормально. Главное — гибкость и умение прислушиваться к себе.

"Здоровые тренировки — это не жёсткий набор правил, а радость и исследование. Важно, чтобы тело подсказывало, сколько и как двигаться, а не расписание и чужие ожидания", — отмечает Фёлькер.

Полезно помнить несколько принципов:

  • Фокусируйтесь на причине, а не только на результате. Почему вы тренируетесь — ради здоровья, удовольствия или ради "галочки"?
  • Слушайте тело. Оно подскажет, когда нужно замедлиться, отдохнуть или заменить пробежку на йогу.
  • Даже отдых — часть прогресса. Во время паузы мышцы восстанавливаются и становятся сильнее.
  • Будьте добры к себе. Пропуск тренировки — не поражение, а забота о здоровье.

Как найти баланс

Профессор спортивной психологии из Северо-Западного университета Мишель Керулис, отмечает: "Современная культура с её "бейджами и отметками в приложениях" делает из спорта гонку. Но важно помнить: фитнес — это не наказание, а возможность".

И действительно, радость от движения часто приходит тогда, когда человек выбирает то, что ему по-настоящему нравится — танцы, походы, плавание или командные игры. Смена вида активности и даже места занятий может вернуть удовольствие от тренировок.

Если же спорт стал диктовать условия жизни, а отказ от тренировки вызывает тревогу и чувство вины — это повод обратиться к психологу. Работа со специалистом помогает не только снять напряжение, но и вернуть спорт в ту нишу, где он должен быть — источник энергии, а не стресса.

Парадоксально, но именно умение отдыхать, снижать темп и выбирать то, что приносит радость, делает нас физически сильнее и психологически устойчивее. Спорт должен быть союзником, а не надсмотрщиком.

