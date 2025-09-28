Хотели получить суперфуд, а вышла сковородка с трансжирами — как мы портим яйца

Яйца — продукт, который встречается почти на каждом столе. Они просты в приготовлении, питательны и подходят для десятков блюд: от завтрака до изысканных десертов. Но вместе с этим существует множество кулинарных ошибок, из-за которых яйца теряют часть своих полезных свойств или даже становятся небезопасными.

Эксперты по питанию называют яйца "идеальной едой", ведь в них есть белок высокого качества, витамины группы В, витамин D, лютеин, зеаксантин, ценные аминокислоты и полезные жиры. Но всё это богатство можно свести на нет неправильным обращением с продуктом.

Давайте разберёмся, какие ошибки совершают чаще всего, и что нужно делать, чтобы каждое яйцо приносило максимум пользы.

Ошибки, которые мы допускаем с яйцами

Пережаривание или переваривание снижает содержание витаминов и антиоксидантов. Употребление сырых или недоваренных яиц может привести к заражению сальмонеллой. Неправильное хранение готовых яиц создаёт условия для размножения бактерий. Использование треснувших или просроченных яиц повышает риск отравлений. Жарка на низкокачественных маслах превращает полезное блюдо во вредное.

Каждая из этих ошибок имеет свои последствия и простые решения.

Сравнение способов приготовления яиц