Открытый холодильник, полный здоровых продуктов
Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:11

Все стали есть лучше, кроме самого опасного: исследование вскрыло главный изъян рациона

Жители Кубани чаще считают питание сбалансированным — исследование Золотое-Молодое

Интерес россиян к здоровому питанию в последние годы заметно возрос. Это подтвердило исследование компании "Золотое-Молодое", согласно которому Краснодарский край вошел в число топ-5 регионов России, где жители чаще всего считают свое питание качественным и сбалансированным.

Рост интереса к здоровому питанию

По данным исследования, за последний год в России значительно увеличился интерес к более здоровому рациону. В 2024 году 34% россиян считали свое питание сбалансированным, а в 2025 году эта цифра выросла до 42%. Все больше людей начали включать в свой рацион свежие продукты — овощи, фрукты, мясо и рыбу.

По данным опроса, количество людей, потребляющих больше овощей, увеличилось на 48%, фруктов — на 41%, мяса — на 37%, а рыбы — на 31%. Среди самых популярных фруктов остаются бананы, яблоки и апельсины, а среди овощей — капуста, лук и морковь. Из мясных продуктов чаще всего выбирают курицу, говядину и свинину.

Краснодарский край среди лидеров

Краснодарский край наряду с Москвой, Нижним Новгородом, Казанью и Новосибирской областью попал в число регионов, где жители чаще всего считают свое питание сбалансированным. Это может свидетельствовать о повышенном уровне осведомленности местных жителей о правильном питании и доступности свежих продуктов на юге страны.

В то же время, в таких городах как Санкт-Петербург, Омск и Красноярск, респонденты чаще признаются, что их рацион далек от идеала. Эксперты отмечают, что в некоторых регионах России есть проблемы с доступом к качественным продуктам и распространением информации о правильном питании.

Проблемы с избыточным потреблением сахара и соли

Несмотря на общий тренд на улучшение рациона, исследование выявило тревожную тенденцию: увеличилось потребление сахара и соли. Более половины опрошенных признались, что стали есть больше сладкого, а 41% увеличили потребление мучных изделий. Это остается актуальной проблемой, особенно на фоне растущего интереса к здоровому образу жизни.

Эксперты подчеркивают, что избыточное потребление сахара и соли, несмотря на улучшение некоторых аспектов питания, все еще является важной проблемой, требующей внимания. Особенно это касается южных регионов страны, таких как Краснодарский край, где жаркий климат и быстрый темп жизни могут способствовать не самым здоровым привычкам.

