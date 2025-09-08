Правильное питание без лишнего времени: как собирать рацион на бегу
Современный ритм жизни оставляет мало пространства для планирования рациона. В итоге многие выбирают готовую еду, перекусы на бегу и доставку, что редко приносит пользу здоровью. Но, как утверждает эндокринолог Елена Чуракина, даже при плотном графике можно питаться правильно.
Основы сбалансированного питания
Эксперт напоминает, что рацион должен включать:
-
10-35 % продуктов, богатых белком;
-
20-35 % - полезные жиры;
-
45-65 % - сложные углеводы.
Дополнительно:
-
клетчатка — 25-30 г в день;
-
вода — 1,5-2 литра (лучше рассчитывать индивидуально);
-
соль — не более 5 г в день;
-
"вредная" пища — максимум 10 % от рациона.
Еда-конструктор: готовим заранее
Чтобы сэкономить время, Чуракина советует заготавливать продукты. Такой подход превращает питание в "конструктор": остаётся лишь разогреть и скомбинировать ингредиенты.
Что можно готовить заранее:
-
гарниры: нут, чечевицу, булгур;
-
белковые продукты: куриное филе, фрикадельки;
-
овощи — лучше запечь.
Часть можно заморозить, часть — хранить в холодильнике.
Готовые заготовки из магазина
Эксперт допускает и "быстрые" решения: покупать замороженные овощи, ягоды, фрукты, консервы, морепродукты. Они помогут сохранить баланс в рационе без больших временных затрат.
