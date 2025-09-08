Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована вчера в 23:36

Правильное питание без лишнего времени: как собирать рацион на бегу

Эндокринолог Чуракина рассказала, как правильно питаться при плотном графике

Современный ритм жизни оставляет мало пространства для планирования рациона. В итоге многие выбирают готовую еду, перекусы на бегу и доставку, что редко приносит пользу здоровью. Но, как утверждает эндокринолог Елена Чуракина, даже при плотном графике можно питаться правильно.

Основы сбалансированного питания

Эксперт напоминает, что рацион должен включать:

  • 10-35 % продуктов, богатых белком;

  • 20-35 % - полезные жиры;

  • 45-65 % - сложные углеводы.

Дополнительно:

  • клетчатка — 25-30 г в день;

  • вода — 1,5-2 литра (лучше рассчитывать индивидуально);

  • соль — не более 5 г в день;

  • "вредная" пища — максимум 10 % от рациона.

Еда-конструктор: готовим заранее

Чтобы сэкономить время, Чуракина советует заготавливать продукты. Такой подход превращает питание в "конструктор": остаётся лишь разогреть и скомбинировать ингредиенты.

Что можно готовить заранее:

  • гарниры: нут, чечевицу, булгур;

  • белковые продукты: куриное филе, фрикадельки;

  • овощи — лучше запечь.

Часть можно заморозить, часть — хранить в холодильнике.

Готовые заготовки из магазина

Эксперт допускает и "быстрые" решения: покупать замороженные овощи, ягоды, фрукты, консервы, морепродукты. Они помогут сохранить баланс в рационе без больших временных затрат.

