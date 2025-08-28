Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:58

Как превратить любимые пельмени в полезное блюдо — простые советы, о которых вы не знали

Диетолог Михаил Гинзбург: выбор правильного мяса в пельменях снизит риск заболеваний

Пельмени считаются одним из самых популярных и любимых блюд в России. Их ценят за вкус, сытность и универсальность. Однако, несмотря на широкую популярность, не все знают о том, как правильно выбирать и готовить этот продукт, чтобы он был максимально полезным для здоровья. В этом контексте эксперт в области медицины и диетологии Михаил Гинзбург поделился важными рекомендациями по поводу состава пельменей и их влияния на организм.

По словам Михаила Гинзбурга, основной фактор, определяющий пользу или вред пельменей — это их состав. Особенно важно обращать внимание на вид мяса, используемого в начинке. Он подчеркнул, что россияне очень любят есть пельмени с мясом красного цвета — говядиной или свининой. Однако такие виды мяса могут иметь негативные последствия при частом употреблении.

"Если брать пельмени с красным мясом, то здесь уже появляется небольшой вред, так как считается, что красное мясо нежелательно есть больше 2-3 порций в неделю даже здоровым людям", — отметил доктор Гинзбург.

Он добавил, что чрезмерное потребление красного мяса связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Рекомендуется отдавать предпочтение пельменям из мяса птицы — индейки или курицы. Эти виды мяса считаются менее жирными и более полезными для сердечно-сосудистой системы. Важно также обращать внимание на качество продукта: лучше выбирать пельмени с натуральным составом без добавления консервантов и усилителей вкуса.

Особенности приготовления и рекомендации по употреблению

Михаил Гинзбург советует отдавать предпочтение вареным пельменям вместо жареных. Варка позволяет снизить содержание жира и калорий в блюде, делая его более полезным для организма. Жареные пельмени содержат больше жира и могут способствовать набору веса при регулярном употреблении.

Также эксперт подчеркнул важность умеренного потребления соли и соусов. Злоупотребление солью может привести к повышению кровяного давления, а жирные соусы увеличивают калорийность блюда и негативно влияют на здоровье сосудов.

В качестве дополнения к пельменям рекомендуется использовать свежие овощи — лук, укроп или петрушку — которые не только улучшают вкус блюда, но и обогащают его витаминами. Не стоит забывать о контроле порций: даже самый полезный продукт при чрезмерном употреблении может стать причиной проблем со здоровьем.

Интересные факты о пельменях и их составе

1. Исследования показывают, что в России именно пельмени являются одним из самых популярных продуктов быстрого приготовления, а их производство насчитывает сотни лет — первые упоминания о подобных блюдах датируются XVII веком.
2. В некоторых регионах России существует традиция добавлять в начинку специи или травы для улучшения вкуса без увеличения калорийности.
3. Согласно исследованиям диетологов, правильный выбор начинки и способ приготовления позволяют снизить риск развития хронических заболеваний при регулярном употреблении этого блюда.

Пельмени — это вкусное и сытное блюдо, которое может быть частью сбалансированного рациона при правильном выборе ингредиентов и способе приготовления. Эксперт Михаил Гинзбург советует отдавать предпочтение пельменям из мяса птицы, варить их без лишнего жира и соли, а также соблюдать умеренность в потреблении соусов и соли. Такой подход поможет сохранить здоровье и наслаждаться любимым блюдом без вреда для организма.

