Секретное лакомство для собак оказалось в холодильнике у каждой хозяйки

Выбрать угощение для питомца не так просто, как кажется. Одни продукты из нашего стола для собак токсичны — например, шоколад или виноград. Другие, вроде сыра или хлеба, хоть и неопасны, но могут вызвать лишний вес и проблемы с пищеварением.

Зато есть простой и доступный продукт, который подходит практически всем собакам — морковь. Она недорогая, низкокалорийная и обладает сладковатым вкусом, от которого редко кто из хвостатых откажется.

Чем полезна морковь

Морковь может стать отличным угощением при дрессировке. Благодаря низкому содержанию жиров и калорий, она подходит даже пожилым и склонным к полноте собакам. Однако важно помнить: любая добавка в рацион должна быть умеренной и согласованной с ветеринаром. Лакомства в целом не должны превышать 10% ежедневного объёма пищи питомца.

Кроме того, морковь — источник антиоксидантов альфа- и бета-каротина, которые превращаются в витамин А. В ней содержатся и другие ценные вещества:

витамин К — предотвращает образование тромбов,

витамин В6 — помогает организму усваивать белки, жиры и углеводы,

клетчатка — поддерживает работу ЖКТ,

калий — важен для обменных процессов.

Регулярное жевание сырой моркови также положительно влияет на состояние зубов. Не случайно многие производители добавляют этот овощ в состав премиальных кормов.

Как правильно давать морковь собаке

Подать морковь можно по-разному: натёртую, варёную, в пюре или даже в виде сока. Главное — правильно подготовить продукт.

Сырая морковь : обязательно нарезайте её кусочками, чтобы исключить риск удушья, особенно у мелких собак.

: обязательно нарезайте её кусочками, чтобы исключить риск удушья, особенно у мелких собак. Варёная морковь : при термообработке клетки овоща разрушаются, и витамины усваиваются лучше.

: при термообработке клетки овоща разрушаются, и витамины усваиваются лучше. Подготовка: тщательно мойте и очищайте овощ, чтобы убрать пестициды.

Важно: никакой соли, масла и других добавок — для собак они вредны.