Зубы у собаки портятся быстрее, чем вы думаете — причина в уходе
Новый год — отличное время, чтобы не только заботиться о себе, но и пересмотреть привычки ухода за питомцами. Ведь здоровье и счастье собаки во многом зависят от внимания хозяина. Простые, но регулярные действия помогут вашему четвероногому другу оставаться активным и радостным.
Прогулки: больше, чем просто движение
Выгул собаки — это не обязанность, а залог её физического и психического благополучия. Прогулки помогают поддерживать форму, снижают тревожность, дают возможность социализироваться с другими животными и людьми. Кроме того, во время прогулки собака получает новые впечатления и стимулы, что развивает её когнитивные способности.
Купание: гигиена без вреда
Купание — не разовая прихоть, а необходимая процедура. Частота зависит от породы и времени года, но в среднем рекомендуется мыть собаку каждые две-четыре недели. Главное — использовать специальные шампуни для животных. Человеческие средства могут вызвать аллергию и раздражение кожи.
Зубы: профилактика проблем
Зубной камень и болезни дёсен часто остаются незамеченными, но способны серьёзно навредить. Чтобы этого избежать, стоит чистить зубы собаке 2-3 раза в неделю. Специальная паста и щётка для питомцев сделают процесс безопасным, а положительное подкрепление поможет привыкнуть к процедуре.
Уши: защита от воспалений
Отит у собак встречается чаще, чем думают владельцы. Чтобы снизить риск, важно регулярно осматривать и очищать уши. Для этого подойдут специальные ветеринарные растворы и ватные диски. Но категорически нельзя использовать острые предметы или ватные палочки.
Когти: коротко и безопасно
Слишком длинные когти могут мешать собаке ходить и даже привести к травмам. Оптимально подстригать их раз в месяц. Процедура редко нравится питомцам, но терпение и угощения помогут справиться.
Питание: залог здоровья
Корм — основа здоровья собаки. Лучший выбор — премиум и суперпремиум линейки, которые содержат все необходимые питательные вещества. При выборе стоит учитывать возраст, вес и состояние здоровья питомца, а также советы ветеринара.
Ветеринар: не только при болезни
Не стоит ждать тревожных симптомов, чтобы отвезти питомца на приём. Плановые визиты к ветеринару раз в год, а лучше дважды, позволяют выявить болезни на ранней стадии и поддерживать здоровье собаки. Ежегодная вакцинация — ещё одна обязательная мера защиты.
