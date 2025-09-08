Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака в жару
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:36

Зубы у собаки портятся быстрее, чем вы думаете — причина в уходе

Как правильно ухаживать за собакой: рекомендации по прогулкам, купанию и питанию

Новый год — отличное время, чтобы не только заботиться о себе, но и пересмотреть привычки ухода за питомцами. Ведь здоровье и счастье собаки во многом зависят от внимания хозяина. Простые, но регулярные действия помогут вашему четвероногому другу оставаться активным и радостным.

Прогулки: больше, чем просто движение

Выгул собаки — это не обязанность, а залог её физического и психического благополучия. Прогулки помогают поддерживать форму, снижают тревожность, дают возможность социализироваться с другими животными и людьми. Кроме того, во время прогулки собака получает новые впечатления и стимулы, что развивает её когнитивные способности.

Купание: гигиена без вреда

Купание — не разовая прихоть, а необходимая процедура. Частота зависит от породы и времени года, но в среднем рекомендуется мыть собаку каждые две-четыре недели. Главное — использовать специальные шампуни для животных. Человеческие средства могут вызвать аллергию и раздражение кожи.

Зубы: профилактика проблем

Зубной камень и болезни дёсен часто остаются незамеченными, но способны серьёзно навредить. Чтобы этого избежать, стоит чистить зубы собаке 2-3 раза в неделю. Специальная паста и щётка для питомцев сделают процесс безопасным, а положительное подкрепление поможет привыкнуть к процедуре.

Уши: защита от воспалений

Отит у собак встречается чаще, чем думают владельцы. Чтобы снизить риск, важно регулярно осматривать и очищать уши. Для этого подойдут специальные ветеринарные растворы и ватные диски. Но категорически нельзя использовать острые предметы или ватные палочки.

Когти: коротко и безопасно

Слишком длинные когти могут мешать собаке ходить и даже привести к травмам. Оптимально подстригать их раз в месяц. Процедура редко нравится питомцам, но терпение и угощения помогут справиться.

Питание: залог здоровья

Корм — основа здоровья собаки. Лучший выбор — премиум и суперпремиум линейки, которые содержат все необходимые питательные вещества. При выборе стоит учитывать возраст, вес и состояние здоровья питомца, а также советы ветеринара.

Ветеринар: не только при болезни

Не стоит ждать тревожных симптомов, чтобы отвезти питомца на приём. Плановые визиты к ветеринару раз в год, а лучше дважды, позволяют выявить болезни на ранней стадии и поддерживать здоровье собаки. Ежегодная вакцинация — ещё одна обязательная мера защиты.

