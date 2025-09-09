Секреты фигуры Ларисы Долиной: один продукт стал главным в её жизни

Лариса Долина не раз удивляла поклонников своей подтянутой фигурой, и недавно она приоткрыла завесу тайны над тем, что помогает ей оставаться в форме. В эфире телепрограммы певица откровенно рассказала о своих привычках и принципах питания, которые стали для неё важной частью образа жизни.

Взвешенные правила питания

Народная артистка России призналась, что сегодня её вес составляет 56,5 килограмма. Такой результат, по её словам, стал возможным благодаря строгому соблюдению режима и внимательному отношению к продуктам, которые она включает в рацион.

Один раз в год певица проходит комплексное исследование крови на 120 компонентов. Этот анализ показывает, какие продукты подходят организму, а какие стоит исключить. В её случае под запретом оказались молочные и кисломолочные продукты, морепродукты, часть фруктов, томаты и даже мёд.

Утренний ритуал

Каждое утро у Долиной начинается с простого, но обязательного действия: горячая вода и лимонный сок.

"Главный продукт в моей жизни — лимон, каждое утро пью натощак горячую воду с огромным количеством лимонного сока", — сказала певица Лариса Долина.

Этот напиток, по её мнению, помогает запустить обмен веществ, поддерживает иммунитет и способствует снижению веса.

Ограничения во времени

Одним из главных правил звезды стало полное исключение пищи после 14:00. Такой режим напоминает популярную методику интервального голодания, которую сегодня активно обсуждают диетологи.

Тем не менее, певица признаётся, что иногда позволяет себе небольшие послабления. После вечерних концертов или напряжённых выступлений она может съесть кусочек бородинского хлеба с сыром. Однако на следующее утро в таких случаях артистка отказывается от завтрака, сохраняя баланс.